Al termine della partita vinta ai rigori contro la Reggiana ha parlato il tecnico azzurro, Guido Pagliuca. In sala stampa per PE, Alessio Cocchi e Stefano Scarpetti. Il video della conferenza verrà rilasciato domani alle ore 12:00

Siamo felici per il passaggio del turno, ed immaginiamo lo sia anche tu. Guardando ai novanta minuti hai avuto quelle risposte dalla squadra rispetto alle richieste della vigilia?

” Ringrazio i ragazzi per l’impegno messo, siamo andati sotti e nel primo quarto d’ora non abbiamo fatto bene, soprattutto dal punto di vista dell’attenzione. Abbiamo preso una ripartenza che ci ha portato allo svantaggio da li però la squadra ha iniziato a crescere e le faccio i complimenti perché questo è un segnale importante che dimostra di come il gruppo si stia formando. E’ un gruppo di ragazzi dai valori umani altissimi. Sono contento per loro, il passaggio del turno è una cosa buona che ci permette di andare avanti, giocare altre partite e crescere. Sono contento anche per lo staff, quelli che ho portato e quelli trovati qui e grazie anche allo staff medico perchè adesso sono in piedi quasi tutti i giocatori tranne quelli con fratture. Credo che con il lavoro di tutti questo Empoli possa diventare una squadra unita. Ringrazio anche il pubblico che ci ha dato una grande mano quando eravamo sotto e ci ha spinto. L’unione delle parti è importante, la squadra, i tifosi, la stampa, la società, dobbiamo fare quadrato e questo sarà un valore aggiunto.”

La cosa più difficile adesso è quella di costruire una squadra da zero per lei?

” Io sono contento di tutti i ragazzi che ho. E’ naturale che chi arriva si deve adattare alla nostra mentalità, e devo ringraziare per questo anche ragazzi come Haas e Pellegri che sono parte integrante di questa squadra. Importante anche la nostra cantera che ci sta dando una grande mano. Si sta creando un grande gruppo, naturale che qualcosa manca e qualcosa in questi giorni arriverà per darci mano, il direttore sportivo sta facendo un grande lavoro. Questa squadra può crescere ancora.“

La sensazione è che Elia abbia cambiando l’inerzia del match…

” La squadra dopo il primo quarto d’ora aveva preso la partita in mano, anche il rigore sbagliato è la dimostrazione. Siamo andati spesso al cross anche se magari a volte abbiamo sbagliato l’ultima scelta, soprattutto nel primo tempo. Elia nella sua partita ha portato anche l’ultimo passaggio facendo dei cross interessanti ed ha fatto scelte da giocatore forte ed importante. Cosi come ce ne sono altri all’interno della squadra.”

Quanto è importante a livello morare questo passaggio del turno ?

” Vincere aiuta a vincere. Avevo visto diverse gare della Reggiana, ed in estate aveva fatto molto bene, una squadra che era un pezzo avanti. Faccio i complimenti al portiere della Reggiana che ha parato il rigore, cosi come faccio i complimenti ad Ilie che dopo aver sbagliato il rigore si è messo li, ha reagito ed ha trovato un bellissimo gol.”

Primo tempo più contratto, nel secondo tempo si è visto un Empoli diverso…

” Mi è piaciuto anche il primo tempo, dove siamo riusciti a trovare una superiorità con Belardinelli che si abbassa sulla linea e quello ci permetteva di mangiare tanto campo, anche se magari non siamo stati efficaci nelle loro metà campo. Questo fa parte del percorso, sono fiducioso e sono contento dei ragazzi. Adesso ci riposiamo due giorni e lunedì ripartiamo con il sorriso perchè c’è stata una crescita in questa partita. Vedo i ragazzi soddisfatti e questo mi fa piacere. Serve entusiasmo e questo ci deve contagiare, sapendo che abbiamo bisogno di un percorso di crescita che ci deve portare a tirare le somme in un determinato periodo dell’anno per capire dove siamo e cosa siamo.“