A due giorni dall’importantissima gara a Empoli, il Genoa comunica che non saranno a disposizione Messias, Haps e Martin che stanno continuando le terapie mediche e fisiche durante il processo riabilitativo. Primi rilievi fisici per l’ultimo arrivato Ankeye che è stato sottoposto a iter specifico con una serie di test funzionali sotto le direttive dei preparatori atletici. Per quanto riguarda la formazione si va verso lo stesso undici che ha vinto in rimonta con il Lecce con l’eccezione del rientro tra i titolari a centrocampo di Badelj e Frendrup, assenti domenica scorsa per squalifica. Ricordiamo che in panchina non ci sarà Alberto Gilardino che dovrà scontare una giornata di squalifica e sarà sostituito dal suo vice Tano Caridi.

Sarà una vera e propria invasione di tifosi rossoblù al Castellani. Nella giornata di ieri sono andati esauriti i tremila biglietti messi a disposizione della Curva sud. Cosi’ la società azzurra ha fatto sapere di aver emanato una nuova dotazione di 700 tagliandi in tribuna laterale sud al prezzo di 40 euro.