Dopo alcuni giorni di pausa è ripreso quest’oggi il lavoro degli azzurri. Settimana che non sfocerà nel campionato, vista la sosta per le nazionali, ma settimana importante per far amalgamare ancora meglio la squadra. Mister Pagliuca dopo alcuni esercizi ha fatto subito lavorare la squadra con delle partitelle a tema a metà campo. Si è lavorato dal punto di vista tattico prevalentemente sul 3-5-2. Da evidenziare che Ghion sembra esser visto proprio nel ruolo di regista.

Arrivano buone notizie dall’infermeria. Sul campo si sono visti i vari Haas, Degli Innocenti e Pellegri. I tre hanno svolto ovviamente un lavoro a parte ma un lavoro che cresce di intensità e che gli vede, ancora con un po’ di cautela, già toccare il pallone. Soprattutto Pellegri ha deliziato il pubblico con una serie di tiri in porta di pregevole fattura. Anche Saporiti ha lavorato a parte ma il suo rientro in gruppo sembra imminente. Ovviamente erano assenti tutti quei ragazzi chiamati in nazionale.

La squadra dovrebbe lavorare fino a domenica con lunedi di riposo entrando poi nella settimana tipo verso la gara con lo Spezia.