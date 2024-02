Rirenderà già oggi il lavoro della Fiorentina, ricordiamo che i viola hanno giocato ieri sera (perdendo 2-0) il recupero della gara di Bologna. La squadra viola, è stata chiamata a raccolta sotto lo spicchio del settori ospiti ieri, al termine della gara. Si preannuncia dunque un tifo rovente in occasione del derby che potrebbe costare molto alla squadra e ad Italiano. Ci dicono dal capoluogo toscano che la seduta di oggi sarà prevalentemente di scarico, domani e sabato le due sedute preparatorie alla gara con gli azzurri.

Il modulo viola non si dovrebbe scostare dal 4-2-3-1. In difesa tornerà Quarta che a Bologna era assente per squalifica. Una delle variazioni di formazione, rispetto alla gara di ieri, potrebbe essere quella tra Beltran e Bonaventura. Ikonè e Gonzalez dovrebbero essere confermati, alle spalle di Belotti, attenzione però a N’Zola che potrebbe essere un prescelto. Altro ballottaggio, stavolta in mezzo, lo si potrebbe trovare tra Maxime Lopez e Mandragora.