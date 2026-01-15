Arriva una notizia decisamente negativa per il popolo azzurro. In vista della trasferta di Carrara, in programma venerdì 23 gennaio allo stadio dei Marmi, è stato infatti disposto il divieto di trasferta per tutti i residenti nella provincia di Firenze. Una decisione che, di fatto, impedirà alla stragrande maggioranza dei tifosi empolesi di seguire la squadra dal vivo in una partita particolarmente sentita. Il provvedimento è stato adottato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto della provincia di Massa Carrara, Gaetano Cupello.

Alla base della scelta c’è una valutazione legata a possibili gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Secondo quanto emerso, infatti, esisterebbero elementi tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di situazioni di rischio in occasione dell’evento sportivo.

Una decisione che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca ai tifosi azzurri, penalizzati e costretti a sostenere la squadra soltanto a distanza. Il seguito empolese, che sempre accompagna l’Empoli anche lontano da casa, questa volta resterà forzatamente lontano.

Resta ora da capire se nelle prossime ore possano emergere ulteriori dettagli o chiarimenti su una scelta che, come spesso accade in questi casi, farà discutere.