L’Empoli ha mostrato la prima e la seconda maglia e nei prossimi giorni sarà svelata anche la terza. Saranno direttamente i giocatori che la presenteranno giovedì 4 settembre alle ore 18:30 allo Store di Piazza della Vittoria.

E per i tifosi c’è un contest per vincerla. E’ necessario presentarsi giovedì mattina dalle 10 alle 13 all’Empoli Store e richiedere il biglietto per partecipare. Per vincere uno dei tre premi è indispensabile la presenza all’evento della sera all’Empoli Store durante la premiazione!

Potranno partecipare al contest solo i primi 50 che si presenteranno giovedì mattina all’Empoli Store e vincere la nuova terza maglia, il pantaloncino e un cappellino ufficiale Empoli FC.