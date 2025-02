Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della trasferta di Udine, gara che non possiamo assolutamente permetterci di sbagliare dal punto di vista del risultato. Il nodo cruciale resta legato ad Ismajli, la sua presenza è in forse con lo staff che cercherà di far di tutto per metterlo a disposizione di D’Aversa. Ricordiamo che la difesa azzurra è già sprovvista di Viti e Marianucci. Non ce la facesse l’albanese, uno tra Cacace e Pezzella verrà arretrato.

Cresce la condizione di Kouamè e l’ivoriano potrebbe seriamente partire dal primo minuto al fianco di Esposito e dietro Colombo. Posizione che però potrebbe essere anche occupata da Maleh che rientra dalla squalifica. Il centrocampo dovrebbe essere facilmente componibile con Gyasi, Grassi, Henderson ed uno tra Pezzella e Cacace.

Kovalenko è a disposizione ma partirtà dalla panchina. Restano in infermeria Fazzini ed Anjorin.