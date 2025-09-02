Il mercato si è chiuso e da adesso possiamo ragionare su un gruppo che si può dichiarare definitivo. In questo c’è da aggiungere il nome di Flavio Bianchi, elemento che di fatto è già acquisito anche se – essendo svincolato – non ha urgenza di deposito. Vediamo quindi, ruolo per ruolo, quelli che sono gli elementi a disposizione del tecnico Guido Pagliuca.

PORTIERI:

Fulignati, Perisan, Gasparini, Versari.

DIFENSORI:

Curto, Obaretin, Lovato, Ebuehi, Tosto, Indragoli, Guarino, Bembnista, Moruzzi, Carboni.

CENTROCAMPISTI:

Belardinelli, Elia, Haas, Ignacchti, Yepes, Ceesay, Ghion, Degli Innocenti, Ilie.

ATTACCANTI:

Shpendi, Pellegri, Nasti, Saporiti, Popov, Busiello, Campaniello, Konate, Orlandi, Bianchi (non uff.)

Ipotizzando la formazione titolare, con il 3-5-2 come modulo, possiamo pensare a Fulignati in porta con Perisan prima alternativa. I tre di difesa potrebbero essere quelli visti a Reggio, quindi Guarino centrale con Lovato ed Obaretin più esterni. Curto ed Ebuehi sono alternative di ottimo spessore. In mezzo non ci sono dubbi sul fatto che Elia e Carboni rappresentano i due quinti. In cabina di regia si dovrebbe muovere Ghion che ha in Belardinelli la sua “coppia”. Ignacchiti ed Yepes a comporre il quintetto con un Ceesay che può offrire rappresentare un’ottima alternativa, anche se poi il modulo dovesse essere 3-4-2-1. Ovviamente c’è da capire come Haas e Degli Innocenti si andranno ad inserire, parliamo di due ragazzi al momento fermi ma che per la B sono ottimi elementi. In attacco la scelta è davvero ampia. Ad oggi difficile togliere Popov ma le combinazioni sono molteplici e con un Pellegri che, da quando tornerà a disposizione, rappresenterà la punta di diamante.

L’Empoli ha nel 3-4-2-1 l’altro modulo di riferimento. In questo caso, con il terzetto di difesa che resta invariato, si può pensare ad un impiego maggiore di Ilie nella coppia di trequartisti. Al suo fianco può trovare collocazione Shpendi con poi davanti una prima punta più strutturata. In mezzo, sempre sulla carta, cambia poco. Elia e Carboni partono da mezzali, Ghion ed Ignacchiti i centrali. Al di là di tutto riteniamo questa una rosa ampia e di qualità. Pagliuca ha una margherita importante da poter sfogliare con più elementi per ogni singola posizione in campo. Importanti saranno i rientri degli infortunati. Ci immaginiamo che alcuni tra i più giovani faranno la spola con la Primavera di Filippeschi.