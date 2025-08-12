Iniziata la stagione dell’Under 16 di mister Dario Alberto Polverini. Gli azzurrini hanno svolto al Monteboro Training Center i primi giorni di lavoro in vista del debutto in campionato di domenica 14 settembre.

“L’obiettivo primario – spiega mister Polverini – è quello di migliorare i ragazzi a 360 gradi, sotto l’aspetto tecnico-tattico e umano. Portarli alla fine della stagione con un bagaglio arricchito. Tra l’altro questo è un anno importante per loro perché in Under 16 ci si avvicina al calcio dei grandi: si può iniziare a lavorare molto sulla parte tattica, sia individuale che collettiva. In generale vogliamo farli crescere sotto ogni punto di vista”.

Polverini si sofferma sul gruppo a disposizione: “I ragazzi hanno chiuso lo scorso anno in crescendo, la squadra è cresciuta tanto ed ha caratteristiche ben definite. Ci sono stati innesti molto importanti da parte della società, per cui il mio compito sarà amalgamare al meglio i ragazzi. Lavoreremo sin da subito sulla forza del gruppo: nella scorsa stagione, con i 2009, questo aspetto ci ha portato a giocare una finale Scudetto. Dando priorità al collettivo penso che si possa ripetere un’annata importante, sarebbe bello riuscirci”.

“Per me è un grande orgoglio essere qui – chiude Polverini -. Da quando sono arrivato, lo scorso febbraio, mi sono trovato benissimo, a tal proposito ringrazio la società per la fiducia. Inizio questo percorso con tanto entusiasmo, lavorare con i ragazzi è motivo di soddisfazione, sono convinto che insieme faremo grandi cose”.

Questo lo staff tecnico dell’Under 16 per la stagione 2025/26:

– Allenatore: Dario Alberto Polverini

– Collaboratore: Luca Fiasconi

– Preparatore atletico: Alessio Garofalo

– Preparatore dei portieri: Paolo Sardella

– Match Analyst: Leandro Mazzetti

FONTE: ufficiostampa empoli FC