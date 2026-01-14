In attesa di capire l’entità dell’infortunio di Pietro Pellegri, l’Empoli si guarda attorno alla ricerca di un possibile innesto offensivo. Con l’attaccante ligure fuori, rimangono comunque a disposizione di Dionisi diverse punte centrali, ma la sensazione è che qualcosa cambierà. La società non ha fretta, soprattutto perché vuole individuare il calciatore giusto che faccia alzare la qualità offensiva e si sposi bene con l’assetto tattico prescelto.

L’ultimo nome è quello di Daniel Fila, centravanti ceco classe 2002 arrivato a Venezia nel gennaio scorso per sostituire il partente Pohjanpalo. Il giocatore non sta trovando lo spazio sperato e potrebbe essere sacrificato dal club lagunare. Autore fin qui di quattro gol con la maglia del Venezia (due in questa stagione di serie B con un assist), Fila ha innescato l’interesse di molte squadre, italiane e non. Tra queste, secondo quanto riporta Trivenetogoalnews, ci sarebbe appunto anche l’Empoli. Tuttavia, la concorrenza è notevole, soprattutto in Serie B. Fila è sceso in campo in quasi tutte le gare del Venezia in questa stagione, soltanto tre da titolare.

Parliamo di un attaccante ben piazzato, con una fisicità già sviluppata nonostante la giovane età. Questo gli consente di reggere il confronto nei duelli e di essere utile anche nel gioco aereo, pur non essendo esclusivamente un colpitore di testa. La sua forza fisica è più funzionale al gioco di squadra che alla pura presenza in area. Può giocare da punta centrale o accanto a un attaccante più rapido o più finalizzatore. Per lui 24 presenze ed 11 gol con la nazionale Under 21 della Reppublica Ceca.