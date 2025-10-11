Il procuratore del difensore azzurro Marco Curto, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato un intervista a tuttomercatoweb nel quale ha parlato anche del suo assistito a Empoli:

Ad Empoli Curto gioca poco….

“Sta trovando poco spazio e ne sono rammaricato. È un giocatore importante. Se le cose dovessero continuare così ci guarderemmo intorno, ma oggi è prematuro parlarne. Conosco Marco e so cosa può dare. A gennaio tireremo le somme.”