È ripreso oggi il lavoro degli azzurri di Guido Pagliuca, che tornano a prepararsi in vista del campionato. Domenica sera, alle 19.30, al “Castellani” arriverà lo Spezia, una delle squadre più accreditate per la promozione in Serie A. Un test di assoluto valore, utile a misurare lo stato di salute dell’Empoli dopo un’estate intensa e complessa, segnata da una rivoluzione radicale della rosa, dai primi dubbi emersi nelle amichevoli e da segnali positivi che, poco a poco, hanno iniziato a prendere forma. La sfortunata gara con la Reggiana ha lasciato qualche ferita, ma anche indicazioni da cui ripartire. Non a caso, lo stesso Pagliuca guarda con attenzione a quel quarantesimo minuto di Reggio Emilia, quando la squadra era ancora in parità numerica e aveva dimostrato di poterla portare a casa.

Il tecnico azzurro sta cominciando a dettare i primi accorgimenti tattici in relazione all’avversario. Resta da sciogliere il nodo legato al modulo: 3-4-2-1 o 3-5-2. Nel primo caso, spazio quasi certo per Ilie nel ruolo di trequartista, probabilmente al fianco di Shpendi, con Popov come terminale offensivo. In questo scenario a rischiare il posto potrebbe essere Yepes. Nel 3-5-2, invece, sarebbe proprio il giovane rumeno a partire fuori, con lo spagnolo favorito per una maglia da titolare. In entrambe le soluzioni, Ghion dovrebbe essere confermato dal primo minuto nel ruolo di play. Qualche dubbio anche in difesa, orfana di Guarino e Obaretin per squalifica e con Tosto fermo ai box per infortunio. L’unica certezza è Lovato, che guiderà il reparto. Accanto a lui, ballottaggi aperti: da un lato Ebuhei e Curto si giocano una maglia, dall’altro si valutano lo spostamento arretrato di Carboni, già provato nel precampionato, o la scelta di puntare sul giovane Indragoli. Chiaro che se venisse arretrato Carboni, a logica la scelta cadrebbe su Moruzzi, un Moruzzi in campo da titolare mentre scriviamo con l’Under 21. Un altro obiettivo della settimana sarà il recupero di Edoardo Saporiti, ancora alle prese con il percorso di rientro dopo l’infortunio. Restano infine da registrare le assenze dei nazionali, che torneranno a disposizione a scaglioni nei prossimi giorni, in tempo per la sfida di domenica.