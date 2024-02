Azzurri in campo per una nuova sessione di lavoro in vista della sfida di domenica. Al Castellani si giocherà il derby con la Fiorentina, gara importantissima non solo per i punti messi in palio, ma anche per quel campanile che negli equilibri del calcio è fondamentale. Sarà, quello con i viola, anche un ulteriore test per verificare il lavoro – per adesso grandioso – di mister Nicola.

La squadra lavora sempre guardando al 3-4-1-2 come modulo, è sarà quello che vedremo anche contro i gigliati. Sembrano sostanzialmente due i dubbi che potrà avere “mister miracolo” nello stilare la formazione. Il primo è in difesa dove non è da escludere, detto del ritorno di Walu, che possa agire Bereszynski per Ismajli. Il secondo invece è in attacco, con un Niang che scalpita per avere la maglia da titolare. L’ex Milan sta facendo vedere in allenamento cose davvero importanti. Qui però, la sensazione ci porta a vedere Cerri dall’inizio con il franco-senegalese a subentrare. Si allena bene anche Pezzela, che adesso sembra essere davvero recuperato a pieno, anche il suo con Cacace può essere considerato un ballottaggio. Altro giocatore che gode di un ottimo stato, soprattutto mentale, è Cancellieri; l’ex Lazio sta facendo di tutto per mettere in difficoltà l’allenatore. Sta bene Marin che sarà tra i convocati, mentre passo indietro per Caputo che va verso l’ennesimo forfait.

La squadra tornerà in campo domani ed anche sabato per la rifinitura: entrambe le sedute saranno a porte chiuse.