Prosegue senza soste la marcia di avvicinamento degli azzurri alla prossima sfida di campionato, quella che sabato pomeriggio vedrà il Südtirol far visita al Castellani. Gli altoatesini arrivano a Empoli forti della vittoria interna contro lo Spezia e con l’evidente intenzione, al pari degli azzurri, di dare continuità ai risultati. Non è da escludere, inoltre, che nella testa dei ragazzi di Castori ci sia anche una sorta di “rivincita sportiva” rispetto alla gara d’andata, vinta dall’Empoli ma in una partita che, per andamento e sviluppo, aveva lasciato più di un rimpianto agli altoatesini e che, di fatto, segnò l’ultimo atto dell’era Pagliuca sulla panchina azzurra. Guardando invece al presente e al futuro, è impossibile non sottolineare come il lavoro di Alessio Dionisi stia producendo miglioramenti tangibili sotto molteplici aspetti. Non solo sul piano tattico, ma anche – e forse soprattutto – su quello mentale e “climatico”. Il gruppo si allena con intensità, partecipazione e, dettaglio tutt’altro che secondario, con il sorriso. Quel concetto di divertimento che in passato era stato spesso evocato, oggi appare finalmente concreto e percepibile. E quando la testa gira bene, anche le gambe rispondono meglio.

Sul piano delle scelte, non sembrano profilarsi grandi stravolgimenti rispetto all’undici visto nelle ultime uscite. Dionisi ritrova Yepes, che potrebbe tornare dal primo minuto: il ballottaggio è aperto con Ghion o Degli Innocenti, mentre per il resto si va verso una formazione molto simile a quella già collaudata. Davanti, la posizione di Shpendi continuerà a essere una delle chiavi tattiche, con la sua capacità di modificare in corso d’opera l’assetto offensivo, passando da un 1-2 a un più fluido 2-1.

Sul fronte infermeria arrivano segnali incoraggianti da Saporiti, le cui condizioni sono in miglioramento, anche se non sarà ancora della partita. Fuori dai convocati anche Konaté, Indragoli e Pellegri, per il quale si attendono ulteriori aggiornamenti sull’entità dell’infortunio: al momento il giocatore è sotto osservazione a Barcellona. Tornando al campo, occhi puntati anche su Popov, che si sta allenando con grande continuità e prova a mettere pressione a Nasti per una maglia da titolare, anche se la sensazione è che Dionisi voglia dare ancora fiducia all’ex Cremonese. Buone indicazioni anche da Ceesay, profilo duttile e interessante, che potrebbe rivelarsi un’arma preziosa a gara in corso, a seconda delle necessità.

Gli azzurri torneranno ad allenarsi anche oggi, prima della rifinitura di domani, ultimo passo verso una sfida che si preannuncia tutt’altro che banale, ma che l’Empoli sembra pronto ad affrontare con convinzione e consapevolezza.