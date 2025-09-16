È ripresa oggi, martedì 16 settembre, la preparazione degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato. Per la quarta giornata di Serie B 2025-2026, l’Empoli farà visita al neopromosso Pescara, in un match che si disputerà allo Stadio Adriatico. Una sfida dal sapore particolare anche per la presenza in panchina degli abruzzesi di Vincenzo Vivarini, che nel 2017 guidò proprio gli azzurri per alcuni mesi.

Mister Guido Pagliuca, fatta eccezione per i lungodegenti Haas, Degli Innocenti e Pellegri, potrà contare sull’intera rosa a disposizione. Il tecnico riabbraccia infatti tre pedine fondamentali, tutte reduci da squalifica: Guarino, Obaretin e Marco Nasti, quest’ultimo al debutto stagionale tra i convocabili. Le principali attenzioni si concentrano sulla difesa, reparto che potrebbe vivere qualche novità. Al momento sembra inamovibile Lovato al centro, mentre resta da capire se Guarino verrà schierato sul centro-destra o se Pagliuca riproporrà la soluzione vista a Reggio Emilia, con Guarino centrale e Lovato spostato a destra. In quel frangente, però, l’esperimento non aveva convinto appieno. Sul centro-destra, infatti,si profila un ballottaggio tra Guarino e Curto. Dal punto di vista tattico, il dubbio resta tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1, ma la sensazione è che Pagliuca possa confermare il modulo visto domenica scorsa contro lo Spezia. A centrocampo, da monitorare la situazione di Yepes, apparso in difficoltà; Belardinelli potrebbe insidiare la sua titolarità. Sulle corsie esterne si dovrebbe rivedere Elia a destra, con Carboni confermato a sinistra.

In attacco, nonostante il rientro di Nasti e la presenza di Saporiti, appare probabile la conferma della coppia formata da Shpendi e Popov, quest’ultimo protagonista di un avvio di stagione da incorniciare. Il clima che si respira al campo è positivo: il gruppo sta bene e trasmette grande voglia di fare. Pagliuca non esita a richiamare i suoi quando qualcosa non va, ma il segnale che arriva dall’interno è di forte coesione e compattezza. La settimana prevede allenamenti quotidiani, con una doppia seduta fissata per domani e la rifinitura in programma sabato mattina, alla vigilia della partenza per Pescara.