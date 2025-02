Va avanti il lavoro degli azzurri in vista della sfida che si giocherà domenica alle 18:00 contro l’Atalanta. Purtroppo l’infermeria non restituisce quei giocatori che ad oggi sono assenti per infortunio, quindi anche contro la Dea dovrebbero mancheranno Ismajli, Viti, Fazzini ed Anjorin. Ricordiamo che alla lista degli assenti, oltre ai lungodegenti, c’è anche Marianucci che sconterà la seconda ed ultima giornata di squalifica. Rispetto alla gara di Udine potrebbe anche non cambiare niente, la variazione potrebbe essere in avanti con Esposito che dovrebbe tornare titolare; molto probabilmente Kouamè partirà dalla panchina.

In difesa si dovrebbe rivedere Pezzella arretrato, mentre c’è curiosità per chi andrà in porta tra Vasquez e Silvestri. Cresce la condizione di Zurkowski, difficile però che il polacco possa partire dal primo minuto. Una delle soluzione che si stanno provando è quella di mettere Maleh nei quattro di centrocampo, avanzando Cacace sulla trequarti.

Sarà una gara molto complicata quella di domenica contro gli orobici, importante sarà l’atteggiamento ed il non aver pressione per una classifica difficile.