Ha parlato quest’oggi il direttore sportivo azzurro, Roberto Gemmi, che ha chiuso la sessione estiva di questo mercato. Il direttore ha parlato non soltanto delle operazione di mercato, ritenendosi complessivamente soddisfatto (dirà anche che qualcosa che piaceva non è stato concretizzato), ma ha anche ribadito come l’obiettivo stagionale sia quello del mantenimento della categoria. Vi proponiamo la conferenza stampa integrale. Il servizio per PE è a cura di Alessio Cocchi