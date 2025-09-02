Il mercato si è chiuso e da adesso possiamo ragionare su un gruppo che si può dichiarare definitivo. In questo c’è da aggiungere il nome di Flavio Bianchi, elemento che di fatto è già acquisito anche se – essendo svincolato – non ha urgenza di deposito. Vediamo quindi, ruolo per ruolo, quelli che sono gli elementi a disposizione del tecnico Guido Pagliuca.
PORTIERI:
Fulignati, Perisan, Gasparini, Versari.
DIFENSORI:
Curto, Obaretin, Lovato, Ebuehi, Tosto, Indragoli, Guarino, Bembnista, Moruzzi, Carboni.
CENTROCAMPISTI:
Belardinelli, Elia, Haas, Ignacchti, Yepes, Ceesay, Ghion, Degli Innocenti, Ilie.
ATTACCANTI:
Shpendi, Pellegri, Nasti, Saporiti, Popov, Busiello, Campaniello, Konate, Orlandi, Bianchi (non uff.)
Ipotizzando la formazione titolare, con il 3-5-2 come modulo, possiamo pensare a Fulignati in porta con Perisan prima alternativa. I tre di difesa potrebbero essere quelli visti a Reggio, quindi Guarino centrale con Lovato ed Obaretin più esterni. Curto ed Ebuehi sono alternative di ottimo spessore. In mezzo non ci sono dubbi sul fatto che Elia e Carboni rappresentano i due quinti. In cabina di regia si dovrebbe muovere Ghion che ha in Belardinelli la sua “coppia”. Ignacchiti ed Yepes a comporre il quintetto con un Ceesay che può offrire rappresentare un’ottima alternativa, anche se poi il modulo dovesse essere 3-4-2-1. Ovviamente c’è da capire come Haas e Degli Innocenti si andranno ad inserire, parliamo di due ragazzi al momento fermi ma che per la B sono ottimi elementi. In attacco la scelta è davvero ampia. Ad oggi difficile togliere Popov ma le combinazioni sono molteplici e con un Pellegri che, da quando tornerà a disposizione, rappresenterà la punta di diamante.
L’Empoli ha nel 3-4-2-1 l’altro modulo di riferimento. In questo caso, con il terzetto di difesa che resta invariato, si può pensare ad un impiego maggiore di Ilie nella coppia di trequartisti. Al suo fianco può trovare collocazione Shpendi con poi davanti una prima punta più strutturata. In mezzo, sempre sulla carta, cambia poco. Elia e Carboni partono da mezzali, Ghion ed Ignacchiti i centrali. Al di là di tutto riteniamo questa una rosa ampia e di qualità. Pagliuca ha una margherita importante da poter sfogliare con più elementi per ogni singola posizione in campo. Importanti saranno i rientri degli infortunati. Ci immaginiamo che alcuni tra i più giovani faranno la spola con la Primavera di Filippeschi.
Non era facile ricostruire.. Mercato da 8💙
Dici bene.
Forza Empoli sempre
La meglio sarebbe continuare con Guarino titolare.
Non scherziamo per favore
Per caso sei quello che non avrebbe più fatto giocare Vicario dopo quell’ Empoli-Lazio?
Diversi giovani soprattutto in attacco appunto faranno la spola tra prima squadra e primavera, però in questa rosa ci sono pochi difensori, non giriamoci intorno, lo abbiamo già visto con le due squalifiche per lo Spezia, normalmente le squalifiche per somma di ammonizioni arrivano più da dicembre in poi, ma con questo modo di giocare serviva un difensore in più ed è una grave pecca perchè se ci poteva essere il discorso di non voler offuscare completamente Tosto, ora questo discorso non vale essendo infortunato. Ebuhei lo devono far giocare come braccetto all’occasione difensivo, perchè Carboni si è visto che in quel ruolo non è adeguato.
Davanti c’è l’equivoco Konate, perchè se è vero che Busiello, Orlandi e Campaniello possono giocare in primavera lui avendo saltato praticamente la preparazione quanta mano può dare? e poi questo Bianchi lo tesserano o no?
E poi Perisan da titolare 3 anni fa nel Pordenone non ha certo fatto una scelta felice a venire da noi, tra panchina ed infortuni…
Analizziamo bene la rosa (dal mio punto di vista) ipotizzando un 352/3421 come modulo per tutta la stagione:
Portieri: Fulignati, Perisan, Gasparini – voto 7. Fulignati molto buono per la b. Non un fenomeno, ma a meno di infortuni siamo coperti bene
Difensori (nei 3 dietro): Curto, Lovato, Obaretin, Guarino, Tosto, Indragoli – voto 6.5. Se non dai via Tosto/Indragoli, giusto non prendere altro. Anche perchè hai 2 esterni che volendo possono coprirti dietro. Poteva essere più forte? sicuramente si, ma snaturando l’idea dei giovani del settore giovanile e quindi non affidarsi ai Guarino, Tosto, Indragoli che effettivamente sono quelli a più rischio errori. Per una squadra che vuole lottare per salire subito sono d’accordo con voi che manca “uno forte di categoria”. Il Bani della situazione. Ma almeno a livello numerico non mi sembra siamo messi male. Come l’anno scorso.
Centrocampo (a 5): Elia, Ceesay, Ebuehi, Moruzzi, Carboni – Ignacchitti, Yepes, Belardinelli, Ghion, Haas, Degli Innocenti – voto 6: qui per me abbiamo solo un Top che è Elia, gli altri buoni mestieranti, ma nessuno che mi da l’idea di diventare un fenomeno. Premesso che Ghion non l’ho mai visto giocare. Anche qui, volenti o no, numericamente ci siamo. Anzi anche troppi se giocheremo col 3421. Poi che Duccio e Haas siano scommesse, siamo d’accordo, ma gli abbiamo tenuti c’è poco da fare. Io mi sarei affidato ad almeno uno che alzasse il livello in mezzo, per alzare il voto al 7.
Attaccanti (compresi trequartisti offensivi): Shpendi, Ilie, Popov, Pellegri, Nasti, Konate, Saporiti, Busiello, Campaniello, Bianchi (forse) – voto 6.5
Anche qui si può discutere giovenù e qualità dei giocatori, ma non si può dire siamo corti, anzi. Personalmente siamo troppi. Konate lo avrei mandato in prestito. Campaniello spero giochi fisso in Primavera (anche se avrei preferito svezzarlo subito tra i grandi in Lega Pro). Manca il nome che fa sognare siamo d’accordo. Qui tutto dipende da Pellegri. Se rientra e gioca anche solo 20/25 partite all’80% il voto sale anche a 7.5. Se non vedrà quasi mai il campo scende a 6.
Voto squadra: 6.5 – ci siamo, ormai siamo questi. Visto più o meno i nomi in giro posso dire che a parte forse 3/4 squadre, poi noi siamo li. Possiamo arrivare 5° come 12°. Non mi aspetto di rischiare play-out o retrocessione sono sincero. Se capitasse allora Pagliuca avrebbe fallito. Poi vediamo a Gennaio che combinerà la società. Se manda in prestito qualche giovane e prende anche solo un paio di elementi da categoria superiore, allora si vorranno buttare nella mischia per salire. Altrimenti, come invece penso io, vorranno galleggiare tra play off e metà classifica, senza rischiare retrocessione.
Troppo generoso con i voti a mio avviso, soprattutto con centrocampo e attacco. Se dai 6,5 alla difesa non puoi dare 7 al centrocampo dove manca un Lovato, tanto per intenderci e 6,5 all’attacco dove manca la punta con la P maiuscola…. più giusto 6 al centrocampo e 5,5 all’attacco, sempre secondo me….
No hai letto male il centrocampo è 6 (per me l’anello debole della squadra, soprattutto centralmente). Sarebbe stato da 7 con un innesto li in mezzo e magari mandando via o in prestito i rischiosi Degli Innocenti, Haas.
Portieri: 7
Difensori: 6.5
Centrocampo 6
Attacco: 6.5
Tosto, Indragoli e Degli Innocenti come riserve siamo messi male…ma lo vedremo subito contro lo Spezia
Secondo me le incognite più grandi le abbiamo in difesa.
Guarino a Reggio Emilia ha confermato quanto aveva fatto vedere nel pre campionato, NON può essere il centrale titolare, non è all’altezza.
Purtroppo mi hanno lasciato perplesso anche le prime due partite di Obaretin.
Infine direi che Indragoli non può fare la serie B.
Oh “S”, ma che fai: ad ogni articolo, riproni sempre lo stesso post ?
Te l’ho già detto, piano, piano ce la farai !!!! Insisti.
Palermo , Venezia e Monza tre corazzate. Rosa da serie A. Noi , secondo me , incompleti. Manca un difensore centrale, un centrocampista di gamba( il Venezia ha preso Bohinen) e un attaccante forte. Certo se rientrassero bene Pellegri e Haas allora sarebbe tutta un’ altra storia
Ma incompletio per cosa? Per andare diretti in A forse si, per fare un campionato tranquillo mi pare proprio che ci siamo. Vi siete fatti un film fra tutti che si doveva risalire subito, e ve lo ridico, non l’ha mai detto nessuno in società che l’obiettivo era questo. Uscite tutti daì cine è meglio
Oh meno male nessuno ha mai parlato di fare una squadra per risalire subito in ha anche perché hai mandato via la squadra vecchia e fatta completamente nuova quindi salvezza tranquilla e forse lotta per entrare nelle prime 8
Potremo mai sapere l investimento societario per allestire questa rosa per la serie b….
4,95 fonte transfermarkt…non male con 50 in cassa 😱
Le vendite giocatori..le televisioni..il paracadute sono statedi circa 60 ml…vedremo quanti saranno reinvestiti…
In sintesi:
(1) Fulignati
(3) Curto (? – Ebuehi), Lovato (Guarino), Obaretin (Tosto)
(4) Elia (Ebuehi), Ghion (Yepes), Bandinelli (Ignacchiti), Carboni (Moruzzi)
(1) Ilie (? – forse Ceesay)
(2) Popov (Nasti), Sphendi (Busiello)
Mizzega ti fa fatica leggere 20 righe. Penso che tu non abbia scritto almeno 7/8 giocatori.
Indubbiamente il DS ha fatto un grande “volume” di operazioni ed ha dovuto ricostruire e non era facile. Fatta questa premessa siamo sempre al punto di partenza di un anno fa che inizia con i “SE”: se Pellegri, se Haas, se Popov….. un anno fa con i SE sei retrocesso e non erano superiori rispetto a quest’anno…. un anno fa avevi la rosa più giovane della A, quest’anno idem con la B …. una grossa differenza la farà il mercato di gennaio: un anno fa non avevi un soldo per farne due, ora 50mln in saccoccia….. vediamola sul campo, ma la squadra ha delle lacune e francamente era lecito aspettarci di più…..
Senza “se” a Empoli non puoi fare mercato. Se Carmine Esposito non esplodeva, se Massimiliano Cappellini non sbocciava, se Galante non rispettava le aspettative della Primavera… Se Vicario non diventava il secondo miglior portiere d’Italia… A Empoli è così, sarà sempre così, e menomale…
👏👏👏👏👏
Ma i se non riguardavano gente che doveva recuperare infortuni…. Cappellini era una promessa del Milan, Vicario non è sbocciato a Cagliari perché avanti aveva Cragno…. Esposito te lo passo…. ma nel corso degli anni si è aumentato in modo esponenziale l’azzardo…. prima tenevi un calciatore 3 anni e lo vendevi, ora dopo 6 mesi via…. se da qui a fine anno, Popov fa altri 3 gol …. a gennaio lo vendi….
Verissimo !!!
Sono arrivate molte seconde/terze scelte.
Anche se il ds non lo dirà mai.
Mercato da 6 complessivo.
Concordo pienamente
Certo che non è la rosa che aveva Sarri o Aurelio… però a questo punto forza azzurri per quello che abbiamo visto fino a oggi è un conto adesso vediamo Ghion.. poi Nasti e piano piano i recuperi. sicuramente sulla carta Venezia,Palermo e Monza sono avanti ma ho visto retrocedere lo scorso anno la Samp con Tutino, Coda poi Niang…
Ti sei dimenticato di Sibilli, uno degli attaccanti più forti per la B…
Ma nessuno sa quanto era il deficit societario ad inizio stagione ? Chi dice 26 chi 13 pregasi fare chiarezza
Oltre i venti milioni
Si può sapere quanto era il debito societario ad inizio stagione ?
La società non ha MAI detto vogliamo risalire subito…MAI…perfino nel 2001/2 con Rocchi Di Natale Maccarone Vannucchi Bresciano Grella Giampieretti Berti ecc lo disse Silvio Baldini e quasi litigò con Corsi che non voleva fare dichiarazioni pubbliche… detto questo… abbiamo 3 anni per tornare…poi la serie B diventa insostenibile senza liquidità della proprietà quindi o vende o rischiamo seriamente…lui vuole tornare entro i 3 anni per poi trovare soci anche di maggioranza in A e con stadio nuovo…per come la vedo io rinunciare già a un anno e puntare tutto sul secondo o sul terzo è pericoloso…a gennaio… valutazione su Pellegri…se torna senza infortuni tanta roba per la B… un difensore esperto e un altro centrocampista…darai via Ebehui Degli Innocenti e qualche giovane in prestito…nel frattempo che aspettiamo Pellegri vediamo Popov e Nasti cosa combinano…Bianchi lo vedo dietro accanto a Ilie o subentro…
Il tuo omonimo se non l’avessi capito tra i piedi non ci vuole nessuno.
Nemmenio io dico apertamente che vorrei tro mb are Belen, il profilo basso ti mette ovviamente a riparo da tutto. Se dicono che vogliono andare in A ed arrivano anche solo settimi od ottavi, perdendo poi al primo giro playoff (per non dire peggio) chiaro che tutti sono legittimati alle infamate. Dai giornalisti ai tifosi. Cosi invece, fanno un settimo posto, magari un quinto e gli dici che hanno raggiunto l’obiettivo.
Ma Saporiti non sarebbe tra i centrocampisti??
Nelle sue dichiarazioni disse di essere un trequartista.
Quindi in teoria spero di non vederlo nei 2 centrali di centrocampo.
Ma secondo me vedrà poco poco il campo se è quello visto nelle amichevoli.
Non è al livello degli altri.
Più che altro Saporiti fisicamente non sta reggendo fisicamente sia la preparazione e sia perchè sembrava lento in C figurarsi in B. Felice di essere smentito.
Per adesso è la delusione di questi 2 mesi.
Per me non corre senza palla per essere un centrocampista e per adesso non salta l’uomo per stare nei 2 dietro la punta.
È arrivata fonte Gazzetta dello sport la spesa per la rosa delle Empoli..3 ml..a fronte dei 60 ml di entrate..a voi le conclusioni
https://m.tuttob.com/empoli/gazzsport-ghion-bianchi-e-32-milioni-e-l-empoli-il-re-del-mercato-di-serie-b-208984
Tanto per dire.
Non solo la gazzetta: molti siti specializzati lodano l’Empoli per il mercato. Noi invece l’Empoli lo venderemmo volentieri, al mercato.
Il giovedì mattina
Effettivamente l’articolo della Gazzetta rappresenta la comune opinione che hanno di noi fuori dalle mura domestiche.
Evidentemente ci siamo abituati male.
Ormai possiamo dire che è da un po’ di tempo che viene praticata questa politica molto “temeraria”,ovvero quella di spendere (quasi) zero a fronte di una valorizzazione dei giovani certamente oculata ma anche abbastanza sbilanciata verso l’importanza della maturazione piuttosto che del risultato sportivo.
Pensiamo a Marianucci venduto piuttosto profumatamente ma che l’anno costo ci è costato anche lui quale punto per fisiologici errori di gioventù.
Se ci fossimo salvati lo scorso anno,avremmo letto altri articoli sempre di testate come la Gazzetta ed altri rotocalchi sportivi che ci elogiavano per esser riusciti a salvarsi praticamente a costo zero e con una programmata e sistematicamente ambiziosa (e pericolosa a livello sportivo) politica giovanile.
Adesso ci ritroviamo allo stesso punto.Nelle alte sfere dirigenziali sanno benissimo che non possono esporsi con dichiarazioni da A,sarebbe scriteriato farlo dopo una rifondazione totale ed un ringiovanimento repentino della rosa.
Ci sono troppe variabili e va capita quale sarà la nostra linea di galleggiamento.
Certo è che alcuni elementi che son stati presi erano ambiti da rose con ambizioni di promozione ben dichiarate(Lovato,Obaretin,Fulignati,Pellegri se fosse stato integro sarebbe stato oggetto delle mire di mezza serie a dalla cintola in giù almeno,ma anche Ghion che comunque proviene da una rosa che ha dominato la B).Io non credo alla impreparazione del Ds(che lavorerà in un team ed a stretto contatto con la presidenza),e son convinto che sia stato fatto un tentativo in extremis per l’olandese del Sassuolo perchè si era aperto uno spiraglio all’ulltimo.Trattasi sempre di un giocatore che evidentemente non risultava particolarmente ambito dalla concorrenza,visto che nessuno si era fatto sotto espressamente vivo prima o aveva concluso per avere le prestazioni del giocatore che era pertanto rimasto in organico a Sassuolo fino agli ultimi giorni di mercato.
Adesso mi voglio divertire sentendo la conferenza del buon Gemmi che ci regalerà le solite perle di saggezza e sagacia e poi sotto col campionato dopo la sosta che servirà per amalgamare ancora meglio la squadra.
rosa non e’ da 6 dai e’ assolutemente da 7 in attesa di Haas , Pellegri , siamo positivi senno’ ….
vediamo se combacera’ anche con la Ns posizione finale ,
pero’ per il voto all allenatore attendiamo fine Novembre
Fossi io Pagliuca:
Da ora a ottobre
Fulignati
Curto Lovato Obaretin
Elia Bela Igna Ghion Carboni
Shpendi Popov
Da novembre in poi
Fulignati
Curto Lovato Obaretin
Elia Haas Ghion Moruzzi
Ilie Shpendi
Pellegri
Come si possa pensare Guarino titolare e centrale mi sorprende. E non lo dico dopo la prova contro la Reggiana, anzi avevo scritto non muovete Lovato da lì in mezzo, ma con gente come Ebuehi soprattutto,e Curto in panchina mi sembra strano dare tutta questa fiducia ad un ragazzo che ancora deve dimostrare di che pasta è fatto.
Dunque scegliete voi i braccetti,ma non mi levate Lovato dalla posizione di centrale di difesa!!!
Guarino deve farsi le ossa in Bcome se le è fatte Marianucci lo scorso anno in A.
D’accordissimo: non ha avuto senso spostare Lovato per Guarino centrale, e per di più a rincorrere Dondo. Guarino è giovane, e in quel ruolo ancora non è all’altezza.
Soprattutto dopo la buona prova della difesa col Padova. Rivai con i soliti 3 a Reggio e vediamo che succede. Con la difesa a 3/5 c’è bisogno di tutti, e tutti giocheranno diverse partite. Non lo dico per la cappera fatta da Guarino, ma proprio perchè la difesa alla prima era andata bene. Però sono anche dell’idea che dobbiamo stare calmi con le critiche a Guarino. Il giocatore secondo me deve crescere e ci darà soddisfazione in futuro. Ricordate Tonelli? Alla sua prima stagione da titolare veniva sempre criticato, allo stadio si sentivano i famosi mormorii ad ogni mezza svirgolata. Poi abbiamo visto cosa ha fatto.
Secondo me, se è vero che inizieranno i lavori per lo stadio, è molto probabile che non verrà fatto un tentativo per risalire subito questo anno. Questo agevolerebbe i lavori ed ridurrebbe il disagio, perchè se l’Em.poli dovesse risalire subito poi si porrebbe un grosso problema di capienza e di ordine pubblico.
Credo semmai che verranno cercati altri svincolati di esperienza se la difesa in particolar modo dovesse avere problemi.
Francesco a ora devono correre perché dice vogliono partire ma ho sentito fonti certe non posso svelarle ,siamo allo stesso punto dell’agosto del 2015…
Io non capisco perché è stato cercato un altro trequartista per tutta l estate, e poi non è stato preso. Serviva la qualità della rosa e molto bassa
Abbiamo speso 2.2 milioni per Shpendi, 1.7 per Elia e 0.7 per Curto. Totale 4.7 mln
Squadra ben assortita e con giocatori propedeutici per la B…escluso il Monza, che avendo tenuto tutti i senatori (che poi bisogna vedere se hanno voglia di “dannarsi” in B) è sicuramente un gradino piu’ in alto delle altre per il resto ce la giocheremo con tutte compreso il Palermo che non ritengo assolutamente superiore a noi…giocano con Gyasi e Ranocchia che noi “abbiamo rincorso con il forcone” ed un portiere, Joronen, che a Venezia avevano messo in panchina da quanto ne combinava…è vero che hanno Poinphalo che può fare la differenza ma noi abbiamo Pellegri che se anche tornasse all’80% la differenza la può fare eccome…inoltre abbiamo trovato un ragazzetto che per ora è il capocannoniere della B…mi dispiace per i tanti “contestatori” di questa chat ma sono assolutamente sicuro che ce la giocheremo per un posto diretto in serie A…voto 8 senza il minimo dubbio!
Beato te che sogni…io firmerei per la salvezza senza passare dai playout
Insomma Ranocchia a me non è mai dispiaciuto e comunque stai parlando di Serie B non A. Quindi si può considerare un giocatore di livello alto per la catogoria. Gyasi, tranquillo che tra poco lo toglieranno dal campo o comunque inzieranno anche loro a lamentarsi della scarsa qualità calcistica del ragazzo.