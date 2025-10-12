Nelle ultime ore la situazione intorno alla panchina azzurra sta diventando sempre più calda e decisiva. Un tema che, per tempistiche, onestamente non ci aspettavamo di affrontare in questi giorni, visto che dopo la gara di Bolzano – indipendentemente dal risultato – mister Guido Pagliuca era stato confermato e aveva regolarmente ripreso il lavoro con la squadra, conclusosi proprio ieri. Eppure, le ultime ore stanno assumendo contorni sempre più intensi e significativi, tanto che la situazione pare avviarsi verso una definizione concreta. Va sottolineato che, al momento, non esistono comunicazioni ufficiali: con ogni probabilità se ne saprà di più nella giornata di domani. Tuttavia, quelli che ieri potevano sembrare semplici indizi oggi stanno diventando vere e proprie prove.

Guido Pagliuca sembra dunque sempre più lontano dal tornare a guidare la squadra alla ripresa degli allenamenti, prevista per martedì prossimo. Il dado, a quanto pare, è tratto: la volontà della società sarebbe quella di dare una sterzata netta dopo alcune situazioni che, evidentemente, non stavano funzionando. Parallelamente, prende corpo anche l’ipotesi relativa al possibile successore. In questi casi il condizionale è d’obbligo, ma il nome resta quello già emerso ieri: Alessio Dionisi. Da Palermo, intanto, arrivano conferme secondo cui l’allenatore – ancora sotto contratto con il club rosanero – sarebbe vicino alla rescissione, passaggio necessario per un suo eventuale ritorno a Empoli.

Dionisi, che ha già guidato gli azzurri nella stagione 2020-2021, lasciò un ricordo indelebile: fu infatti l’artefice della promozione in Serie A, arrivata in maniera netta e convincente al termine del campionato, con la festa ufficiale dopo la vittoria per 2-1 sul Lecce del 10 maggio 2021. Quella, va ricordato, fu anche la stagione del Covid, con le partite giocate quasi sempre a porte chiuse. Il nome di Dionisi, circolato con forza nelle ultime ore, divide però i tifosi empolesi: da una parte c’è chi riconosce le sue indiscusse qualità tecniche e la brillante gestione di quella stagione; dall’altra non manca chi gli rimprovera il modo in cui lasciò la panchina nell’estate del 2021, dopo un lungo tira e molla, scegliendo di accettare l’offerta del Sassuolo nonostante le parole di vicinanza all’ambiente azzurro e dopo aver vinto il “Del Rosso”. Al di là di queste sfumature, come spesso accade nel calcio e nella vita, sarà il campo a determinare se eventuali frizioni potranno essere dimenticate o amplificate. Resta il fatto che un ritorno di Dionisi rappresenterebbe un colpo di scena affascinante e motivante, non solo per la piazza ma anche per il club stesso.

Una scelta di questo tipo, se confermata, andrebbe letta anche alla luce delle ambizioni societarie. Ufficialmente, l’obiettivo dichiarato resta la salvezza – e i punti raccolti finora sono in linea con questa prospettiva – ma un cambio di guida tecnica di tale portata potrebbe suggerire anche un possibile rialzo delle aspettative, almeno sul piano mentale e progettuale. Come detto, servirà attendere ancora qualche ora per conoscere l’esito ufficiale. Ma le sensazioni, oggi, vanno tutte in una direzione: la possibilità di vedere Alessio Dionisi – o comunque un nuovo allenatore – alla guida dell’Empoli già al prossimo allenamento di martedì appare sempre più concreta.