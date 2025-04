Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri, che hanno pareggiato per 2-2 lo scontro diretto odierno con il Venezia giocata al Castellani:

VASQUEZ: 5 Rovina una buona prestazione con un errore non ammissibile a questi livelli. Sbaglia completamente l’uscita su un cross di Nicolussi Caviglia decisamente leggibile. Sul secondo gol si oppone a Gytkjear per poi scontrarsi con Goglichidze favorendo il tap-in di Haps. In definitiva non offre complessivamente sicurezze.

GOGLICHIDZE: 5.5 Rispetto al solito ha maggiore libertà di sganciarsi in avanti, ma il georgiano non ha i mezzi tecnici per poter incidere in fase offensiva. Dopo un buon primo tempo non appare sicuro nella propria area sulle ripartenze lagunari.

MARIANUCCI: 6 Ormai è un pilastro della difesa azzurra, visto anche la prolungata assenza di Ismajli. La sua è una prestazione complessivamente positiva. Qualche affanno quando c’è da coprire maggiore spazio sui contropiedi organizzati dagli ospiti.

VITI: 6 Discorso similare a quello fatto per il compagno di reparto. Preciso e attento in copertura anche se nella ripresa soffre maggiormente.

GYASI: 6 Come sempre non gli fanno difetto volontà e applicazione. Fornisce il suo contributo dovendo fare attenzione alla fase difensiva, rischia un giallo nel primo tempo.

SOLBAKKEN: SV

GRASSI: 6 Consueta partita senza troppi squilli, garantendo il suo apporto nella zona nevralgica del campo. Si fa ammonire in maniera piuttosto ingenua.

HENDERSON: 6.5 In partite come queste dove è preferibile la sciabola a discapito del fioretto le caratteristiche dello scozzese calzano a pennello. Duella con gli avversari non tirando mai via la gamba, suo tuttavia l’assist per Fazzini in occasione della rete del momentaneo vantaggio ad inizio ripresa.

ANJORIN: 7 Dopo oltre due mesi torna in campo e dimostra quanto la sua assenza si sia sentita. Firma un gol fondamentale a tre minuti dallo svantaggio mettendo in mostra qualità e piedi educati.

CACACE: 6 Le condizioni non perfette di Pezzella lo fanno tornare esterno di fascia. Si propone spesso in avanti ma in fase di non possesso non è preciso. Un suo intervento su Zerbin in area azzurra fa venire i brividi.

FAZZINI: 6.5 Firma il suo primo gol stagionale – il secondo con la maglia azzurra – girando al volo su cross di Henderson. La luce del gioco azzurro si accende quando il centrocampista azzurro riesce ad incidere.

ESPOSITO: 5.5 Ha perso lo smalto quel calciatore spesso mortifero del girone d’andata. Fatica a trovarsi con Colombo e Fazzini, spesso impreciso e precipitoso. Ha il merito di guadagnare

COLOMBO: 5.5 La volontà unita alla voglia c’è ma non riesce mai a calciare verso la porta avversaria. Anche in rifinitura appare piuttosto impreciso e confusionario.

EBUEHI: 6 Entra nella mischia al posto di Colombo permettendo di alzare Gyasi sulla linea degli attaccanti. Prova a dare il suo apporto alla fase offensiva mettendo sul piatto della bilancia la sua fisicità. Rischia nel finale di combinare una “frittata” con Vasquez.

MISTER D’AVERSA: 6 La squadra approccia con intensità nei due tempi ma gli errori difensivi rischiano di costare caro. Ci prendiamo questo pareggio in rimonta, ma la situazione continua a rimanere critica. Pesa la situazione degli assenti anche se il recupero seppur parziale di Anjorin e Solbakken permette di avere maggiori garanzie. Rischia di pesare la mancanza di vittorie da 19 partite anche se lo spirito della squadra è di chi non vuol mollare fino alla fine.