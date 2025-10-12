Il Venezia, prossimo avversario dell’Empoli, ha giocato ieri un test amichevole in vista della ripresa del campionato.

Venezia FC – ND Primorje 2-0

Reti: 33’ Pietrelli, 44’ Pietrelli.

Venezia FC: Plizzari (46’ Grandi), Hainaut, Svoboda, Sverko (68’ Schingtienne), Pietrelli (55’ Busio), Bohinen, Doumbia (68’ Damiano), Lella, Sagrado, Kike Perez (46’ Fila), Casas (68’ Adorante).

A disposizione: Stankovic, Izzo, Dragan, Dalla Nora.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

ND Primorje: Macan, Mutavcic (46’ Klemencic), Stozinic (46’ Pavlev), Dedic, Strajnar, Rebelo Costa, Zavnik (60’ Ficko), Rak, Suljanovic (60’ Raspet), Rafiu (72’ Susic), Gulic (60’ Ignjatovic).

A disposizione: Mavric, Pintol.

Allenatore: Milan Andelkovic.

Arbitro: sig. Andrea Zanotti.

Amichevole internazionale a Ca’ Venezia per gli arancioneroverdi di mister Stroppa, che alle ore 11.00 sfidano gli sloveni del ND Primorje, ottavi in Prva Liga. Per questo test match i padroni di casa schierano, tra gli altri, il trio Hainaut-Svoboda-Sverko in difesa e la coppia spagnola Kike Perez-Casas davanti.

Nei primi minuti di gioco entrambe le squadre partono chiuse, cercando il varco giusto per spaventare la difesa avversaria. Il primo tiro della partita porta la firma degli sloveni, ma Zavnik al 18’ non inquadra la porta. Un minuto dopo palla con il contagiri di Kike Perez per Sagrado, il belga di testa mette fuori. Al minuto 26 Pietrelli scalda il mancino e sfiora l’incrocio con un diagonale potente, è il preludio al vantaggio arancioneroverde. Al 33’ il calcio d’angolo di Lella trova la testa di Sagrado, miracolo di Macan che ribatte su Pietrelli, il classe 2003 tutto solo insacca, 1-0 Venezia. Poco più di dieci minuti dopo il numero 99 si ripete: dalla destra punta Stozinic, lo salta in velocità e segna con un destro potente sotto la traversa. All’intervallo è 2-0 per i padroni di casa.

Ad inizio secondo tempo dentro Grandi e Fila, fuori Plizzari e Kike Perez. I ragazzi di Stroppa a inizio ripresa si affidano ancora ad un ispirato Pietrelli che sull’esterno crea non pochi grattacapi alla fase difensiva slovena. Dopo una girandola di cambi, da una parte e dall’altra, le emozioni maggiori della seconda frazione portano la firma di Adorante, che dopo una ripartenza 3 contro 3 conclude addosso a Dedic, e di Fila, bravo a finalizzare un lancio lungo di Grandi ma fermato in extremis da Pavlev. A Ca’ Venezia finisce 2-0 per gli arancioneroverdi.

Fonte: trivenetogoal.it