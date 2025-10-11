Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club che possano confermare le sensazioni che si stanno diffondendo ma qualcosa sembra bollire in pentola. Le voci e le indiscrezioni che circolano in queste ore riguardano la guida tecnica dell’Empoli, affidata oggi a Guido Pagliuca. La vittoria di Bolzano — arrivata sì in extremis, in superiorità numerica e dopo un primo tempo tutt’altro che positivo — non sembra, almeno per ora, preludere a un cambio immediato. Tuttavia, qualche riflessione all’interno della società c’è stata. Nei primi giorni della settimana, quando la squadra era ancora ferma, sono andati in scena alcuni confronti e valutazioni. Ma già da mercoledì scorso, con la ripresa degli allenamenti, Pagliuca era regolarmente al centro del campo a dirigere la seduta, come ha continuato a fare fino ad oggi. Questa settimana di lavoro si chiuderà con la seduta odierna, mentre il gruppo tornerà ad allenarsi martedì in vista della sfida con il Venezia.

Proprio i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se quelle riflessioni — che sembravano essersi chiuse con la conferma dell’attuale tecnico — possano invece riaprirsi. È bene ricordare che Pagliuca è stato una scelta fortemente voluta in estate dal club, che non ha mai avuto dubbi sul suo profilo. L’allenatore ha però vissuto un’estate complessa, segnata da un precampionato disputato con una squadra molto diversa da quella attuale. Più volte lui stesso aveva chiesto tempo per plasmare il gruppo e trovare il giusto equilibrio. Secondo alcuni rumors, però, quel tempo potrebbe essere ormai agli sgoccioli. Si starebbe facendo “calda” la voce di un possibile avvicendamento sulla panchina azzurra, con un nome che inevitabilmente fa rumore: Alessio Dionisi. L’allenatore, che a Empoli ha già vinto un campionato di Serie B, è attualmente libero (sempre sotto contratto però) dopo la non fortunata esperienza dello scorso anno a Palermo. Ricordiamo che Dionisi decise di non proseguire la sua avventura ad Empoli nella serie A 2021-22. Ricordiamo che l’Empoli ha sotto contratto anche Roberto D’Aversa.

Da Monteboro, come prevedibile, non trapela nulla: le bocche sono cucite e le conferme ufficiali mancano. Ma il tam-tam delle ultime ore è intenso, con telefoni che squillano e messaggi che si rincorrono. La società starebbe effettivamente riflettendo, anche se — lo ribadiamo — al momento non ci sono certezze. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno quindi cruciali. Martedì la squadra tornerà al lavoro per preparare una partita importante e complicata come quella contro il Venezia. Qualunque decisione dovrà essere presa in tempi brevi, perché servirà chiarezza e unità di intenti: la squadra ha bisogno di lavorare con serenità e con una guida sicura.

Per ora, Guido Pagliuca resta al suo posto. Ma, come sempre, siamo pronti a riportare qualsiasi sviluppo o novità possa emergere nelle prossime ore.