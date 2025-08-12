Questa volta le candeline…almeno virtualmente…si possono spegnere! Da quel 12 agosto 2015 nel quale l’Empoli FC annunciò il restyling del ”Castellani”, con tanto di slide esplicative, con un progetto di massima buttato giù da un Architetto, con il coinvolgimento di alcune aziende, con un’ipotesi di costi, le cose sono andate come sappiamo e non vogliamo ripercorrere un’odissea tragicomica che è durata dieci anni e che ha visto coinvolti i due soggetti in causa: l’Empoli FC ed il Comune di Empoli. Intanto l’Amministrazione Comunale ha cambiato Sindaco, l’Empoli FC ha visto l’ingresso di nuove figure professionali, l’uscita di altre, e una ridefinizione dei ruoli all’interno della Società. Oggi, pare, siamo arrivati al punto finale o, per meglio dire, al punto di partenza. Sembra si sia trovata l’idea vincente, quella intorno alla quale si costruirà lo ”Stadio del futuro” come fu chiamato dall’Empoli FC nel luglio 2024 il progetto di riqualificazione dello stadio Castellani. Quel progetto, quel piano, fu rivisto dalla Giunta Comunale che con atto n. 4 del 15.01.2025 ne accettò il teorema di base, procedere ad un Project Financing, ma chiese all’Empoli FC modifiche, sostituzioni, aggiunte. Modifiche che pare l’Empoli abbia accettato e perciò, esperito l’iter della Conferenza dei Servizi, adesso la pubblica utilità del progetto è stata dichiarata e si può procedere con le fasi successive e cioè alla verifica di assoggettabilità a Via per parcheggio di Serravalle da parte dell’Unione dei Comuni e alla verifica, da parte di Città Metropolitana di Firenze, della assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica) dell’intero progetto, nella parte in cui questo contempla una variante agli strumenti urbanistici vigente e adottato.
Dopo di che via al Bando di gara. Inizio lavori previsto per la fine primavera-inizio estate 2026.
Va detto intanto che la pubblica utilità è stata sì dichiarata dal Sindaco, in una comunicazione al Consiglio Comunale il 23 luglio scorso ed in una Conferenza Stampa il giorno seguente, ma non è ancora stata formalizzata in un atto (una delibera di Giunta). E a noi questo atto ci interessa molto perché speriamo di trovare in allegato a quello il PEF (Piano Economico Finanziario) che l’Empoli ha presentato alla luce delle modifiche richieste dalla Giunta con la delierazione 4/2025 cui abbiamo accennato sopra. Perché è in quel documento che ci verrà spiegato dove l’Empoli, insieme ad altri soggetti pubblici e privati che realizzeranno il Piano, troverà i soldi per realizzare il PEF e come penserà di gestire un’opera cosi impegnativa. E ci interessa proprio perché si insiste su beni che nella appartengono comunque alla comunità anche se la maggior parte di essi dati in diritto di superficie per 73 anni.
Innanzi tutto sgombriamo il campo da un equivoco: quello di cui si parla non riguarda solo il restyling di uno stadio ma è qualcosa di diverso e di più. Continuare a parlare di stadio, di fronte ad interventi quali quelli che si prospettano, appare assolutamente fuori luogo. Ciò che il privato – in piena legittimità e trasparenza, sia chiaro – vuole realizzare è un investimento che coinvolga anche altre attività, attività che non dovranno solo garantire il rientro degli investimenti fatti ma anche, come è giusto e logico che un privato cerchi, realizzare utili. Lo avevamo già capito in precedenza, ne abbiamo avuto conferma ascoltando la comunicazione del Sindaco in Consiglio Comunale. Il progetto presentato dall’Empoli FC prevede il rifacimento delle due curve e della tribuna (con copertura) per consentire che al loro interno vengano rezlizzati spazi commerciali (uno con 1500 mq di vendita) e ad uso direzionale, e un auditorium. Fuori dallo Stadio saranno ridefiniti i parcheggi, alcuni ad uso pubblico altri in diritto di superficie, sarà costruita una strada-bretella tra il ponte sull’Orme e via del Pentathlon, saranno realizzatee a cura dell’Empoli FC due rotatorie, risistemato il PalAramini, asfaltato il parcheggio del parco di Serravalle, provveduto al rifacimento del ponte sull’Orme e alla sistemazione a verde pubblico del Sussidiario. Non vi si potrà più costruire quindi l’albergo, come auspicato dall’Empoli nel suo PEF 2024. Il Comune di Empoli allora, per “compensare” la mancata possibilità del privato di utlizzare la superficie del Sussidicario per costruire l’albergo, ha stabilito di concedere in diritto di proprietà alla ATI (Associazione Temporanea di Imprese) che realizzerà il progetto tre aree dislocate in altrettanti punti della città. Aree prive, secondo il Comune, di un oggettivo valore di mercato ma che un privato potrà invece far fruttare con opportuni investimenti. Si parla della realizzazione di un albergo, di spazi commerciali e di una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale, tipo la Casa di Riposo “Chiarugi”). Dispiace constatare come si affidi ad un privato lo sfruttamento di un terreno che si vuole destinato ad un servizio sociale diventato così importante, una RSA appunto causa il progressivo invecchiamento della popolazione. Sinceramente questo ci lascia perplessi e ci dà la sensazione di un trend che da qualche anno riguarda le Amministrazioni Pubbliche: rinunciare troppe volte (non sempre per fortuna) a scelte di pianificazione del territorio, delle sue prerogative di tutela dei beni e dei servizi publici, di una programmazione della città. Quindi in cambio delle rinuncia al Sussidiario il Comune offre terreni per realizzare – ripetiamolo legittimanente ed in piena trasparenza – una speculazione immobiliare che probabilmente renderà molto di più di un singolo albergo. Albergo che, comunque, sarà fatto, probabilmemte in zona Serravalle in un terreno vicino all’AVIS. La RSA dovrebbe essere realizzata nella ex Scuola di Pontorme e la parte commerciale vicino all’uscita FIPILI Empoli Centro.
Ecco perché ci sembra di poter dire che tutto questo non significa solo voler ristrutturare uno Stadio. Il Comune non è stato in grado di avere una sua visione sul tema: la soluzione alla Viaccia (tra l’altro proposta, seppur in malo modo dall’allora Sindaca Barnini) appariva la soluzione più logica ed economica ma non era certo appetibile per investitori che avrebbero “usato” lo Stadio come contenitore di altro. Forse anche per questo la vicenda stadio si sta trascinando da 10 anni.
Rimane il problema costi. Il nuovo Stadio sembra costerà circa 71 milioni, nei quali ci sono incluse anche le opere pubbliche che il Comune ha chiesto all’Empoli FC di realizzare e che abbiamo sopra elencato. Una parte di questa somma sarà finanziata, pare, dal Governo, una parte mediante accesso al credito, una parte dai soggetti che comporranno l’ ATI, una parte da parte del Comune attraverso una “contribuzione in kind” che tradotto vuol dire concessione di beni o utilità invece che denaro. E’ il caso dei terreni di cui abbiamo parlato che saranno concessi in proprietà, è il caso della concessione del diritto di superficie gratuito della parte intorno allo stadio.
E le entrate? Abbiano letto in un interessante e puntuale articolo di Marco Mainardi su Clebs del 29 luglio scorso una serie di voci in entrata che commenteremo una volta che avremo letto il PEF dell’Empoli. Tra le tante voci previste in entrata però ce ne ha colpito una: il tour guidato dello stadio Castellani a pagamento, 25 euro per visita degli spogliatoi, del museo della squadra, del campo da gioco e della sala stampa. Ferma restando l’esosità della cifra per la visita di uno stadio che comunque verrà alla fine non avrà certo l’appeal del Bernabeu o dell’Allianz Arena, ma siamo davvero curiosi di vedere che tipo di museo appronterà l’Empoli FC: con quali cimeli, con quali documenti, con quali foto, con quali video. E lo diciamo perché in occasione dei 100 anni dalla sua fondazione Pianetaempoli ha scritto 100 articoli, ha datto ricerche storiche e di archivio ma purtroppo da parte della Società di Monteboro non ci è stato fornito alcunchè perché o smarrito o chissà dove fosse finito.
Bene, anche basta! Nell’ articolo del 12 agosto 2012 scivevamo “Nasce un sogno: Il nuovo stadio “Carlo Castellani”. Dopo 10 anni abbiamo invece scritto “Non solo Stadio: parte il progetto Castellani”. Speriamo di non aver sbagliato titolo e che fra qualche tempo non ci venga detto che avremmo dovuto invece scrivere “Stadio Castellani: il sogno continua”.
Articolo ben fatto. Ovviamente noi tifosi non siamo a conoscenza di tutto. Ma mi sembra strano che venga costruita una nuova Rsa a pochi metri da quella attuale. Non avrebbe senso.
Poi che se un privato costruisce uno stadio voglia qualcosa in cambio è anche ovvio. Se ritorniamo al punto di partenza. È in grado un comune di una piccola città come Empoli di rifare uno stadio con tribune che non siano la ferraglia attuale?
Sennò siano al tormentone di sempre. Il privato x investire vuole di più. Accetta alcuni lavori che dovrebbero essere pubblicati come strade e palazzetto Aramini, è chiaro che voglia qualcosa in cambio.
E non mi date del monteboriano perché a me se lo stadio lo fanno o no non me ne frega una semplice.
Novo o vecchio ci andrò lo stesso.
Per quanto riguarda la RSA…a mio avviso…non sussiste il problema di “vicinanza” in quanto la popolazione sta invecchiando sempre di più e sarà sempre più difficile che i “giovani”…per svariati motivi…si prendano cura degli anziani…ecco perché…nel futuro…certe strutture saranno sempre più “ricercate” e sicuramente ci sarà “posto per tutti” anche se vicine…
Comunque in tutta Europa compresa l’Italia i nuovi stadi li stanno costruendo in questo modo con i centri commerciali, il museo , l’albergo per ospitare le squadre avversarie e non solo , sala convegni ecc.Ormai vanno tutti in questa direzione per ultima il Como ha realizzato un progetto ancora più grande
L’Empoli Non avrà l’appeal del real Madrid del chelsea , della Roma, della fiorentina ecc.
Ma in po’ si storia c’ è l’ha .
Avere un museo con esposte maglie antiche , foto , video , gli scudetti primavera vinte , la coppa Italia serie C vinta a me affascina e affascinerebbe anche tutti gli sportivi compresi tifosi avversari.
Nella mia città anche il palermo ha costruito un museo con foto , video e maglie antiche nella pancia dello Stadio , avrà sicuramente un appeal enorme visto la dimensione il museo, nonostante il palermo non ha nai vinto nulla nemneno una coppa italia è molto visionato.
Io mi auguro da tifoso di una vita dell’Empoli che lo stadio lo facciamo prima possibile perché questa struttura indecoroso e fatiscente sta facendo allontanare le persone sempre di più da questo pseudo Stadio.
Il restyling va assolutamente realizzato .
Avere una struttura moderna , decente e all’avanguardia penso sia un bene per tutti non solo per i tifosi come me .
Sicuramente anche noi abbiamo la nostra “piccola storia” societaria di cui…benché molto piccola…ne andiamo sicuramente fieri…ma è innegabile che sia “inconfrontabile” nei confronti di altre realtà…25 euro per visitare il tutto mi sembra una cifra al di fuori di ogni logica…io sono stato all’Allianz Arena di Monaco e con meno euro ho visitato tutto e non sto a dirvi quanti trofei vi siano…
Italia: paese della burocrazia. Vas, Pef, Kind, Ati, Project Financing, Restyling per spostare una mattonella da lì a qui
Ma poi sento dire spesso il privato , il privato e che cavolo.
Io penso che grazie al privato in questo caso alla famiglia Corsi che l’Empoli ha portato in alto con dignità e risultati eclatanti il nome della Città di Empoli in alto .Che grazie a questo bellissimo sport che noi tutti amiamo che Empoli ha lottato , combattuto e a volte vinto con Città capoluoghi di provincia .
Che questo attuale stadio ( un parolone ) si può definire stadio grazie agli interventi dell’Empoli Calcio.
Io penso che un po’ di riconoscenza alla famiglia Corsi vada data .
Bisogna adeguarsi ad altre realtà , anche investendo sulle strutture, se si vuole competere in queste Categorie Serie A e B
Scusate una domanda stupida lo premetto…..ma la proprieta’ dello stadio alla fine di tutto questo casino di chi e’
Lo stadio sara’di proprieta’ dell’Empoli o del comune?
Del comune
Chi lo ha detto che la RSA non sia l’espansione della Chiarugi, io penso sia proprio così, altrimenti perché il comune avrebbe dato questa destinazione alla. ex scuola. Meno comprensibile per me che si dia ad un privato che ha altre finalità. Per quanto riguarda lo stadio credo che non ci siano problemi per il supermercato e l’auditorium, con un albergo a Serra alle. La vedo invece dura per i negozi e gli spazi direzionali. Uno stadio più piccolo moderno confortevole da 15 mila posti con meno spazi commerciali e direzionali sarebbe stato più sostenibile anche dal punto di vista gestionale in prospettiva. Tenete conto del ruolo sempre maggiore del commercio elettronico.
La Chiarugi è privata, quindi non penso che quella nuova possa essere la sua espansione.
L’invecchiamento della popolazione renderà sempre più necessarie strutture di questo tipo, e due RSA molto vicine non sono due negozi che si fanno concorrenza. Semplicemente saranno necessarie entrambe, indipendentemente dal luogo in si troveranno.
La fonte dell’articolo così dettagliata è opera di Enrico
No dimenticata che la legge per 73 anni non percepisce l’affitto o una cosa simbolica come i 19 Mila euro attuali …
Quindi non tira fuori 1 euro,ma li anticipa solamente,come se fosse una banca li riprende con l’interesse ,e non per il bene dei tifosi ripeto si poteva fare tutto ,con meno capienza… 71 milioni secondo voi li tirano fuori gli investitori…
Credete alle favole , spero che non assomigli al Mapei , sembra terrafino da fuori poi vedrete ,se e come Allianz arena come fu detto….
Ma poi 71 milioni 3/4 gli si lascia la copertura da pollaio ,almeno quello il co,mune poteva mettere come paletto spero vivamente che almeno il ferro a vista lo copri perché ho scoperto che le strutture di Italia 90 hanno problemi col cemento…
Non sto scherzando non ho voglia di pubblicare cosa ho trovato a giro ma vi garantisco che avranno meno vita della tribuna…
Spero che non fanno finta di nulla …
La curiosità mi venne quando Abodi fece la battuta che gli stadi devono avere una vita di 30 massimo 40 anni … E mise nel mezzo le strutture fatte a Italia 90…
Diciamo paro’ il dietro a qualche politico di quei tempi….
Dice che è stato usato cemento scadente,con meno ferro del dovuto….
Non ricordo chi lo disse ma gli dovremo fare le scuse tutti insieme disse che ci rivedremo tra 10 anni e saremo allo stesso punto…prese anche delle offese…
Io gli chiedo umilmente scusa….
Sono nello stesso punto stesso posto ,di 10 anni fa la gioia di quel momento!, solamente ora ho i capelli bianchi ,e sono incazzato come le belve…
Articolo che ti ha fatto da esca: sono le 10, ora. Previsti almeno 50 altri tuoi commenti da qui a mezzanotte
Mario ci sta anche 100..
Ma su uno ci tengo , quello sul cemento della maratona e della tettoia da pollaio…
Un complimento a Fabrizio Fioravanti o chi ha disegnato lo stadio nella vignetta..
Il migliore fino a ora visto….
Mamma mia quanti refusi in un solo articolo…. Ma perché non li rileggete prima di pubblicarli? Bastano 2 minuti in più.. non per altro, ma almeno così rendereste giustizia a tutto il lavoro che fate…
Questi articoli sono un palese flame per Enrico 😂
Urbanista ed anche statistico
E´chiaro che piacerebbe a tutti lo stadio. Pero´per dire ,io vivo in germania,gli stadi non hanno quelle attivita collaterali di cui si parla eppure li hanno fatti.
Semplicemente il governo ha fatto diventare illegale tenere quelli vecchi e l hanno risolta cosi. Solo che li hanno costruito con soldi pubblici (le tasse ci sono e tante pure ma per esempio lo stato non paga la sanita che e´privata e quindi e´a carico del contribuente,parliamo di in media 400 euro al mese per cittadino), ma usando un mix di fondi comunali, statali e in parte europei, e “spacchettando” il progetto in modo da giustificarlo come intervento di utilità pubblica, non solo sportiva.
Sostanzialmente sarebbe meglio per il bene di tutti che ogni citta guardasse al caso specifico del territorio e onestamente Empoli nel mondo e´conosciuta solo per la squadra di calcio quindi fare anche uno stadio nuovo di accomodo ma sicuro con soldi pubblici e nomenclatura sponsor sarebbe gia un passo in avanti enorme.
bello,ma non da empoli,mi sembra la piramide di giza,troppo da megalomani,una cosina piu’ contenuta e rifatta di sana pianta,mi sembrava piu’ logico.
Io non ho visto o fatto caso ai refusi ma mi è sembrato molto interessante il contenuto…inutile che i soliti lacchè cerchino di sminuire il lavoro di chi ancora riesce a tenere la schiena dritta . È un po ‘ come nel famoso proverbio di quello a cui indicano la luna e lui guarda il dito!! Vero “Rinvio dal fondo? 😀 Un saluto da Parigi e sempre forza Empoli
Peux-tu revenir d’ici vendredi ?
Ce la fai a venire per venerdì?
Magari lo fanno davvero poi sono curioso di vedere come faranno tirarci fuori i soldi per mantenerlo..
Sicuramente chi si prende questo impegno avrà le competenze per riuscirci, almeno lo spero..
Bravo Cesare
Pensano sia sul Lago di Como
O a Rimini, Venezia…
Si tutti a vedere il museo a 25 euro …
Certo che i bello li hanno pure pagati queste agenzie ….
Dippe tienimi il conto dei messaggi…,😂
Per attirare gente prima cosa deve essere interamente nuovo e l’Hotel dentro lo STADIO…
Poi il tour dentro lo Stadio…
Li prendi già da lì …
La capienza deve essere per la città …
Più che il progetto va avanti e più mi vengono dei dubbi fino ad arrivare a dire, ma che senso ha farlo? Lo sport e l’Empoli come squadra e tifosi, sono gli ultimi attori a beneficiarne…. si parla di commercio, soldi (tanti, troppi), di opere accessorie, di rsa, di alberghi che niente hanno a che fare con lo sport…. non vorrei che alla fine lo stadio fosse una cattedrale nel deserto, intorno a tante opere accessorie…..
Riccardo non so fece quando costava 8 milioni… penseranno si tifosi almeno 1 la più importante la capienza…poi fanno quello che vogliono ma uno sfregio così non c’è lo meritiamo gente che ha passato anche 50 anni in questo marciume…
Non aspetto l’ora di vederlo…
Ripeto attenzione che non sia un Mapei bis..
Loro hanno dichiarato che era più simile all Allianz Arena…