Il difensore azzurro Lorenzo Tosto è stato premiato ieri a Cascina (Pisa) con il Pulcino d’Argento ed ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

“Dopo il problema al piede sono pronto a tornare con la squadra. C’è stata la sconfitta con la Reggiana ma siamo un gruppo unito e questo ko ci renderà comunque più forti”.

Come è stato l’impatto di Pagliuca, il nuovo tecnico?

“Ci ha messo subito la sua impronta, sulla squadra, con le sue idee. Lo seguiamo appieno, è un tecnico molto intenso e ci dà molta energia”.

Che campionato di B sarà?

“Sempre difficile, è molto equilibrato”.

Obiettivi personali?

“Spero di poter aiutare la squadra, facendo un’ottima stagione. Cercherò di migliorare seguendo le indicazioni del tecnico che ti spinge a progredire in ogni allenamento”