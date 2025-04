Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, nella conferenza stampa posta gara contro il Venezia. Per PE in sala stampa, Alessio Cocchi. Dalle 12 di domani sarà disponibile il video della conferenza.

Una gara che in poco tempo è cambiata, come la tua espressione dall’ 1-2 al 2-2. Tra l’altro non segnavate in casa dalla gara di gennaio con il Bologna…

” Secondo me abbiamo fatto un primo tempo contratto ma nel secondo tempo, dopo essere passati in vantaggio non c’erano segnali che loro potessero segnare. Però la serie A è questa ed al minimo errore l’avversario ti punisce. Guardando all’arco dei novanti minuti credo che i ragazzi avrebbero meritato qualcosa in più, poi per come si era messa dobbiamo essere soddisfatti del pari. Però credo che questo pareggio, con il recupero di alcuni giocatori e con il calendario, possa avere un’importanza vitale. Chiaro che oggi avremmo voluto portare a casa i tre punti“

Oggi lo stadio ha applaudito a fine gara, ci ricordiamo ancora dei fischi di quindi giorni fa…

” Intanto, come detto anche ieri, credo che i fischi siano arrivati solo da una parte del pubblico. Io posso garantire che sotto il profilo dell’impegno a questi ragazzi non si puà dire niente. Non si può dire niente nemmeno a questo pubblico, in altre piazze avrebbero magari fischiato durante la gara invece ci hanno sostenuto anche quando siamo andati in svantaggio ed anche per questo è arrivato il pareggio. Noi sapevamo quello che sarebbe stato il nostro percorso, e poi c’è stata grande sfortuna perchè sfido chiunque a togliergli tutti i giocatori come successo a noi. Speriamo di poterli recuperare. Dobbiamo eliminare alcuni errori anche se oggi siamo stati bravi a rimediare ad alcuni di questi“

Ci avessero detto ieri che l’avremmo pareggiata avremmo parlato di due punti persi, per come è arrivato invece, anche per l’aspetto emotivo, può essere davvero prezioso. Ti aspettavi però un approccio diverso alla gara?

” Il Venezia nelle ultime gare ha fatto bene dimostrando di essere in salute e ci capita spesso di trovare squadre nel loro miglior momento. Sicuramente per l’importanza della gara ci poteva stare di essere un po’ più contratti, ci giocavamo molto oggi tutte e due. Devo però dire che non è semplice vedere partite con tutte queste palle gol, soprattutto quando ci si deve salvare. Nel primo tempo dovevamo gestire meglio alcune situazioni quando siamo arrivati sul fondo. Loro si sono presentati con un solo attaccante ed anche in corso hanno rinunciato a mettere il secondo, con quindi spazi ristretti. Importante averla pareggiata, sarebbe stato difficile anche raccontarla questa partita se l’avessimo persa. La squadra è viva e per come si era messa la partita siamo contenti ma voglio anche ragione sul come ci siamo trovati sotto 1-2 dopo aver fatto molto bene nel secondo tempo.”

La differenza tra il primo ed il secondo tempo dell’Empoli è stata la cattiveria…

” Sicuramente nel primo tempo possono aver creato qualcosa in più loro, soprattutto da palla inattiva. Dopo il secondo gol del Venezia credo che qualsiasi squadra sarebbe morta, invece questi ragazzi ci hanno creduto e sono arrivati a prendersi questo pareggio. Certo alcuni errori sono stati commessi, anche alcune ingenuità però non è mancata la determinazione e la voglio di non mollare. Ripartiamo da questo risultato, sono ancora più convinto che si possa raggiungere il nostro obiettivo.”

Come si puo’ migliorare su quella malizia di cui parlavi?

” Mi viene in mente il secondo gol, sul rinvio del portiere dove secondo me, avendo di fronte dei giocatori non strutturati di testa, bastava dare una spallata semplice. Si analizzeranno gli errori e si lavorerà per migliorare questi difetti.“