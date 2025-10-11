Il procuratore del difensore azzurro Marco Curto, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato un intervista a tuttomercatoweb nel quale ha parlato anche del suo assistito a Empoli:

Ad Empoli Curto gioca poco….
“Sta trovando poco spazio e ne sono rammaricato. È un giocatore importante. Se le cose dovessero continuare così ci guarderemmo intorno, ma oggi è prematuro parlarne. Conosco Marco e so cosa può dare. A gennaio tireremo le somme.”

Articolo precedenteNews dal campo
Articolo successivoOre calde intorno alla guida tecnica. Spunta anche un nome conosciuto
Tommaso Chelli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

9 Commenti

  2. A gennaio a seconda di che posizione siamo ne verrà preso uno a cui hanno almeno insegnato i fondamentali su come calciare il pallone e lui sarà libero di andare dove ritiene che la sua classe gli consenta di giocare(forse il PSG,ma penso gli stia stretto).

  4. è già tanto che l.anno acquistato definitivamente , giocatore che è difficile che giochi titolare in B anche nel Padova
    modesto in tutto

  5. I procuratori… che gente brutta.
    Questo ragazzo ha i ferri da stiro al posto dei piedi e sembra si stia parlando di Maldini.
    Anche Luperto ha e aveva i ferri da stiro, però con umiltà e dedizione sta risultando un difensore di serie A, affidabile, sicuro, bravo.
    Se Curto vuole fare davvero una carriera importante deve conoscere e migliorare i suoi limiti anziché andare a piangere da babbo.

  6. Luperto non aveva per nulla i ferri da stiro, nessuno si ricorda che goal fece nell’anno della promozione? Curto è scarso ma se messo centrale in difesa a quattro potrebbe essere utile, ha fisico, resistenza e mestiere.

    • Giocatore atleticamente e fisicamente importante, ma come Obaretin troppo irruento e a rischio continuo di cartellini e rigori… si è fatto buttare fuori pure in amichevole.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here