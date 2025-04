Queste le parole del centrocampista azzurro, Tino Anjorin, nella conferenza stampa posta gara contro il Venezia. Per PE in sala stampa, Alessio Cocchi. Dalle 12 di domani sarà disponibile il video della conferenza.

“Siamo felici per la rimonta ovviamente. Volevamo vincere, ci abbiamo provato. Ero talmente coinvolto in quel momento che l’unico pensiero che ho avuto è stato quello di prendere il pallone e riportarlo a centrocampo perché volevamo vincerla. Non siamo totalmente soddisfatti del risultato. Un gol importante perché ci permette di portare a casa un punto ed è importante anche dal punto di vista personale. Adesso sto bene“