I PIÙI MENO
– La solidità difensiva– SudTirol difficile da affrontare in casa
– L’atteggiamento visto col Cesena– Gli ospiti subiscono pochi gol

Dopo la vittoriosa trasferta di Cesena l’Empoli ospita il SudTirol al Castellani. L’atteggiamento propositivo e positivo dimostrato in Romagna fa ben sperare anche per la prossima gara contro i bolzanesi. A ciò si aggiunge la solidità difensiva dimostrata: il rientro di Lovato è stato importante per cementare il reparto arretrato.

Il SudTirol è una squadra difficile da affrontare, visto il suo ruolino in trasferta. Vero, non ha ancora mai vinto, ma su dieci partite ne ha pareggiate addirittura 8, fermandosi solo a Venezia e a Castellammare. In generale subisce pochi gol ed è probabilmente questa la sua forza maggiore.

