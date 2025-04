Gli Azzurri hanno ripreso ieri il lavoro, si guarda adesso alla gara di Napoli ma di fatto la squadra non si fermerà fino a fine mese. Allenamento che è andato a riprendere i dettami ormai assodati dal punto di vista tattico, con il 3-4-2-1 a far da modulo principale. Alla ripresa si è fatta la solita conta degli assenti e tra questi figurano Koaumè, Maleh, Zurkowski, Anojorin ed Ismajli; se per i primi tre, purtroppo, la stagione è già finita, si cerca di poter recuperare gli altri due per la gara cruciale con il Venezia.

E’ ovviamente ancora presto per parlare di formazione ma, certamente, in questa figureranno Fazzini e Gyasi che rientrano dopo il turno di squalifica. Una formazione che però, oggettivamente, non è molto difficile da disegnare ad oggi, con il solo De Sciglio che potrebbe essere in ballottaggio con Goglichidze. Rivedremo quasi certamente Cacace a fungere da trequartista al fianco di Esposito – da capire se Fazzini subito titolare – e dietro a Colombo. Poi in mediana, oltre a Gyasi, i vari Grassi, Henderson e Pezzella. Viti e Marianucci a completare gli uomini di movimento. La squadra si allenerà ogni mattina fino alla rifinitura di domenica.