|I PIÙ
|I MENO
|– La solidità difensiva
|– SudTirol difficile da affrontare in casa
|– L’atteggiamento visto col Cesena
|– Gli ospiti subiscono pochi gol
Dopo la vittoriosa trasferta di Cesena l’Empoli ospita il SudTirol al Castellani. L’atteggiamento propositivo e positivo dimostrato in Romagna fa ben sperare anche per la prossima gara contro i bolzanesi. A ciò si aggiunge la solidità difensiva dimostrata: il rientro di Lovato è stato importante per cementare il reparto arretrato.
Il SudTirol è una squadra difficile da affrontare, visto il suo ruolino in trasferta. Vero, non ha ancora mai vinto, ma su dieci partite ne ha pareggiate addirittura 8, fermandosi solo a Venezia e a Castellammare. In generale subisce pochi gol ed è probabilmente questa la sua forza maggiore.
Castori fa il catenaccio sistematico in trasferta: dovrà essere furbo Dionisi a non cascare nella sua trappola….
Si, partita bloccata, non semplice da portare a casa.