Nelle ultime ore la situazione intorno alla panchina azzurra sta diventando sempre più calda e decisiva. Un tema che, per tempistiche, onestamente non ci aspettavamo di affrontare in questi giorni, visto che dopo la gara di Bolzano – indipendentemente dal risultato – mister Guido Pagliuca era stato confermato e aveva regolarmente ripreso il lavoro con la squadra, conclusosi proprio ieri. Eppure, le ultime ore stanno assumendo contorni sempre più intensi e significativi, tanto che la situazione pare avviarsi verso una definizione concreta. Va sottolineato che, al momento, non esistono comunicazioni ufficiali: con ogni probabilità se ne saprà di più nella giornata di domani. Tuttavia, quelli che ieri potevano sembrare semplici indizi oggi stanno diventando vere e proprie prove.
Guido Pagliuca sembra dunque sempre più lontano dal tornare a guidare la squadra alla ripresa degli allenamenti, prevista per martedì prossimo. Il dado, a quanto pare, è tratto: la volontà della società sarebbe quella di dare una sterzata netta dopo alcune situazioni che, evidentemente, non stavano funzionando. Parallelamente, prende corpo anche l’ipotesi relativa al possibile successore. In questi casi il condizionale è d’obbligo, ma il nome resta quello già emerso ieri: Alessio Dionisi. Da Palermo, intanto, arrivano conferme secondo cui l’allenatore – ancora sotto contratto con il club rosanero – sarebbe vicino alla rescissione, passaggio necessario per un suo eventuale ritorno a Empoli.
Dionisi, che ha già guidato gli azzurri nella stagione 2020-2021, lasciò un ricordo indelebile: fu infatti l’artefice della promozione in Serie A, arrivata in maniera netta e convincente al termine del campionato, con la festa ufficiale dopo la vittoria per 2-1 sul Lecce del 10 maggio 2021. Quella, va ricordato, fu anche la stagione del Covid, con le partite giocate quasi sempre a porte chiuse. Il nome di Dionisi, circolato con forza nelle ultime ore, divide però i tifosi empolesi: da una parte c’è chi riconosce le sue indiscusse qualità tecniche e la brillante gestione di quella stagione; dall’altra non manca chi gli rimprovera il modo in cui lasciò la panchina nell’estate del 2021, dopo un lungo tira e molla, scegliendo di accettare l’offerta del Sassuolo nonostante le parole di vicinanza all’ambiente azzurro e dopo aver vinto il “Del Rosso”. Al di là di queste sfumature, come spesso accade nel calcio e nella vita, sarà il campo a determinare se eventuali frizioni potranno essere dimenticate o amplificate. Resta il fatto che un ritorno di Dionisi rappresenterebbe un colpo di scena affascinante e motivante, non solo per la piazza ma anche per il club stesso.
Una scelta di questo tipo, se confermata, andrebbe letta anche alla luce delle ambizioni societarie. Ufficialmente, l’obiettivo dichiarato resta la salvezza – e i punti raccolti finora sono in linea con questa prospettiva – ma un cambio di guida tecnica di tale portata potrebbe suggerire anche un possibile rialzo delle aspettative, almeno sul piano mentale e progettuale. Come detto, servirà attendere ancora qualche ora per conoscere l’esito ufficiale. Ma le sensazioni, oggi, vanno tutte in una direzione: la possibilità di vedere Alessio Dionisi – o comunque un nuovo allenatore – alla guida dell’Empoli già al prossimo allenamento di martedì appare sempre più concreta.
E i grandi ultrà accettano?? Dopo che lo hanno infamato per anni e anni ovunque? E poi vai a prendere uno retrocesso con la mapei e dopo un campionato disastroso col Palermo che doveva stravincere il campionato …non ho parole!!!
Probabilmente sono stati i giocatori a non volere più l’attuale allenatore, riprendere Dionisi è un azzardo, ma se la squadra inizia a giocare e a vincere vedrai che anche i tifosi saranno contenti.. tranne questo Andre che non si intende di calcio ma scrive qui solo per parlare male dell’attuale dirigenza
dove hai sentito a suo tempo comunicati o prese di posizione degli ultras sulla questione Dionisi? da nessuna parte. Sono sempre state lamentele individuali non di ultras come gruppo. Quindi non c è nessun cambio di versione o di opinione.
Nessun comunicato vero ma l aria su dionisi è sempre stata chiara dopo il modo in cui se n’è è andato.
Io c’ero a sassuolo la prima volta che lo incontrammo da avversario e mi ricordo bene le parole che si prese.
voci parlano di un incontro avvenuto sabato tra il presidente e una delegazione di ultras riguardo Alessio Dionisi. il presidente prima di fare questo passo ha voluto un confronto con la piazza
ragazzi il bene dell’ Empoli viene prima di tutto. L’amiatino, sia pure ingrato, fece bene. Se ritorna pentito e voglioso non è male, anzi….
L’amiantino Un bugiardo patentato, sarebbe bene che andasse a far castagne dalle sue parti visto che siamo nel periodo giusto. Solo fischi dalla maratona.
Ci sono decine di allenatori liberi meglio di Pagliuca e Dionisi
quali che può permettersi l Empoli? i liberi in b sono una decina e 3 hanno già allenato da noi
Penso quasi tutti, Bisoli o Pecchia per esempio
Pecchia prende uno stipendio importante a Parma. Bisoli è uguale a Castori. Lasciamo stare
Bisoli non piace neanche a me ma è meglio di Pagliuca e Dionisi per vari motivi.
Scelta inaccettabile, speravo che dopo Pagliuca mi tornasse la voglia di venire allo stadio ma con questo è ancora peggio…
Sicuramente è successo qualcosa che va al di là del gioco.
Dionisi sarebbe davvero un offesa per la maratona che sostiene sempre Empoli.
esatto, ma adesso??? andrebbe fatto immediatamente no?? perché altrimenti sembra proprio che venga difeso anche l’indifendibile. Mi aspetto un comunicato a breve dei gruppi della maratona per capire che idea hanno su tutto ciò
O Massy ma la maratona inferiore e di 2.600
se si deve cambiare, Dionisi è la scelta migliore fra quelle possibili. Nei momenti difficili si deve ragionare di testa, non di pancia
anche io ho sempre criticato Dionisi ..ma se la società lo richiama , magari le cose non sono veramente andate come abbiamo sempre pensato. ci rimasi malissimo pure io, perché vinse un campionato in modo splendido, nonostante la squadra fosse falcidiata dalle assenze causa COVID. allenatore preparato , educato e disponibile con tifosi e giornalisti. non credo gli manchino le offerte, se scegliesse Empoli vuol dire che ci verrebbe volentieri, in cerca di riscatto. credo che l allontanamento di Pagliuca non dipenda solo da questioni tattiche o di rendimento, ma credo soprattutto da motivi comportamentali. opinione personale, che non sia ben visto neppure dai giocatori… le offese e le bestemmie le abbiamo viste e sentite tutti.
Molta perplessita’, Dionisi non brilla certo in sincerita’, altruismo, onestà. A Empoli dimostrò di essere meramente un profittatore, ipocrita, paraculo: non sono le caratteristiche morali che fanno splendere un allenatore, o una persona in genere.
Trai i liberi preferirei Giampaolo o perfino Andrezzoli
Una cosa è certa: un cambio del genere con un allenatore ambizioso significa che la società ambisce almeno ad un play off
sulla base che è una persona arrogante, presuntuosa e poco riconoscente, poteva andare via in tanti modi e lo avremmo ringraziato ugualmente, ma lui ha fatto schifo.
Le immancabili gole profonde affermano che la.maratona sa già tutto(c’è chi dice che dovevano fare un incontro e che sia saltato,qno invece dice che ci sia stato…io penso che in un modo o nell’altro le frange ultras siano state informate) e nonostante ciò si procede con la trattativa.
Le cose son due o è emerso che nn ci saranno problemi oppure ,anche di fronte a ritorni negativi,si è deciso,come accade spesso ,di fregarsene.
Alla fine anche il tifo organizzato ha dato dimostrazione di essere alquanto “volubile” e scostante e di nn essere un fronte omogeneo.Se viene e ,come credo e spero,vedremo una squadra organizzata e gestita con costrutto anche gli ultimi fischi moriranno.Ricordatevi che non esistono più bandiere,ma solo professionisti che lavorano per obbiettivi.Poco romantico per noi tifosi, ma è la cruda verità.
Dionisi gioca con la difesa a 4
anche ma a Palermo ha giocato a 3
Non volevo essere offensivo nei confronti degli ultras,che stimo.Ma volevo fare un’ osservazione rivolta alla natura “volubile” che abbiamo noi tifosi in generale.Ovvero visto che amiamo i nostri colori, inevitabilmente finiamo per amare chi li porta in alto anche se in passato a fatto scelte per noi poco “felici”.
Fatemi capire perche’ io certe logiche non le capisco. I tifosi che dicono di volere il bene della squadra hanno applaudito la squadra e l’allenatore l’anno scorso, ma ora invece, se si prende un allenatore che ci ha gia’ fatto vincere un campionato, e che quindi ha dimostrato sul campo il suo valore, no, lui va fischiato invece. Forse siete rimasti agli anni ’70 ma il calcio e’ cambiato un filino da allora. Nel calcio ci sono solo professionisti, pagati bene per ottenere risultati, fine. E se Dionisi ci fa raggiungere l’obiettivo, o quantomeno non si rischia di retrocedere, va benissimo.
Se non ricordo male …con lui in panchina non solo arrivò la serie A … ma anche un bel record di partite senza sconfitte (Sicuramente più di 20 … forse 23) … Non sta a me dire se si è comportato male nei confronti di qualcuno … Se la società reputa di riportarlo in azzurro … vuol dire che proprio male non si erano lasciati … Certo si poteva dare l’opportunità a Pagliuca di giocarsela con il Venezia, ma per conto mio alla fine è prevalsa la convinzione che in panchina ci voglia prima di tutto l’educazione e l’uomo, poi vengono valutati sia l’aspetto tecnico che gli eventuali risultati positivi o negativi … Il problema è che nessuno dei due aspetti va a braccetto con il mister … Riguardo a Dionisi (ma non riguarda certo solo lui), purtroppo non si è ancora capito che nel calcio prevalgono sempre due aspetti … Il guadagnare di più e l’ambizione di arrivare ad allenare squadre che ti diano prestigio come allenatore … L’HA FATTO DIONISI COME L’HANNO FATTO TANTI ALLENATORI E GIOCATORI E PERCHE’ NO ANCHE DIVERSI D.S. Bisogna, una volta per tutte, mettersi nel capo che l’Empoli è solo un trampolino di lancio per giocatori e mister … DA SEMPRE!!! E non bisogna rimanerci male se qualcuno vuol cercare fortuna, prestigio e soldi da qualche altra parte … ed ecco che non accade solo ad Empoli quando arrivano allenatori nuovi … Dionisi e Zanetti cosa avevan fatto per arrivare ad Empoli … la stessa cosa … e allora se vanno via da Empoli non va bene, ma se vanno via dalle altre squadre e arrivano ad Empoli va bene?????
l unica cosa Mork non è essere andato via ma oltre un mese dopo la fine del campionato a 15 gg dal nuovo ritiro. Fu lì il problema del comportamento. Ma se va bene alla società che lo perdona va bene anche x noi
Se qualcuno ha avuto voglia e tempo di andare a vedere anche un solo allenamento dell’Empoli, non si porrebbe domande sul perché di questa eventuale sostituzione, l’allenatore attuale è incompatibile con la rosa attuale e con lo stile e storia dell’Empoli, nel modo più assoluto!! Su Dionisi, al dí la’ di come sia maturata la separazione nel 2021 ( smettiamola di fare gli ipocriti: vorrei vedere chi non avrebbe accettato un contratto così più sostanzioso di quello dell’Empoli) lo ritengo un ottimo allenatore soprattutto per una piazza come la nostra e sarà sicuramente voglioso di una rivincita dopo le delusioni di Palermo. Per me sarebbe calorosamente il BEN TORNATO!!
ma in che senso?? che allenamenti faceva? ma parli dal punto di vista tattico o comportamentale?
Secondo me la soluzione è questa: torna sotto la Maratona e restuisce il premio Del Rosso vinto. Anche se onestamente l’attacamento alla maglia ci può essere stato durante il suo periodo lavorativo: poi ha deciso di cambiare squadra ma questo cosa c’entra? Quanti hanno vinto il premio Del Rosso e poi se ne sono andati, pur avendo dimostrato di meritarselo. Ma cosa vi aspettate dal mondo del calcio fatto di soldi soltanto?
nomi di chi ha fatto come lui?
Daniele Baldini andò a Ravenna e poi tornò
Io spero che Pagliuca abbia già sloggiato da Empoli. Non è all’altezza
Per il bene dell’Empoli dobbiamo cambiare e Dionisi per me è la migliore scelta. Ricordatevi che il Corsi 2 volte non sbaglia. La rosa è all’altezza di una serie B da primi posti e la società è quello che vuole. Ho letto i curriculum dei giocatori azzurri e credo che abbiamo una rosa per la B di tutto rispetto basta farli giocare nei propri ruoli e dargli un gioco e motivarli e non offenderli negli spogliatoi come ha fatto il cecinese.
SEMPRE FORZA EMPOLI
Il curriculum non fa la squadra se non sono compatibili , se no il PSG doveva vincere con Messi ,Neymar … ci sono arrivati dopo decenni a capire che ci vuole equilibrio , e noi con i Nani sarà dura per chiunque
Se trova la quadra a Palermo gia’ domani si sblocca tutto e Martedi e’ a Empoli…la decisione e’ presa dipende se riesce a trovare la soluzione con il palermo
Il Palermo non ci favorirà: con Dionisi puntiamo chiaramente a diventarne una concorrente…..
Ci devono però un favore con Giasi che abbiamo svincolato affinché potessero fargli il contratto.
Inoltre nn pensi che Inzaghi ci possa mettere la bocca,anzi non avrebbe più lo spauracchio di un altro mister sotto contratto.Onestamente sembra la soluzione ottimale,sempre che l’amiatino non sia venale.
Dionisi a palermo dopo l anno scorso non può più mettere piede.
Beh,se per questo,non può aver fatto qualcosa di peggio di quello che ha fatto ad Empoli…per cui…😅😅
Dopo i danni che ha fatto vi danno in tanto pur di mandarvelo
Sull'”affaire” Dionisi non conosciamo i retroscena di allora e non possiamo giudicare.Se la Società’ facesse questa scelta un po’ sorprendente significa che l’hanno ben ponderata.In quanto allenatori liberi ce ne sono.L’importante e’ avere la possibilita’ di pagarli.Rimettiamoci al giudizio di chi presiede l’Empoli.Carlo B
Fuori Pagliuca allenatore da Serie D.
Pagliuca non c’entra niente con la storia e lo “stile” Empoli e non rappresenta la civiltà di noi empolesi…. per cui il suo esonero è già un sollievo…. tra l’altro la squadra gioca di mer.da….
Dionisi? per anni ci hanno raccontato una certa storia, ma nessuno è mai entrato nei dettagli…. io non amo le minestre riscaldate, ma non so se rappresenta una buona scelta…
lo stile empoli si e’ perso da quando e’ andato via andreazzoli e con esso il bel gioco
e ora giu’ ingiurie, vedova di’ nonno ecc.ecc.
Comunque lo stipendio di Dionisi e 600.000 a stagione scade nel 2027,quindi rimane 1 milione da prendere con una buona uscita che era stata proposta a Dionisi rifiutata da lui , non e la cifra il problema con un contratto a per 2 anni più la buona uscita del Palermo molto probabilmente non costerà molto…
Quando fa comodo si interpellano i gruppi Ultras e per lo Stadio no…
questa cosa mi puzza …
Avranno dato il via comunque in caso vada male succede un macello …
si rischia di tornare in 1.500 allo Stadio altro che cattedrale da 20.000 travestita da 17.800…
Se torna Dionisi, sono curiosi di vedere come reagisce la Maratona questa volta….. certo dopo tante offese, tornare ad applaudire sarebbe sconfessare il credo espresso in questo anni contro di lui, quando è tornato da avversario…. sarebbe il colmo dell’ipocrisia….
via guardiamo il lato positivo: avremo una squadra che gioca al calcio, non 11 giocatori messi in campo a caso.
io Dionisi non lo voglio più vedere. neanche in foto. se davvero ritorna diventerò un contestatore insopportabile. questa è una grande offesa al popolo azzurro. diamo fiducia a Pagliuca sennò era meglio tenere d’Aversa.
Siete tutti d’accordo nel tornare a giocare a quattro dietro: e allora meglio di Dionisi non c’è nessuno. Un bel 4-3-3 e si volaaaaaaaaa!!!!!
Fuli
Ebuhei Lovato Curto Carboni
Igna Yepes Ghion
Elia Pellegri Ceesay
Pagliuca out uno dei peggiori allenatori dei ultimi anni benvenuto a Dionisi anche se la piazza non è gradito
Ma che ha fatto di male?
Sto pensando che sia un incubo! Possibile che la società lo richiami essendoci liberi molti altri allenatori liberi pur sapendo che la piazza non lo vuole assolutamente?
ma chi rappresenta la piazza? bisogna scrivere sui social per forza o andare in maratona? per me Dionisi è il benvenuto
Scusate la ripetizione, chiarisco: 1 è sotto contratto con il Palermo; 2 la piazza non lo vuole e ci sono diversi allenatori capaci liberi. Svegliatemi da questo incubo !
Ma quale sarebbe la piazza? Quei , guarda voglio stare largo, 250 tifosi, che fanno i coretti sui diffidati? E loro rappresentano 5000 abbonati secondo te? E anche se fossero tutti e 5000, guarda a Milano, hanno preso Allegri senza battere ciglio, o a Roma Gasperini, lo stescso. E sono finiti o tempi delle bandiere nel calcio, se mai ci sono stati.
se la società punta su Dionisi forse ha qualche ambizione!!
ciuco a Roma e Roma qui già siamo 2 gatti se sbagli ora si rimane veramente pochi , Empoli e un paesone purtroppo molti la considerano la seconda squadra , i famosi doppioni persino il capo e un doppione…
io l’ho vissuta la serie C e l’inferno …
parli tu per la piazza? tu confondi i social con la piazza …
Ma, a questo punto, siamo sicuri che Dionisi non andò via perché gli erano state promesse certe cose e poi invece ne furono fatte altre?…
Perché altrimenti non capisco come possano essere andati a ricercarlo… a me non è andata giù come “ci ha lasciato”, ma a questo punto credo che potrebbe non essere stata tutta “colpa sua”…
E la stessa cosa con Nicola ,sono i modi che cambiano, che avesse ragione o torto , siamo uomini e si fa fino in fondo …
Non so se c’è stato il confronto strano di solito sono i tifosi a chiederlo…
a mio avviso vogliono che rimanga Pagliuca..
comunque hanno sbagliato 1 tempo contro il Pescara Stop e qualche errore singolo… il gioco era difficile con 25 giocatori che non si conoscono..
aver retto l’urto iniziale può solo migliorare e se viene un risultato positivo tra Venezia e Modena secondo me l’entusiasmo e i giocatori non li ferma più nessuno… purtroppo senza leader vivi di colpi improvvisi , si possono demoralizzare come prendere forza…
tra i nomi letti penso che il migliore sarebbe de rossi, poi non so, dionisi dopo quello che ha fatto preferirei evitare sinceramente
pagliuca non può restare
Dionisi è bravo. Punto. Le altre cose sono chiacchiere da checca isterica. Io voglio il bene dell’Empoli e chi lo guida, se lo guida bene, non m’ interessa
“Certi amori non finiscono…..fanno giri immensi….e poi ritornanooooo….”. (cit. Venditti)
Io non capisco: ha valorizzato giovani sconosciuti del vivaio come Busiello e Popov, ha fatto giocare ragazzi di ns proprietà come Ignacchiti Belardinelli e Guarino, ha fatto 9 punti e vicino ai playoff. Allora martedì in conferenza di presentazione, la società dovrà giocare a carte scoperte e dire che l’obiettivo è la promozione in, massimo, due anni. Sennò non si spiega solo col carattere. Che è quello di noi toscani veraci.
Walter scusa un conto e’ il carattere toscano un conto e’ la maleducazione o comportamenti fuori luogo….io mi sono accorto da come tratta il suo secondo…mah….
Comunque penso che Dionisi sia bravo….spero che si sia anche evoluto..come calcio e poi vediamo…
Credo che nell’esonero ci sia piu’ parte disciplinare che sportiva
Boh, forse ha ragione Antonello Venditti. Se io sono innamorato pazzo di lei, ma lei mi pianta proprio il giorno delle nozze confessandomi di essersi invaghita di un altro e poi, dopo 4 anni, me la ritrovo davanti pentita e piangente…..io una così forse la ripiglio.
Quello che ha fatto Dionisi a suo tempo è che ci portò in serie A. Dopo – ma DOPO – si dice che non fu corretto. Ma questo non riguarda le capacità di allenatore, ma quelle del comportamento con la soxcietà. E’ ben altra cosa. Quindi, ben venga, se la Soxcietà lo rietiene giusto.
Quanto alla tifoseria: il comportamento dei tifosi dipende da come va la squadra; se si gioca bene e si fanno punti la tifoseria è contenta, altrimenti no. Non facciamo troppe chiacchiere.
Lo scrissi L ultima settimana di agosto cosa pensavo di Pagliuca dopo aver visto i primi allenamenti…….L esonero era nella logica , allenatore UISP e poco più
Io te lo scrissi a suo tempo ci doveva battere il capo e alla fine e’ successo…
Troppo integralista tatticamente e troppo maleducato…mi spiace per lui ma per adesso la realta’ e’ questa…
I paragoni con gli altri burberi per cosi’ dire non stanno ne in cieli ne in terra….gli altri potevano sbottare 2/3 partite ogni dieci…qui si tratta di situazioni ogni domenica e non e’ normale secondo me…che per forza si deve trovare il modo di essere aggressivi…
Se facessere una Pagliuca cam su di lui tutta la partita capiremmo tante cose
Io credo che nel calcio moderno l’immagine sia diventata fondamentale. Il cecinese con la sua rudezza, le storie passate degli schiaffi negli spogliatoi, i rosari e tutto il resto non restituiva esattamente un’immagine ammirevole dell’azienda Empoli…
Dionisi sarà un irriconoscente ma dal punto di vista della dialettica, del comportamento e della gestione dello spogliatoio direi che siamo ad anni luce.
Rimango un po’ perplesso sulle tempistiche: se non avevano fiducia in Pagliuca potevano cogliere l’occasione della sosta ed esonerarlo già Lunedì scorso, così il nuovo Mister aveva una settimana in più per lavorare.
Dionisi deve ancora rescindere col Palermo. Per questo siamo andati oltre lunedì
GAME OVER….SU TUTTO STADIO IN PRIMIS e di conseguenza gestione societaria e tutto il resto! Potevo accettare ripartire veramente da 0 ma con una nuova società con finalmente degli obiettivi, stadio nuovo o curva che fosse a prescindere dalla categoria ma un’Agonia così è veramente insopportabile ed inaccettabile!!
L’amiatino ha dimostrato di non essere il massimo della simpatia, ma alla fine questo è un aspetto secondario.
Quello che mi preoccupa maggiormente è che dopo Empoli non ha più avuto stagioni positive……
Se succedesse questo avvicendamento in panchina EFC avrebbe a libro paga tre allenatori.
Qualcuno mi ricorda se e quando è risuccesso in passato ?..
anche 2 anni fa con Zanetti il nonno e Nicola.
No perché? Pagliuca e Dionisi
e D Aversa.
E dai … D’Aversa non credo proprio sia a libro paga…
non lo è più
Spero di essere su scherzi a parte…così mi fo una bella risata e magari domani mi sveglio e ritrovo il mio Empoli, con quei valori e quell’attaccamento alla maglia ed alla città che mi rendevano orgoglioso di tifare Empoli in barba a tutto ed a tutti…lascio ad altri gli aspetti tecnici, e son sicuro che Dionisi messo nella condizione giusta ne abbia molti e validi, ma non posso tollerare gli atteggiamenti e la strafottenza avuta nei confronti della mia città…anche se non importa a nessuno, con lui il mio seggiolino allo stadio sarà vuoto…
Secondo mandato Baldini non fece bene idem Andreazzoli idem Cagni , sicuro faccia bene l’ Amiantino?
Ti sbagli.Il secondo “mandato” di Andreazzoli fu felicissimo invece;salvezza a Natale e girone di andata con gran gioco. Deficitario il ritorno ma l’annata fu ottima.
Amiatino, signor Enrico: amiatino. Abitante del Monte Amiata. Piancastagnaio, per la precisione.
Gnamo, sentiamo almeno che dice alla sua presentazione: io giudicherò solamente dopo averlo ascoltato.
A chi dice Dionisi no,vorrei che si mettesse nei panni di una persona che si vede offrire 800 Mila €, in una piazza senza tante pressioni.
È troppo facile dire ,non lo doveva fare, oppure lo doveva dire prima.
Dunque bando alle ciance, se la società ha preso questa decisione,lo fa anche con uno sguardo oltre la salvezza. Dopotutto non mi sembra di vedere squadre ammazzacampionato.
Allora avanti con Dionisi,se fosse lui, e cosa assolutamente importante che sia per il bene della squadra azzurra!!!
doveva lasciare subito no accordarsi sottobanco.
Due cose voglio capire .
1) L ingaggio perché a Palermo prendeva 600.000
2) Se ha intenzione di chiedere scusa dopo il comportamento avuto ed i tifosi non dimenticano
Ma nessuno si è posto il quesito perchè dopo aver terminato il campionato ha aspettato 2 mesi per dire me ne vado? Lui sarebbe rimasto volentieri, ma aveva chiesto certe cose alla società, ecco il perchè non aveva dato risposta negativa a Sassuolo e Samp, ma alla fine accortosi che non acconsentivano alle sue richieste ha detto . . . . me ne vado. Il torto di Pagliuca è il suo carattere, in allenamento può discutere e trattare in modi non garbati e giocatori perchè deve trasmettergli i suoi insegnamenti, ma quando sei in campo li puoi guidare a fare meglio non puoi maltrattarli con parole irrispettose. Il buon maestro si giudica da come apprendono gli alunni, se tutti, dico tutti, questi non comprendono non è certo colpa loro, ma le piu volte è il maestro che non sa insegnare. Visto dalla tribuna non da certo una buona immagine alla società.
Sono assolutamente d’accordo con te; poer questo da subito ho detto e ripetuto che Pagliuca non fa per noi!
Io forse lo avevo già scritto un aneddoto sul Cecinese, ma lo riscrivo… Un mio collega di Cecina amante di calcio con cui parlo ogni tanto mi disse a fine luglio quando era appena finito il ritiro passava sotto casa sua con il cane (vive vicino) e lo senti inveire al telefono con un suo collaboratore con toni maleducati e ad alta voce.
Detto ciò ovviamente sono contrario a riprendere l’Amiatino che mi deluse profondamente. Non gli cantai nulla contro quando è rivenuto (non offendo nessuno allo stadio e nella vita) ma sono stato contento quando le cose gli sono andate male a Sassuolo e quando Zurko li purgo’ a casa loro.
Non credo che si libererà facilmente dal Palermo perché credo non gli faranno sconti e non vogliono favorirci e lui non li farà a loro. Continuo ad essere per un D’Aversa bis
siamo stati anche quelli che hanno commentato positivamente il suo esonero da Sassuolo, dopo aver giocato contro di noi….
penso che se verrà fatto fuori pagliuca molto dipende dai suoi modi poco consoni a chi sta attento ai comportamenti delle persone in primis…
Quanta ipocrisia leggo… per me resta un uomo di m…a! Nella vita ognuno prende le sue decisioni e ci mancherebbe! Però ci si mette la faccia da uomo! Non ci si dà alla macchia mandando il procuratore ad Empoli come ha fatto lui. La differenza tra un uomo di m…a e un signore non è solo in quello che fa ma, soprattutto, come lo fa! Io auguro tutto il bene all’Empoli ma Dio.ni.si lo fischio!
La scelta di Dionisi conferma la confusione che c’è in questa società…un allenatore reduce da due esperienze negative a Palermo e Sassuolo e non voluto dai tifosi. Pagliuca deve aver fatto veramente arrabbiare l’ambiente per essere allontanato dopo 7 partite aldilà delle sue scelte sbagliate e cervellotiche. Ma il problema è un altro. Un presidente che ha cambiato un intera squadra senza aver mai investito un euro dalle cessioni degli ultimi anni (il Palermo ha preso Pohjanpalo con 4.8 milioni e tu hai incassato molto di più quindi potevi fare una squadra da media classifica con una spesa minima), un ds che massimo ambirebbe alla Serie C e una squadra con elementi assolutamente inadeguati alla categoria. Preparatevi ad una lenta agonia per altri anni…altrimenti come dice il caro presidente “andiamo a vedere la Pistoiese o il Prato”
Nei processi, prima della sentenza, l’imputato ha diritto di parola. Io come ha detto già qualcuno, prima ascolterò Dionisi in presentazione e poi deciderò cosa fare.
Ve lo avevo detto che, dopo Bolzano, l’allenatore fosse da cambiare.
Martedì c è Dionisi , pagliuca ha discusso col capo quindi si leva dai coglioni
Cari empolesi,
Levateci mano. A Palermo dionisi è stato un disastro, per poco non finivamo ai play out.
Volevo tranquillizzare qualcuno che pensa che dionisi possa insidiare inzaghi.
Ebbene è impossibile che dionisi torni allenatore del Palermo, la tifoseria organizzata e non organizzata ha rotto con lui nel novembre 2024 e per tanti mesi è stato contestato duramente da tutto lo stadio. I cori erano gli stessi di quelli della maratona contro Dionisi.
Ricordo uno stadio intero insorto contro dionisi quando teneva in panchina Gomes e brunori.
Rispetto per Empoli.
Né Palermo né Empoli meritano Dionisi.
Ci terrà tantissimo allora, a vincere contro di voi a dicembre…..
Più veniva contestato a Palermo, più teneva in panchina Gomes e brunori, più schierava giocatori in ruoli non loro.
A me state simpatici, per questo ve lo sconsiglio.
Ma veramente vuoi che il tuo Empoli sia allenato da dionisi che giustamente la maratona contesto’ e dopo l’annata disastrosa a Palermo?
Ti piace davvero uno che non so da voi, ma a Palermo teneva in panchina i giocatori più forti e amati dai tifosi?