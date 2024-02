I PIÙ

– La maggiore convinzione degli azzurri

– Il ritrovato equilibrio difensivo I MENO

– La qualità tecnica della Fiorentina

– L’attacco viola da tenere sotto osservazione

Dall’avvento di Nicola gli azzurri hanno ottenuto quattro risultati positivi e ciò porta, come conseguenza, una crescente convinzione nei propri mezzi. Adesso la squadra sembra credere maggiormente in se stessa. A questo si accompagna un equilibrio difensivo che non è dettato unicamente dalla difesa a tre, ma anche dall’interpretazione che viene fatta della fase difensiva.

La Fiorentina vorrà “vendicare” l’affronto dell’andata e ha i mezzi per mettere in difficoltà l’Empoli. Ha una rosa ampia e tecnicamente forte, che permette a Italiano di intercambiare alcuni interpreti. Soprattutto in attacco nascono i maggiori pericoli, visto che i viola hanno a disposizione tanti attaccanti potenzialmente pericolosi.