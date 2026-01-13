Azzurri in campo per una nuova seduta di lavoro in vista della prima giornata del girone di ritorno, quella che sabato pomeriggio vedrà l’Empoli ospitare al Castellani il Südtirol, in una sfida che possiamo definire davvero inedita almeno a livello di campionato. Come ricordato questa mattina, infatti, la formazione altoatesina è arrivata ad Empoli una sola volta nella sua storia, nel 2013, ma in occasione della Coppa Italia.

Purtroppo il report odierno si apre con una notizia tutt’altro che positiva: Pietro Pellegri ha riportato di una distorsione al ginocchio destro. Nelle prossime giornate verranno effettuati ulteriori accertamenti per valutare con maggiore precisione l’entità dell’infortunio, ma le sensazioni iniziali non sono per niente incoraggianti. È certo che l’attaccante sarà indisponibile per la gara di sabato, mentre resta da definire con esattezza la durata dello stop. Non resta che incrociare le dita e augurare il meglio a Pellegri, ragazzo che purtroppo continua ad avere un rapporto complicato con la sorte. Per il resto, mister Dionisi prosegue il lavoro sul progetto tattico che ormai sta caratterizzando questo suo secondo mandato in azzurro. Anche se siamo ancora lontani dalla partita, la sensazione è che non ci saranno stravolgimenti rispetto all’undici sceso in campo sabato scorso a Cesena.

Durante la seduta si sono comunque provate alcune soluzioni alternative: Ceesay è stato testato sia in mezzo al campo che sulla trequarti, mentre Ilie ha lavorato da trequartista ma anche in posizioni differenti, a conferma della volontà del tecnico di renderlo sempre più completo e duttile. In mezzo al campo dovrebbe tornare a disposizione Yepes, anche se l’ottima prestazione offerta da Ghion a Cesena apre un ballottaggio interessante che rappresenta, in questo caso, un bel “problema” per l’allenatore. Più difficile, almeno per il momento, ipotizzare una prima maglia da titolare per Haas.

Restano infine non arruolabili per la sfida contro il Südtirol Saporiti, Indragoli e Konate, che proseguono il loro percorso di recupero. La squadra continuerà a lavorare nei prossimi giorni per arrivare pronta ad una gara che segna l’inizio del girone di ritorno e che rappresenta un ulteriore esame nel percorso di crescita degli azzurri.