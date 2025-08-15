Al termine della gara di Coppa Italia vinta con la Reggiana ha parlato il portiere azzurro, Andrea Fulignati. Il sala stampa per PE, Alessio Cocchi e Stefano Scarpetti. Il video della conferenza sarà rilasciato domani alle ore 12:00

Partiamo dalla fine, dal successo ai calci di rigore dove ci sono state due tue parate importanti. Roba che dovrebbe essere benzina per l’inizio del campionato…

” Assolutamente, fa piacere. La partita era stata abbastanza equilibrata e quando si arriva ai rigori è sempre una lotteria. A Motta avevo detto di non pararne più, visto che ce lo aveva già parato durante la partita, poi alla fine ne ho parati due io. Sono contento indubbiamente.”

Dalla tua posizione privilegiata come hai visto la fase difensiva, con la sensazione che nel secondo tempo siamo stati più compatti…

” Rispetto all’altra partita che avevo fatto io, quella con il Sassuolo, la nostra fase difensiva è stata diversa. Contro una squadra come quella di stasera devi essere bravo a difenderti quando hai la palla, perchè loro erano molto pericolosi quando veniva a prenderci. In fase di preparazione abbiamo lavorato tanto su questo e su come gestire eventuale in zone più basse, guardando più a come noi dovevamo andare a prendere loro. Invece si è verificato che noi dovevamo difendere quando avevamo la palla, perchè come sbagliavamo un passaggio prendevamo la ripartenza. Abbiamo anche preso gol. Questo però fa parte del percorso, ed io ho cercato da dietro di dare un aiuto ai miei compagni. E’ importante non sbagliare le uscite sennò siamo esposti al contropiede.“

Come hai vissuto la tua prima ufficiale al Castellani? Spesso ai rigori guardavi la maratona…

” Sono sincero, io conosco tanti ragazzi che sono in maratona, ma adesso devo viverla un po’ di distacco. Il mio ruolo adesso è diverso da quando andavo io in maratona a fare il tifo, devo essere concentrato e lucido. So che ogni parata, oltre a far felice me e la squadra, fa felici anche loro. Io sento il loro supporto ma sono il portiere dell’Empoli ed in partita devo isolarmi.”