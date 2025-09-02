Ha parlato quest’oggi il direttore sportivo azzurro, Roberto Gemmi, che ha chiuso la sessione estiva di questo mercato. Il direttore ha parlato non soltanto delle operazione di mercato, ritenendosi complessivamente soddisfatto (dirà anche che qualcosa che piaceva non è stato concretizzato), ma ha anche ribadito come l’obiettivo stagionale sia quello del mantenimento della categoria. Vi proponiamo la conferenza stampa integrale. Il servizio per PE è a cura di Alessio Cocchi
Ho apprezzato molto la chiarezza con cui ha sottolineato l’obiettivo stagionale….. ed infatti il mercato ha sconfessato ogni sogno di gloria.
Ho l’impressione che si sia fatto mezzo lavoro, abbiamo i soldi in saccoccia pronti ad essere investiti se a gennaio la posizione in classifica ci permette di alzare l’asticella…. ma solo in questo caso, altrimenti se ne parla il prossimo anno….
Vediamo e facciamo parlare il campo.
Questa è comunque la squadra di Gemmi, a lui onori e oneri!!!!
Salvezza, capito Testoni? Salvezza. Se non vi piace fate l’abbonamento al Pisa.
Non fatto
Bastava dirlo ed essere chiari fin dall’inizio, senza giri di parole… Comunque a me va benissimo l’obiettivo e ora si capisce il perché di un mercato incompleto.
Ottimo lavoro.
Paracadute 25 milioni
Trasferimenti entrate 32 milioni uscite 3 milioni.
In cassa 54 milioni in più.
Ottimo per una provinciale, per sopravvivere in serie B.
basta che tu tifi le Nane e non avrai di questi problemi…anonimo campionati di serie A e sarai felice. Invece tifare Empoli significa godere con poco e portare l’orgoglio di una piccola città a confrontarsi con grandi realtà
Bevi meno
In codesri ragionamento c’e’ un grosso errore di fondo.In cassa non ci sono affatto 54 mln di euro.Le cessioni ed il contributo del cosiddetto ” paracadute ” possono portare a 54 mln di ricavi ( in linea teorica perche’ poi andrebbe vista bene come e quando viene conteggiata ). Ma ad ogni modo una cessione,ad esempio quella di Fazzini per 8+2 di bonus,non ti da 10 milioni di liquidi adesso.
In cassa na cippa!…il paracadute non sono soldi liquidi che spendi nel mercato…sono solo fideussioni per iscrizione al campionato e via dicendo…maronna che testoni!!!
E siete voi duri che non capite, vi siete fissati voi sulla promozione subito come se fosse un diritto . Si fara’ un campionato probabilmente anonimo, e poi a marzo si vede che succede
il campionato sarà questo.. garantirsi la categoria e vedere di agganciare il treno play off all’ultimo.
con una squadra nuova non puoi fare tanti voli pindarici, ed é giusto cosi non stare a sbandierare obiettivi di difficile realizzazione..
poi sotto sotto, secondo me il gruppo squadra lo sa che ci deve provare a giocarsi i play off, altrimenti pellegri , ghion, lovato, fulignati etc non ci venivano .
ORACOLO hai capito !?!?!
che volevi la squadra per vincere il campionato ?
doppigiochisti strisciati
simpatia portami via!
E sarà simpatico il Biuzzi con quelle domande e quella patata in bocca……o sputala!
😂🤣😂🤣
A proposito ma questo Bianchi che s’e’ preso o no?
daccordissimo sulla risposta dell’obbiettivo al 100%
se passa le visite mediche si
O via ora è tutto “chiaro”. Tutto in saccoccia e obbiettivo salvezza .Occhio però a non sottovalutare la serie b…..
* sottovalutare
Dobbiamo creare valore. Abbiamo preso tutti giocatori con diritto o obbligo di riscatto (in caso di promozione).
Quali sono gli obiettivi della squadra? Salvezza.
Quindi quale sarebbe il valore creato con giocatori che non verranno presumibilmente riscattati visti gli obiettivi?
Ma fatemi.capire Pagliuca ed Elia hanno lasciato 2 squadre che hanno giocato i play-off per venire a giocare per la salvezza in B ad Empoli? O sono coglioni loro o lui sta mettendo?
💶 💴 💶
Perché secondo te è una equazione matematica che se una squadra quest’anno ha giocato i play off che anche il prossimo li rigiochi?🤔…inoltre cosa pensavi che dicesse il DS in conferenza stampa…che si lottava sicuramente per vincere il campionato?…è normale che tenga un profilo basso, specialmente con stampa e tifosi, per non creare troppe aspettative ma lo sa benissimo anche lui che questa squadra è stata costruita per qualcosa di più…infatti lo ha spiegato bene: ” prima raggiungiamo la salvezza matematica e dopo pensiamo ad alzare l’asticella”…credo che chiunque, con un briciolo di gnegnero in testa, avrebbe parlato così…
Perfettamente d’accordo … si deve sempre passare dagli ipotetici 46 punti della salvezza e poi quando li hai raggiunti (se li hai raggiunti con buon anticipo) punti più in alto che puoi … e alla fine dei giochi vedi dove sei arrivato … speriamo tra le prime cinque o sei …………..
In qualsiasi altra piazza il malloppo lo rimetteva sul piatto altrimenti conveniva scappare
Menomale Empoli non è fra queste piazze. Se invece vuoi trovarle basta che guardi in C e in D…
premetto che sono daccordo, fondamentale salvare la catagoria. Ma è possibile che tra i giornalisti non ci sia stato un cristiano che abbiamo chiesto, ma con i 32mln di incassi per la vendita dei giocatori (dati gazzetta dello sport oggi) e il paracadute 25mln… quindi 57mln totali e una spesa acquisti 3mln (sempre dati gazzetta oggi)
ma gli altri 54 mln dove vanno a finire?
E’ giusto mantenere un profilo basso, ricordo che non molti anni fa il Corsi diceva che dopo una retrocessione il primo obiettivo deve essere sempre quello di frenare la caduta.
Samp, Salernitana, Frosinone e tutte le altre squadre che di recente hanno disputato campionati deludenti o sono andate incontro a doppia retrocessione direi che possono bastare come esempi…
Poi all’interno dello spogliatoio e nella società gli obiettivi non dichiarati magari saranno un po’ più ambiziosi, ma è corretto secondo me tutelare in primis i tanti giovani, mettendoli al riparo da aspettative eccessive.
Cercasi bilocale per Bianchi , a monteboro un c’è più posto
Io sono soddisfatto delle risposte del Ds: si parte a fari spenti, poi a gennaio faremo il punto della situazione e a marzo lo sprint finale (per la salvezza, per i playoff o per la promozione diretta). Dipenderà dalla crescita o non crescita dei giocatori.
Non soddisfatto: soddisfattissimo!
Non mi ricordo chi l’ha detto, ma anche a me la serie B piace a volte più della A. L’Empoli la sa fare, la serie B, ha esperienza, sa come ci si deve muovere. E soprattutto è più libero di lanciare i giovani, vale a dire il suo imprinting….il suo marchio di fabbrica.
Certo tra vedere una B di alta classifica e vedere una serie A come la seconda parte l anno scorso preferisco la prima anche io se poi tifassi per una strisciata o per una nana allora mi andrebbe bene la A perché vedo le squadre(buone ) ma non frega niente vincere o perdere
é stato chiaro, pedaliamo quello che viene in più è tutto di guadagnato, domenica con lo Spezia si misura la febbre subito a noi ma più che altro a loro, questa scquadra se ha fortuna con i recuperi non è per niente male.
Via si vorrà far passare per trionfale un eventuale salvezza all ultima giornata in un campionato di livello sottoterra.
E i beoti monteboriani pronti ad inneggiare il loro vate.
Io continuo a stupirmi di chi si stupisce.Dopo ogni retrocessione l’obbiettivo e’ SEMPRE stato quello di frenare la caduta e stabilizzare la categoria. Poi quello che viene di piu’ sara’ deciso dal lavoro del mister e dei ragazzi. Siamo mica il Palermo degli sceicchi che si parte per vincere il campionato!
ma sei sicuro? dopo ancona, si aveva in squadra tavano e vannucchi, oltre al fatto che si prese un certo almiron! dopo la retrocessione con cagni/malesani, si aveva saudati, pozzi, vannucchi,etc (anche se li si era troppi galli nel pollaio e sbagliarono a mandare via eder), dopo palermo si ando’ a prendere caputo e dopo la retrocessione di milano, si ando’ a prendere mancuso!
io a leggere i nomi di pianeta empoli, mi ero gasato e stavo aspettando la calendarizzazione della gara di chiavari per comprare biglietti aerei e ostelli! ma se devo pagare centinaia di euro per una salvezza in B, allora preferisco vedermela su dazn e commentare su pianeta empoli dal divano di caso. Alla fine noi tifosi siamo gli unici che ci perdiamo in questo giochino, dato che i soldi spesi per trasferte e simili non ci ritornano. Io non sono un ragioniere, sono un tifoso ed il tifoso vuole sempre giocare per vincere! Certo vivesi ancora ad empoli sarei fisso al castellani!
p.s. prima che qualcuno mi dia dello strisciato, l’ultimo anno sono venuto con como, udinese, torino, lazio e verona, sicche’ le partitone in A non sono il mio obiettivo!
*vivessi
Rischio di diventare ripetitivo…. Ma non capendo quello che hanno in testa i vertici rischio anche di buttare via fiato….
Quello che mi dispiace di piu’ e’ che non vedo piu’ il colpo da Empoli…niente piu’ scouting solo piaceri ai procuratori…evidentemente va bene cosi’…..
Avrei a questo punti preso i migliori profili della serie c….come Giunti del perugia a titolo definitivo…. Qualche primavera come vlahovic e Vavassori dell’atalanta in prestito biennale o rischiando di comprarli…dire di mantenere la categoria allora lo accetto facendo crescere quello che ho seminato….
Chi faccio creacere Lovato-Ghion-Oberatin-Nasti- con un riscatto a 7 milioni o Ilie con un riscatto a 4 …..
Infatti leggere tutti i nomi che dalla fine del campionato a ieri sera ci hanno propinato i redatori di pianeta Empoli viene il mal di testa , meno male che il mercato è finito, questa politica di tirare sempre fuori nomi a caso solo perchè chiacchierati magari da qualche procuratore mi fà incazzare..se avrò tempo ne farò una lunga lista e la pubblicherò cosi poi vediamo di tutti gli scoop di mercato quanti realmente erano veritieri!!!
È stato molto chiaro, siamo nel mezzo e possiamo scalare la vetta oppure scivolare verso il fondo, sarà la bravura del mister e dei giocatori a fare la differenza, tassativo mantenere la categoria. Punto.
