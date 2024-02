Niente bis per l’Empoli, che sul terreno di Monteboro viene sconfitto 1-0 dall’Imolese nella seconda partita della Viareggio Cup 2024. Decisiva la rete realizzata da Molla al 78′. Adesso, alla luce della vittoria del Melbourne contro l’Ojodu, le quattro squadre del girone sono tutte appaiate a tre punti. Contro i senegalesi servirà almeno un pareggio, visto l’attuale differenza reti che mantiene comunque l’Empoli in testa al girone.

Il primo tempo scorre via senza troppe emozioni. Prevale un grande equilibrio e i portieri non devono compiere interventi degni di nota. La ripresa è fin da subito più pimpante: dopo tre minuti Lamberta ha un’ottima occasione per sbloccare la gara, ma il suo pallonetto finisce di poco oltre la traversa. La partita è viva, caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte. Gli azzurri, nonostante la buona volontà e l’intensità, non riescono a sfondare.

E così l’Imolese ne approfitta passando in vantaggio al 78′: dopo una lunga sgroppata che lo rende imprendibile per la difesa azzurra, Molla confeziona un tiro potente che si infila nell’angolino e non lascia scampo all’incolpevole Vertua. Per l’Empoli piove sul bagnato, visto che al 83′ Fiorini viene espulso dall’arbitro dopo aver ricevuto la seconda ammonizione. L’Imolese controlla senza troppi affanni e gestisce perfettamente i minuti finali, conquistando una vittoria preziosa che ne rilancia le ambizioni.

EMPOLI-IMOLESE 0-1

EMPOLI (4-3-1-2): Vertua; Gaj (46′ Bartelloni), Alfani, Falcusan (68′ Kurti), Tempre; Suplja (80′ Pignataro), Forciniti, Lamberta (60′ Massarelli); Fiorini; Mboumbou (80′ Sivieri), Coppola (68′ Spinosa). A disp.: Poggiolini, Parente, Kurti, Capacci, Bicchierini, Rolla, Tatti, Viti. All. Lisuzzo

IMOLESE: (4-2-3-1): Laukzemis; Gospodinov, Rama, Manzoni (61′ Kashari), Dandini; Dragoi, Vlahovic; Capozzi, Manes (83′ Guidi), Suarez (65′ Dall’Osso); Camara (65′ Molla). A disp.: Bovo, Cinquemani, De Chiara, Mengoli, Giugliano, Rodondi, Brescia, Gandolfi, Marashi, Betto, Carpano, Elarchi. All. Casadio

Reti: 78′ Molla (I)

Ammoniti: Suplja, Fiorini (E), Camara, Kashari (I)

Espulsi: 83′ Fiorini (E) per doppia ammonizione