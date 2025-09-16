Che questo sia un momento magico per il giovane Popov è fuori discussione. L’attaccante ucraino, infatti, non era certo atteso come protagonista nell’Empoli 2025-2026. Pian piano, però, si è fatto spazio durante il precampionato, dimostrando affidabilità e qualità, al punto che Guido Pagliuca non ha avuto esitazioni nel schierarlo dal primo minuto nelle gare ufficiali. Il bilancio è eloquente: tre partite di campionato, le prime tre di questa stagione, e Popov ha già trovato la via del gol in tutte e tre, collezionando complessivamente quattro reti. Alla prima giornata, contro il Padova, ha messo a segno una doppietta, per poi andare a segno anche a Reggio Emilia e, infine, domenica scorsa al Castellani contro lo Spezia.

Si tratta senza dubbio di un dato statistico interessante, che ha subito acceso la curiosità di chi si è chiesto se potesse trattarsi di un record assoluto nella storia azzurra. Così non è, anche se la striscia resta significativa. Il primato, infatti, appartiene a quello che può essere definito “l’uomo dei record”, Francesco Tavano. Nella particolarissima stagione 2011-2012, in Serie B, quella che si concluse con la salvezza ai play-out contro il Vicenza, l’attaccante campano riuscì a segnare in tutte le prime sette giornate di campionato. Per Tavano gol contro: Juve Stabia, Pescara, Brescia, Samp, Crotone, Reggina e Padova. All’ottava giornata arrivò lo 0-0 di Livorno.