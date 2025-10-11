Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club che possano confermare le sensazioni che si stanno diffondendo ma qualcosa sembra bollire in pentola. Le voci e le indiscrezioni che circolano in queste ore riguardano la guida tecnica dell’Empoli, affidata oggi a Guido Pagliuca. La vittoria di Bolzano — arrivata sì in extremis, in superiorità numerica e dopo un primo tempo tutt’altro che positivo — non sembra, almeno per ora, preludere a un cambio immediato. Tuttavia, qualche riflessione all’interno della società c’è stata. Nei primi giorni della settimana, quando la squadra era ancora ferma, sono andati in scena alcuni confronti e valutazioni. Ma già da mercoledì scorso, con la ripresa degli allenamenti, Pagliuca era regolarmente al centro del campo a dirigere la seduta, come ha continuato a fare fino ad oggi. Questa settimana di lavoro si chiuderà con la seduta odierna, mentre il gruppo tornerà ad allenarsi martedì in vista della sfida con il Venezia.
Proprio i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se quelle riflessioni — che sembravano essersi chiuse con la conferma dell’attuale tecnico — possano invece riaprirsi. È bene ricordare che Pagliuca è stato una scelta fortemente voluta in estate dal club, che non ha mai avuto dubbi sul suo profilo. L’allenatore ha però vissuto un’estate complessa, segnata da un precampionato disputato con una squadra molto diversa da quella attuale. Più volte lui stesso aveva chiesto tempo per plasmare il gruppo e trovare il giusto equilibrio. Secondo alcuni rumors, però, quel tempo potrebbe essere ormai agli sgoccioli. Si starebbe facendo “calda” la voce di un possibile avvicendamento sulla panchina azzurra, con un nome che inevitabilmente fa rumore: Alessio Dionisi. L’allenatore, che a Empoli ha già vinto un campionato di Serie B, è attualmente libero (sempre sotto contratto però) dopo la non fortunata esperienza dello scorso anno a Palermo. Ricordiamo che Dionisi decise di non proseguire la sua avventura ad Empoli nella serie A 2021-22. Ricordiamo che l’Empoli ha sotto contratto anche Roberto D’Aversa.
Da Monteboro, come prevedibile, non trapela nulla: le bocche sono cucite e le conferme ufficiali mancano. Ma il tam-tam delle ultime ore è intenso, con telefoni che squillano e messaggi che si rincorrono. La società starebbe effettivamente riflettendo, anche se — lo ribadiamo — al momento non ci sono certezze. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno quindi cruciali. Martedì la squadra tornerà al lavoro per preparare una partita importante e complicata come quella contro il Venezia. Qualunque decisione dovrà essere presa in tempi brevi, perché servirà chiarezza e unità di intenti: la squadra ha bisogno di lavorare con serenità e con una guida sicura.
Per ora, Guido Pagliuca resta al suo posto. Ma, come sempre, siamo pronti a riportare qualsiasi sviluppo o novità possa emergere nelle prossime ore.
cioè… saremmo ridicoli se riprendessimo un allenatore che in un anno ci ha riportati in serie A?
lo seguo da cinquanta anni e il ricordo della promozione di quell’anno supera di gran lunga in positività la cattiva gestione del momento dell’addio
se uno ragiona come te, andreazzoli doveva mandare a quel paese Horsi almeno un paio di volte…e quando Dionisi fece la stessa cosa col Venezia per venire da noi andava bene? o quando d’aversa, dopo aver dato la parola al cesena, aspettò due settimane noi, andava bene?
sono di san Rocco e conoscevo Emiliano personalmente, sicché secondo te?
ti racconto una storia: Enrico IV di Borbone, detto anche il Navarro, era calvinista, morì il duca d’Angiò e la corona di Francia toccava a lui. ma doveva ri-diventare cattolico. allora il buon Enrico disse: “Parigi val bene una messa”… a te le conclusioni!
Speriamo….per quanto sia antipatico è un Allenatore preparato e capace. Ne abbiamo Bisogno. Alla fine ci siamo lasciati male, ma ci ha comunque portato in serie A…e poi meglio del benzinaio di Cecina anche un Lavapiatti di Amburgo.
se si cambia allenatore il migliore sulla piazza fra quelli accessibili è lui, non ci sono dubbi
Forse stanno cominciando a capire che la rosa scarsissima non è e che ci sia bisogno di chi la metta a frutto al meglio.
Si comportò parecchio bene a Empoli, con il piede a doppie staffe tra Samp e Sassuolo e lasciandoci da un momento all’ altro…per fortuna venne il Nonno!!!!
detto e ribadisco , bastava vedere la.roima settimana di allenamenti e le prime amichevoli per capire che Pagliuca non era quello giusto per noi , rosa non eccellsa ma con un Bisoli arrivi a giocarti i PlayOff
…Dionisi ottimo per la B ma ha la.rosa giusta per dare quello che pensano a Mont ‘Bor?
Il silenzio che c’era da qualche settimana faceva molto rumore, credo che con il mister ci siano stati accesi confronti sul suo comportamento troppo colorito e forse gli avranno fatto capire che doveva cambiare tatticamente (con Aurelio lo fecero) e che immagino abbiano peggiorato i rapporti, poi credo che se lo esonereranno ora o meno dipenderà solo dallo sbloccarsi o meno di quella che reputano l’alternativa giusta. Anche se prima di Dionisi (non so se è una bufala) io cercherei di convincere D’Aversa. Infamatemi se volete.
Giampaolo è libero… Io un pensierino ce lo farei…
Sarebbe assurdo se dopo aver azzerato la squadra dello scorso anno per cancellare in annata storta ripartissero dallo stesso allenatore che l’ha guidata
Ma siete sicuri redazione che D’Aversa sia sempre sotto contratto? vedendo transfermarkt non parrebbe
Siamo sicuri.
Lo ridico perché sembra non capite , e una copertura vogliono fare credere che se si passa indenni Venezia, e Modena i fenomeni sono loro , in caso contrario scaricano sul mister …
troppo furbi intanto fanno uscire le voci …
a loro interessa una sega del tifoso lo dimostra lo stadio , molto bravi ad addomesticare il tifoso…
La rosa non e’ cosi scarsa Enrico.Come in tutte le stagioni gli accomodamenti in corsa, servono per raggiungere gli obbiettivi.Ad ora li hanno quasi sempre raggiunti.Se richiamano Dionisi e lui accetta, le pecore vanno contate a Maggio, non ora.Io sarei meno drastico nei confronti di una dirigenza che in 40 anni ci ha regalato soddisfazioni immense.I vaini sono loro e li gestiscono come vogliono (a me sembra parecchio bene).E’ chiaro che ad ora la squadra produca meno di quanto potrebbe e di colpevoli ce n’e’ solo uno.Il tempo lo ha avuto, un po’ di buon gioco pero’ ad ora non lo ha fatto vedere, nonostante un ottimo portiere, una difesa migliore di molte altre contendenti, un centrocampo da completare ma nato per fare gioco ed un attacco che merita piu’ rispetto di quanto siamo disposti a concedergli.
Spesso la percezione delle cose e’ soggettiva.Io sinceramente gli posso imputare di aver detto e fatto intendere a piu’ riprese che lo stadio era cosa certa, salvo poi tirare in ballo, senza ragione, il comune, i partners, le eclissi lunari, etc etc per giustificare passi indietro.La composizione della curva per me, e’ irrilevante (a dimostrazione che la soggettivita’ impera), almeno non quanto la dua costruzione.Per quanto riguarda i risultati sportivi, trovo difficile anche con tutto il buon senso di questo mondo, attaccarli.Credo che, senza prendere in giro nessuno, come te invece reputi, stiano ottenendo risultati che nessun altro club al mondo ottiene da 40 anni consecutivamente.Facci assistere ad uno degli spettacoli sentimentali piu’ belli al mondo traendone addirittura benefici economici.
Dionisi per me è un ottimo allenatore…ma pure io non lo richiamerei mai sulla nostra panchina…storia finita con la sua fuga nella notte…poi ho pure diversi dubbi sul fatto che la rosa sia adatta al suo calcio.
in questi ultimi giorni c’è stato un confronto fra pagliuca e il presidente e pare certo che abbia fatto dei commenti da parte del benzinaio su alcuni giocatori clamorose e gnoranti, il presidente ne ha prese atto e lo avrebbe fatto fuori.
Che Pagliuca era questo lo si sapeva bastava guardare Wikipedia per vedere che era già stato esonerato per motivi disciplinari
d’aversa non è più legato all’Empoli. hanno trovato un accordo a fine della scorsa stagione
Anche D’Aversa , a Lecce e stato esonerato per motivi disciplinari…
Baldini ora allena la nazionale under 21 ,mi sembra diede un calcio in quel posto a un altro allenatore …
Bisogna dire anche che una parte di responsabilita’ l’ha anche chi ha fatto la squadra.Per esempio,a mio modesto parere mancano difensori puri di fascia (terzini).Incontristi di ruolo.Ora in attacco,se reggono Nasti e Pellegri siamo a posto.Non va pero’ la difesa che appare un colabrodo.Tanti gol presi,altri evitati con molta fortuna.Questa e’ la situazione.Venezia e Modena sono due test importanti e se si dovesse uscire con due sconfitte il problema della guida tecnica si porra’.Carlo B
Siamo enormemente peggiorati anche noi come tifosi
Dopo che uno ha tradito la maglia azzurra in quel modo, lo preferiamo a un altro allenatore che sta dimostrando di tenerci enormemente, a questi colori. Anche sbagliando, anche sbraitando e bestemmiando. Per me non c’è confronto, ma evidentemente siamo tutti ex democristiani….
La Rosa non è un granché ma quelle poche certezze che abbiamo bisogna metterle nella loro posizione e lui non lo fa
Inoltre non ha per niente un modo di fare da Empoli sotto l aspetto mediatico e di comportamento
Infine credo che un allenatore con esperienza possa aiutare molto a trovare equilibri e tranquillità in squadra e a gennaio capire come intervenire
Così ci si salva tranquillamente
E visto che Empoli non tira fuori una lira e se è vero che sotto contratto ci sono sia Dionisi che D’Aversa sicuro Come l oro che un quarto non lo prenderanno
Se sarà esonero il nuovo sarà o Dionisi o D’Aversa
Dionisi vale 0 come allenatore e come persona tecnico sopravvalutato.
La società dopo il comportamento avuto prima che firmasse contro il sassuolo non doveva tenerlo in considerazione.
Forse all epoca è andata un po diversamente da come ci raccontano.
Che qualche promessa magari non è stata mantenuto da monteboro.
Altrimenti non penserebbe di riprenderlo.
Non discuto, perché per me, questa società è sempre stata snob e vanesia. Ciò premesso, odio l’ipocrisia, e Dionisi ne ha dato ampio sfoggio. Bastava dire le cose come stavano. Omuncolo.
in questo caso la penso come Andre, si saunasega noi come è andata.
nonostante l addio deludente , Dionisi mi piacerebbe molto. tecnico bravo e preparato ma anche educato . parla bene e sa rapportarsi coi giornalisti e coi giocatori. certo quel premio Emiliano Del Rosso ancora e’ difficile da digerire….
sicuramente arriverebbe motivato e con voglia di rivincita.
pagliuca non lo ritengo adatto …oltre ai suoi modi sgradevoli non ha ancora dato un gioco alla squadra. lo ripeto….per me avere a questo punto del campionato 9 punti, e’ quasi un miracolo….
anche se credo per adesso non arrivi…. altrimenti sarebbe già arrivato dopo il sudtirol, per avere a disposizione la squadra per la sosta. cambiarlo adesso avrebbe poco senso…
Ruffolo mi da con certezza che Pagliuca non sarà più l’allenatore dell’Empoli….aspettando novita’ su Dionisi.
confermo
spero vivamente che il benzinaio venga esonerato.
Lovato l’anno scorso ha stravinto campionato di B da titolare
Ghion l’anno scorso ha stravinto un campionato di B con la titolarità del ruolo
Obaretin è stato uno dei migliori centrali della stagione scorsa.
Elia ha perso l’anno scorso la finale play off per venire in A, risultando il miglior esterno della B
Curto due anni fa era titolarissimo nel Como di FABREGAS con la promozione in A.
Ceesay l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato di B a Cesena.
fulignati il miglior portiere della B dell’anno scorso e si sta riconfermando.
Senza considerare i vari Nasti, Pellegri e Haas.
Il benzinaio ha messo tutti in difficoltà non è riuscito a far ripetere a nessuno le buone prestazioni fatte l’anno scorso, li ha solo peggiorati.
Non abbiamo una squadra scarsa ma molto valida, con un allenatore NORMALE ripeto NORMALE si arriva nei playoff senza problemi.
Sono stra d’accordo con Marco1
Più vi leggo e più mi metto le mani nei capelli per l’arroganza e la boria che avete nel commentare certe situazioni! Ultimo punto Dionisi ( come tanti) fece una scelta di andare via e non si comportò male
Si comporto’ male nei tempi e nei modi.Ad Empoli non si lega nessuno al termosifone.Chi vuole andare, va.Chi vuol restare, ben venga.Ma se aspetti agosto, per andar via, dopo che per due mesi hai parlato con Samp, Sassuolo ed altri, allora non va bene.Provare a salvarti con l ‘Empoli era un dovere morale, non obbligatorio, quindi nessuno gli rinfaccera’ mai di aver scelto un’altra squadra.Se pero’ lo avesse detto a fine campionato, avrebbe permesso alla societa’ di pianificare meglio il dopo.Tutto qui.Se poi ci mettiamo anche le interviste in cui diceva che sarebbe rimasto …
Ma te sai tutto, per filo e per segno? Non è polemica, visto il tuo nick presumo tu sia capitolino, quindi Empoli non la vivi. Giurò, e spergiurò, che mai si sarebbe mosso da qui, persino la sera che ricevette il premio di Emiliano, ai presenti. Se avesse spiegato allora, i perché, e con una promozione regalata alla città, sarebbe stato comunque portato sul palmo della mano a vita. Ha scelto di recitare, giusto che si prenda ora le infamate.
Si comportò come Giuda e vuol tornare come Figliol Prodigo…..mah!
Io avrei una terza via…..
Se pigli Dionisi vuol dire che punti alla A e per me c’è un allenatore migliore di lui. Che oltretutto non dividerebbe la tifoseria. Il suo nome è Fabio Pecchia!
Non si manda via l’allenatore quando è a un punto dai play-off…..
… è già successo ai tempi di vivarini…e lì eravamo dentro i play off
Tutto già fatto… Stanno solo aspettando che Dionisi perfezioni la rescissione con il Palermo!
Ovviamente non si tratta di un “fulmine a ciel sereno”. Pagliuca anche prima di Bolzano era già con un piede fuori da Monteboro…. poi con quello che è avvenuto dopo, la sua permanenza non era più sostenibile (oltretutto è stato scaricato anche da gran parte dello spogliatoio).
Se fosse andata in porto la prima scelta (non Pecchia, ma un vecchio pallino del Presidente) già Lunedì ci sarebbe stato l’avvicendamento.
Dionisi comunque rappresenta un ottimo piano B, la speranza è che invece di fare il tifo contro l’allenatore i nostri ultras siano concentrati sul sostenere la squadra, anche perché su l’addio di Dionisi ci sono tante situazioni che non sono mai emerse.
mandare via l allenatore la cosa più assurda al momento, praticamente passa da bischero solo lui, ma di asini in società c’è ne sono è come …. troppo facile scaricare tutto su pagliuca!!!!