Che questo sia un momento magico per il giovane Popov è fuori discussione. L’attaccante ucraino, infatti, non era certo atteso come protagonista nell’Empoli 2025-2026. Pian piano, però, si è fatto spazio durante il precampionato, dimostrando affidabilità e qualità, al punto che Guido Pagliuca non ha avuto esitazioni nel schierarlo dal primo minuto nelle gare ufficiali. Il bilancio è eloquente: tre partite di campionato, le prime tre di questa stagione, e Popov ha già trovato la via del gol in tutte e tre, collezionando complessivamente quattro reti. Alla prima giornata, contro il Padova, ha messo a segno una doppietta, per poi andare a segno anche a Reggio Emilia e, infine, domenica scorsa al Castellani contro lo Spezia.
Si tratta senza dubbio di un dato statistico interessante, che ha subito acceso la curiosità di chi si è chiesto se potesse trattarsi di un record assoluto nella storia azzurra. Così non è, anche se la striscia resta significativa. Il primato, infatti, appartiene a quello che può essere definito “l’uomo dei record”, Francesco Tavano. Nella particolarissima stagione 2011-2012, in Serie B, quella che si concluse con la salvezza ai play-out contro il Vicenza, l’attaccante campano riuscì a segnare in tutte le prime sette giornate di campionato. Per Tavano gol contro: Juve Stabia, Pescara, Brescia, Samp, Crotone, Reggina e Padova. All’ottava giornata arrivò lo 0-0 di Livorno.
I più “datati” si ricorderanno di un certo Luca Toni a Empoli.Non lasciò un gran segno.Mi sovviene una partita al Castellani forse Empoli Fermana in cui segnò,ma son vecchio e ci sta che sbagli.Era giovane ma le movenze, dinoccolate e sgraziate,emi ricordano un po’ questo ragazzo.Toni si è poi rivelato il bomber che era in altri contesti,ma la presenza che aveva in area e la capacità di captare i palloni con qualsiasi arto in suo possesso mi è parso di vederla in questo ragazzotto ucraino…Speriamo…
direi molto simile a Toni , certo che se non c erano tutti gli infortunati alla 1′ giornata non avrebbe mai messo piede in campo.
Sphendi infortunato e sostituito da Popov dove non c’erano altri e fortunatamente neanche Konate senno’ sarebbe entrato lui
coincidenze fortunate del famoso Ku lo del Kor Sy
Empoli-Fermana segnò Mastrolilli, una delle tante meteore passate di qui. Toni era già due anni che era andato via, e comunque si, ricordo anche io il goal a Ravenna, che pareggiò i conti.
Sì di Mastrolilli mi ricordo,nn mi ricordavo avesse segnato lui..Forse mi ricordo di Empoli Modena,squadra da cui proveniva…
Se nn ricordo male Toni segnò 1 solo goal a Ravenna e mi pare pure abbastanza fortuito
A Ravenna segno se non sbaglio c’ero si era in tanti…
Sì vero,segnò a ravenna…A Empoli con la Fermana subentrò e forse fu la sua prima partita…Bei tempi…
A gennaio è già venduto ad una squadra di seria A allora cii mancherà un altro attaccante
più che Toni ci vedo più Pozzi …… l’importante che senta la porta come sta accadendo adesso.
Si parla del primo Toni,proprio quello di Empoli,quando ancora non si era strutturato come ha fatto in seguito…
Ammazza, che memoria ! per un giocatore che giocò neanche mezza partita a Empoli !
torno sulle scelte tecniche belardinelli escluso x fare giocare lo scarsone di jepes resto alquanto perplesso x me questo al panettone un c arriva
Ma quanto l’avete infamato Belardinelli a luglio? Lui ed Ignacchiti era roba da c per voi, via subito, ma che siamo scemi. queste erano le parole più dolci. Dopo 2 partite giocatore insostituibile. Una via di mezzo è possibile? Provo a dirla io. Anche a me Yepes non fa impazzire. E se si gioca col 352 Ghion regista con ai ali Ignacchiti e Belardinelli sembrerebbe la situazione più logica. Però. Pur non facendo bene Yepes rispetto a Belardinelli è più mobile e pur essendo fisichino va sempre a rintuzzare sui centrocampisti avversari x dare noia e recuperare palloni. Ora non sempre ci riesce però probabilmente la scelta su di lui ci ricade proprio per queste caratteristiche. Non credo che per questa scelta meriti di non mangiare il panettone. Sempre estremi su tutto. Sicuramente il mister avrà le sue idee e farà errori. Forse punta troppo sulla foga però ha avuto anche delle risposte dalla squadra su questo aspetto (reazione col padova e con lo spezia al al subito per andare a rimediarla e a Reggio comunque in 9 non hanno sbracato e perso la testa). Poi pur rimanendo fedele alla difesa a 3 (ma in B 15 squadre su venti la schierano così) ha cambiato alcune situazioni. Prima 3421, poi 352, sembra che adesso le 2 punte le metta più spesso. Nel secondo tempo 3412 con l’ingresso di Ilie al posto di un centrocampista. Gli esterni invertiti. A Reggio Cesay lo mise tre quarti. Quindi un pò di equilibrio sui giudizi. E poi conta parecchio la qualità dei giocatori, non concentriamoci solo sull’allenatore.
Te quanti anni hai? I tifosi dell’Empolicalcio hanno storicamente memoria da elefanti.
Eh, però se gli domando chi giocava nell’Empoli di Pandolfini, giocatore e allenatore, 60 anni fa, forse non rispondono ! Proviamo.
Presto Popov si venderà a peso d’oro, speriamo non ingrassi..
Allora Guido sei più vecchio di me! Pandolfini comunque giocava con Lorenzi e allenatore era Crotti.