Si va verso la conclusione della prima settimana di ritiro per la squadra agli ordini di mister Guido Pagliuca. Anche oggi doppia seduta di lavoro per gli azzurri, con tanta tattica e tante idee che il tecnico sta cercando di portare all’interno del gruppo. Si lavora principalmente attraverso quelle stazioni create sul campo di Petroio che, qualche giorno fa, abbiamo simpaticamente paragonato a “Giochi senza frontiere”. Battute a parte, tutto è studiato per proporre esercitazioni specifiche e mirate, utili al tecnico per valutare il materiale a disposizione e comprendere sempre meglio quello che dovrà essere il lavoro di assemblaggio tattico, poi riproposto nella partitella finale.

La sensazione è che il modulo, almeno stando alla disposizione in campo, possa essere il 3-4-2-1. Si può anche pensare a una soluzione con un 1-2 nella disposizione offensiva, ma la struttura sembra essere orientata principalmente in quella direzione. Probabilmente sarà la prima amichevole di martedì a fornirci qualche indicazione in più, quando dall’altra parte ci sarà finalmente un avversario vero, pur con tutte le considerazioni del caso legate al valore del primo test stagionale. Da evidenziare come Popov, pronti via, sia stato immediatamente inserito nel cuore del lavoro. Mister Pagliuca lo sta facendo allenare alla stregua di tutti gli altri, nonostante il ragazzo sia arrivato in ritiro soltanto ieri. Un Popov che, mercato permettendo, crediamo possa avere un ruolo davvero importante nell’Empoli 2026-2027, anche considerando la grande fiducia che Guido Pagliuca aveva già dimostrato nei suoi confronti nella passata stagione. Per il resto ci ripetiamo nel sottolineare come la squadra sembri stare bene dal punto di vista fisico. Questo è ciò che emerge in questi primi giorni di lavoro. C’è grande voglia e il clima all’interno del gruppo appare positivo.

Anche su mister Pagliuca possiamo evidenziare una sensazione. Lo scorso anno si percepiva forse una sorta di tensione prestazionale da parte sua. In questi primi giorni, invece, vediamo un allenatore molto più leggero, nel senso positivo del termine: meno “sergente di ferro” e più padre di famiglia, pur mantenendo grande attenzione e intensità nel lavoro quotidiano. La squadra tornerà in campo domani, quando è in programma un’altra doppia seduta di allenamento.