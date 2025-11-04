Cambia un altra panchina di Serie B. Nella giornata di oggi lo Spezia ha deciso di esonerare Luca D’Angelo dopo il pessimo avvio di stagione che vede la squadra ligure all’ultimo posto in classifica con la Sampdoria con sette punti.

Al suo posto è in arrivo Roberto Donadoni che torna ad allenare dopo cinque anni fermo. Debutterà nell’anticipo di venerdì sera contro il Bari.

Questo il comunicato dell’esonero del tecnico D’Angelo e dell’arrivo di Donadoni:

“Spezia Calcio comunica di aver sollevato in data odierna Luca D’Angelo dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra e con lui il suo staff composto da Roberto Alberti, Marco Greco, Stefano Cappelli, Giuseppe Leonetti e Luca Mora.

Il Club desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà, la professionalità e per l’ottimo lavoro svolto fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali“

“Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Roberto Donadoni, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2026.