È ripreso ieri il lavoro degli Azzurri, che ora concentrano tutte le attenzioni sul prossimo impegno di campionato: la sfida di sabato al Castellani contro il Catanzaro. Una gara che, come già sottolineato, non potrà essere sbagliata, né nel risultato né nell’atteggiamento e nella prestazione complessiva. Da segnalare che Nicolas Haas è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà dunque a disposizione per la partita contro i calabresi, anche se difficilmente lo vedremo partire dall’inizio. Lavoro differenziato, invece, per tutti i giocatori che erano rimasti fuori nella trasferta di Chiavari. Alla lista degli indisponibili si aggiunge anche Ebuehi, come comunicato ieri dalla società.

È ovviamente troppo presto per sbilanciarsi sulla formazione, anche se non ci attendiamo particolari novità dal punto di vista tattico. L’Empoli dovrebbe presentarsi ancora una volta con il 3-5-2. Più avanti, con la pausa per le nazionali in arrivo, Dionisi potrebbe valutare cambiamenti più sostanziali, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo, che potrebbe passare da tre a quattro elementi. Una delle sensazioni — e al momento resta tale — è che la coppia d’attacco iniziale possa essere quella che ha chiuso la sfida contro l’Entella, ovvero Shpendi e Popov, due giocatori che sembrano garantire maggiore mobilità. Tornerà a disposizione di Dionisi anche Elia, che ha scontato il turno di squalifica e dovrebbe riprendere il suo posto da quinto di destra. Resta da capire se entro sabato si riuscirà a recuperare qualcuno tra i giocatori ancora ai box.

Da monitorare anche le condizioni di Duccio Degli Innocenti, che ha interrotto la seduta di ieri in anticipo.

La squadra tornerà in campo oggi con una doppia sessione di lavoro.