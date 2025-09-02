E’ uscito il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo di serie B. Senza nessuna sorpresa da questo punto di vista registriamo la squalifica per una giornata commissionata ai due calciatori azzurri espulsi venerdi sera: Guarino ed Obaretin. Non ci sono invece squalificati nelle fila dello Spezia, prossimo nostro avversario.
Alla società Empoli FC è stata poi inflitta una multa di mille euro per aver i suoi sostenitori, al 40′ del secondo tempo, lanciato una bottiglietta dentro il recinto di gioco.
Una giornata di squalifica anche al DS, Gemmi, per aver al 15′ del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale.
Assurdo che non sia arrivato un difensore con queste squalifiche. Siamo in emergenza difesa alla terza giornata 🤦
E’ quello che scrivo da giorni, abbiamo 4 titolari attualmente in difesa per 3 posti (Indragoli non lo considera e Tosto è out) e con due squalificati sei già in emergenza, occorreva già dal momento che Tosto si è fatto male. 5 seniors +2/3 giovani per 3 posti ci volevano ed invece la partita con lo Spezia parte già ad handicap.
Abbiamo ereditato allenatore con squalifica alla prima, stessa cosa per Guarino, 3 giornate a Nasti…ed ora 2 squalificati in difesa.
Giocheranno Curto e Ebuhei. L:anno scorso ci lamentavano tutti (io compreso) del fatto di finire sempre le partite senza ammoniti. Quest’anno avremo una squadra di temperamento, grintosa, arcigna. Decidiamoci: cosa preferiamo?
Ebuehi braccetto non si può vedere, lo portano via di peso. E poi chi gioca a sx? Se non cambia modulo giocherà Carboni dietro con Moruzzi sulla fascia sinistra
Anche secondo me useranno Carboni dietro
DIFENSORI:
Curto, Obaretin, Lovato, Ebuehi, Tosto, Indragoli, Guarino, Bembnista, Moruzzi, Carboni.
Mi sa che qualcuno si è dimenticato che quando abbiamo preso Ebhuei il suo ruolo era TERZINO DESTRO (scritto alla vecchia maniera) ed è lì che ha giocato fino a quando non si è fatto male…ha giocato in A in quel ruolo non in Promozione…poi che possa giocare anche da esterno di centrocampo è un altro discorso…inoltre…vedo…che qualcuno non lo considera più neppure un nostro giocatore ma fino a quando non si è dovuto fermare per infortunio ha sempre reso bene e fatto anche qualche gol…perché questo Oberthal che da gennaio non ha più giocato ed è stato lasciato fuori dalle convocazioni dal Sassuolo dovrebbe essere più forte di Ebhuei?…in base a cosa viene detto?…sono curioso di sapere…
Ma non è così, può essere un terzino da difesa a 4 ma qua ha sempre giocato sulla fascia. Odenthal era meglio perché semplicemente è il suo ruolo
L importante è avere i difensori per la partita con lo spezia
L’unico che avrei preso è fatto un piccolo sforzo per prendere, sempre che non sia stato lui a rifiutare noi, è Alessandro Arena, andato a Carrara.
Forse noi non si voleva in prestito secco ?
Ecco questo lo chiederei a Gemmi in conferenza stampa.
1000 € di multa ai tifosi, ma dovevano anche squalificare il giocatore della Reggiana Mendicino che fa il dito media alla curva. Quello non lo vedono. Vergognosi.