Per qualcuno sarà una liberazione, per altri invece rappresenterà una mancanza. Fatto sta che la sessione estiva del calciomercato 2025 si è chiusa definitivamente. Va dunque in archivio un’altra lunga e intensa sessione di trattative, caratterizzata da tantissimi movimenti. Nel caso specifico dell’Empoli, si è trattato di una vera e propria rivoluzione, quasi inevitabile dopo la retrocessione in Serie B. Lo si sapeva già alla vigilia che la squadra avrebbe cambiato volto, ma forse non era immaginabile una trasformazione così massiccia. Le partenze sono state numerose e, rispetto alla scorsa rosa, soltanto un calciatore è realmente rimasto in azzurro: Ebuehi. Di conseguenza, tanti anche i nuovi innesti. Alcuni sono stati rientri dai prestiti, come Guarino, Degli Innocenti, Ignacchiti e Stiven Shpendi, altri invece volti nuovi. Il primo è arrivato il 26 giugno: Edoardo Saporiti, reduce dall’esperienza alla Lucchese. Poi via via gli altri, da Ilie al ritorno quasi clamoroso di Pellegri (sebbene l’attaccante ligure non sia ancora a disposizione), passando per Carboni, Moruzzi, Nasti, Lovato, Fulignati e via via fino ad arrivare all’ultimo: il centrocampista Ghion.

In realtà però quello di Ghion non sarà però l’ultimo colpo: l’Empoli, come anticipato, metterà sotto contratto anche l’attaccante Flavio Bianchi. Essendo svincolato, dopo l’esperienza a Brescia, non c’è infatti alcun vincolo con la scadenza delle ore 20 di questa sera. Va sottolineato anche l’arrivo in panchina di Guido Pagliuca. Quando si parla di allenatori non si usa quasi mai il termine “calciomercato”, ma di fatto anche questa è stata un’operazione importante: il tecnico cecinese, già da diversi mesi alla guida del gruppo, è il condottiero della nuova stagione. Non si sono concretizzate le ultime voci, compresa quella di Odenthal battuta poco fa. in uscita il club ha incassato cifre importanti grazie alle cessioni di Fazzini, Marianucci, Anjor, Goglichidze ed altri, in entrata l’unica operazione che ha comportato un esborso significativo è stata quella di Elia, acquistato dallo Spezia. Definitivi sono però anche gli arrivi di Pasalic, Ceesay, Curto, Yepes. Tutti gli altri sono prestiti con diritto e/o obbligo, eccezione Obaretin che è un prestito secco. Potete consultare il nostro tabellone per il riepilogo definitivo di questa sessione.

Come sempre accade in questi casi, adesso la palla passa realmente al campo. Saranno soltanto i risultati a determinare la bontà o meno del calciomercato, ricordando che a gennaio ci sarà la cosiddetta finestra di riparazione. L’Empoli vuole vivere questa stagione di Serie B con fari bassi, se non spenti. È chiaro, però, che attorno alla squadra aleggia comunque la speranza di poter disputare un campionato da protagonista. Quando ti chiami Empoli e partecipi alla Serie B, in fondo, è inevitabile. Allo stesso tempo, sarà importante rispettare le indicazioni fornite dalla dirigenza e dal tecnico, che hanno più volte ribadito l’importanza di un profilo basso. Molto si giocherà anche il ds, Roberto Gemmi. Il direttore sportivo ha lavorato in condizioni particolari, con un budget ridotto, e non deve trarre in inganno l’entità delle entrate generate dalle cessioni, per quanto significative. Però, Gemmi, che lo scorso anno non aveva lasciato un’impressione particolarmente brillante, sarà ora chiamato a dimostrare davvero le proprie capacità.