Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della ripresa del campionato, che tornerà soltanto nel prossimo fine settimana, quando al “Castellani” arriverà il Venezia per una gara che si preannuncia impegnativa e significativa per misurare i progressi del gruppo dopo la sosta. Come noto, infatti, in questo weekend la Serie B si ferma per gli impegni delle varie nazionali. La squadra di Guido Pagliuca continua ad allenarsi con intensità, nonostante le assenze dei giocatori convocati, e il tecnico sta progressivamente modellando l’undici che affronterà i lagunari. Il lavoro si concentra su diversi aspetti, con particolare attenzione a quelle situazioni che in questo avvio di stagione non hanno funzionato al meglio, soprattutto in fase difensiva. Difficile, però, attendersi rivoluzioni sotto questo punto di vista. Anche negli uomini.

Da valutare invece il reparto offensivo, dove stanno rientrando alcuni elementi importanti. Pagliuca potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di schierare due punte più fisiche dal primo minuto, affidandosi a un solo trequartista alle loro spalle. Si tratta comunque di un’idea ancora in fase embrionale, che potrebbe svilupparsi più avanti. Per la sfida contro il Venezia, sebbene solo nei prossimi giorni si potranno avere indicazioni più precise, la sensazione è che il tecnico possa confermare l’assetto provato fin dal ritiro estivo, ossia il 3-4-2-1. Una delle novità più probabili riguarda Marco Nasti, candidato a partire titolare: l’attaccante è in evidente crescita di condizione, come dimostrato dal convincente ingresso a Bolzano, coronato dal gol vittoria. Più difficile, invece, ipotizzare un impiego dal primo minuto per Pellegri, che va gestito con attenzione sul piano fisico. La sua esplosività è evidente, ma non è ancora al 100% della forma.

Dalla prossima settimana si potranno avere idee più chiare, anche con il rientro di Ceesay, che dovrebbe tornare a occupare la posizione di trequartista. Nonostante qualche limite in copertura, il suo apporto offensivo è stato finora positivo. Gli azzurri osserveranno una giornata di riposo domani, per poi riprendere lunedì la preparazione che li condurrà dritti verso la gara di domenica 19 ottobre contro il Venezia.