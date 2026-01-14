Negli ultimi giorni abbiamo provato a scattare una fotografia il più possibile nitida del girone di andata dell’Empoli, affidandoci ai numeri. Numeri che raccontano anche di una stagione divisa nettamente in due tronconi, con due allenatori seduti sulla panchina azzurra: Guido Pagliuca fino alla settima giornata, Alessio Dionisi dall’ottava in poi. Proprio da qui nasce la curiosità di andare oltre il dato secco e provare a confrontare il rendimento dei due tecnici. Un confronto che, chiaramente, non può basarsi sui punti totali – dodici partite per Dionisi contro le sette di Pagliuca – ma che trova nella media punti il parametro più corretto.
Pagliuca, nelle sue sette gare alla guida dell’Empoli, aveva raccolto nove punti, per una media di 1,29 a partita. In quel momento della stagione gli azzurri occupavano il decimo posto, appaiati a Reggiana e Südtirol, in una classifica che lasciava sensazioni contrastanti e qualche interrogativo di troppo. Con l’arrivo di Dionisi, i numeri raccontano una crescita. Nelle dodici gare disputate sotto la sua gestione, l’Empoli ha conquistato diciotto punti, salendo a una media di 1,50 punti per gara, ovvero 0,21 in più rispetto al predecessore. Restringendo l’analisi alle sole partite dall’ottava alla diciannovesima giornata, l’Empoli occuperebbe il settimo posto, una posizione decisamente più in linea con l’obiettivo stagionale dichiarato dal club. Il dato che forse più di tutti certifica l’impatto del cambio in panchina è però quello relativo ai gol subiti. Con Pagliuca l’Empoli incassava 1,85 reti a partita, mentre con Dionisi il dato si è praticamente dimezzato, scendendo a 0,91 gol concessi a gara. Una solidità difensiva ritrovata che ha rappresentato una delle basi su cui si è costruita la risalita in classifica.
C’è infine una curiosità che accomuna entrambe le gestioni: l’Empoli tende a rendere meglio nel secondo tempo rispetto al primo, segno di una squadra che spesso cresce alla distanza e che riesce a leggere meglio le partite con il passare dei minuti. Numeri, certo, ma numeri che raccontano una storia abbastanza chiara: il cambio in panchina ha portato benefici tangibili. Adesso la sfida sarà confermare questi segnali anche nel girone di ritorno, trasformando la crescita vista fin qui in continuità.
Se si guardano anche le partite giocate in questo girone di andata bisogna anche dire che l’ultima di Pagliuca proprio a Bolzano senza quei tre punti che a detta anche di Fulignati non sentivano come una vera vittoria dopo quel brutto primo tempo e la vittoria solo perchè loro giocarono in 10 per gran parte della partita la media di Pagliuca sarebbe stata ben peggiore.
Ricordiamoci dei pareggi stentati in casa, che potevano anche essere benissimo sconfitte.
Dionisi ha sbagliato due partite (Chiavari e Castellamare) e stentato a Mantova (ma squadra come il Palermo ci ha addirittura solo pareggiato) per il resto ha convinto di più la squadra ed anche con il Palermo e con il Modena non aveva demeritato.
…mi sono attorcigliato nel discorso scusate, ma credo si capisca il concetto…
Da non dimenticare anche che le prime sette partite di Pagliuca sono state giocate contro avversarie che sono nelle ultime posizioni o comunque sotto di noi in classifica, a parte il Monza.
in più la media reti subite che era il doppio di adesso. La sensazione era che con Pagliuca avessimo raccattato più del meritano, ripenso ancora alle 5 palle gol davanti al portiere lasciate con Carrarese e Monza, via un era cosa.
Forse vi è passata dal leggerlo … ma in effetti è vero che contro l’ENTELLA E LA JUVE STABIA non abbiamo fatto una bella figura, ma son due squadre che sul loro campo hanno messo insieme numeri notevoli … per cui non credo che siamo stati solo noi ad esser stati bastonati …………
Campi sintetici, stretti….per me dovrebbero essere vietati.