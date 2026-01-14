In attesa di capire l’entità dell’infortunio di Pietro Pellegri, l’Empoli si guarda attorno alla ricerca di un possibile innesto offensivo. Con l’attaccante ligure fuori, rimangono comunque a disposizione di Dionisi diverse punte centrali, ma la sensazione è che qualcosa cambierà. La società non ha fretta, soprattutto perché vuole individuare il calciatore giusto che faccia alzare la qualità offensiva e si sposi bene con l’assetto tattico prescelto.
L’ultimo nome è quello di Daniel Fila, centravanti ceco classe 2002 arrivato a Venezia nel gennaio scorso per sostituire il partente Pohjanpalo. Il giocatore non sta trovando lo spazio sperato e potrebbe essere sacrificato dal club lagunare. Autore fin qui di quattro gol con la maglia del Venezia (due in questa stagione di serie B con un assist), Fila ha innescato l’interesse di molte squadre, italiane e non. Tra queste, secondo quanto riporta Trivenetogoalnews, ci sarebbe appunto anche l’Empoli. Tuttavia, la concorrenza è notevole, soprattutto in Serie B. Fila è sceso in campo in quasi tutte le gare del Venezia in questa stagione, soltanto tre da titolare.
Parliamo di un attaccante ben piazzato, con una fisicità già sviluppata nonostante la giovane età. Questo gli consente di reggere il confronto nei duelli e di essere utile anche nel gioco aereo, pur non essendo esclusivamente un colpitore di testa. La sua forza fisica è più funzionale al gioco di squadra che alla pura presenza in area. Può giocare da punta centrale o accanto a un attaccante più rapido o più finalizzatore. Per lui 24 presenze ed 11 gol con la nazionale Under 21 della Reppublica Ceca.
Profilo come Popov?..
È proprio diverso?…
se prendi lui (che non é bono) significa che vendi uno tra pellegri e popov
purtroppo Pellegri si vende da solo
Pellegri è del Torino, casomai lo vendono loro.
pellegri crociato rotto
A oggi i 2 attaccanti titolari sono Nasti e Sphendi gli altri pronti a subentrare
quindi questo entra in questa logica
Nasti Shpendi Popov e Fila: quattro punte servono da qui a maggio.
Ma son tutti e 4 giovani, Sorbetto: una vecchia volpe, in serie b, sarebbe meglio.
ma per l amor di dio..questo Fila e fondi..basta con gli scarti di serie b…occorrono altri profili questo non fa goal nemmeno se lo pigi ma basta..Stefanellisei come il precedente scarso
Dario i soldi, quando lo volete capire che i Ds senza soldi ti portano questi, non possono essere più bravi. Quando Berta filava sono arrivata Caputo, Mancuso e La Mantia, ma se ora quelle spese non le puoi più fare è inutile prendersela con tutti i Ds che ci sono.
ma c’era de luca libero che ad empoli sarebbe venduto di corsa…
Hai detto bene “c’era”.Ma evidentemente all’epoca si sperava che il problema di Pellegri fosse meno grave.Ti ricordo che già il primo di gennaio De Luca era già a Modena.
De Luca è a Modena già da 10 gg. Te senza il crociato rotto di Pellegri non avevi bisogno di un attaccante
Questo è un bidone clamoroso…fermiamoci alle info per cortesia.
Bidone.. ragazzi a gennaio non ti danno certo Lautaro Martinez…Non è il primo mercato di riparazione che vivete..suvvia.. un po’ di realismo..Proprio per questo dico proviamo Popov, questo magari nelle gerarchie verrà come rincalzo. Faceva la panca a pigliaunpalo..vedrai con Pellegri poteva guardarlo dagli spogliatoi…
esatto Nicola, anche quando si sente dire ” con 3 pezzi uno per reparto si svolta e si va in A” ma pensiamo che eventuali 3 acquisti siano Nesta e Lautaro? Verranno giocatori da Empoli che hanno tutto da dimostrare. Se pensiamo di svoltare col mercato sembra che seguiamo l’ Empoli da 2 anni.
A me il ceko è un profilo che piace.
A leggere certi commenti sembra che la gente questo Fila lo abbia visto giocare tutte le settimane e lo segua da tanto tempo…ma come fate a giudicare un calciatore se lo avete letto solo sul giornale?…per quanto riguarda il mio punto di vista io prendere ad occhi chiusi Lapadula (ammesso che abbia un ingaggio consono alle nostre tasche)…sono sempre stato un suo estimatore e mi piacerebbe provarlo…
Dimenticavo…per ricordare a tutti quelli che bubbolano perché ancora non abbiamo preso nessuno…mettetevi l’animo in pace…prima venderanno tutti quelli che pensano siano da vendere e solo dopo interverranno sul mercato…hanno sempre fatto così…sempre…solo chi non segue bene l’Empoli non ha ancora capito come funziona…
Il Venezia conosce bene la realtà Empoli … perchè l’abbiamo incrociati sia in A che in B … e sanno che pur a fari spenti anche quest’anno, se ci sarà l’occasione, a tornare in A … ci proveremo ancora … Perciò figuriamoci se ti dà un giocatore che rinforzi il tuo attacco … molto più facile … se te lo dà, è perchè se lo vuole togliere dalle scatole … o perchè è in sovrannumero o perchè non lo ritiene utile al suo attacco …………….
Scarso vero. Anche senza Pellegri ne abbiamo anche troppi davanti