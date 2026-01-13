di Nico Raffi

Moderato

L’Empoli comincia il 2026 alla maniera in cui aveva concluso l’anno appena lasciato alle spalle. O per meglio dire, mettendo in mostra un netto miglioramento in termini di prestazione e mentalità. A Mantova i tre punti erano arrivati al termine del classico match “brutto, sporco e cattivo”. Contro il Frosinone gli azzurri erano stati in grado di arginare la capolista, a oggi l’espressione del miglior calcio della cadetteria. A Cesena gli uomini di Dionisi si sono presi una vittoria convincente da tutti i punti di vista. Non ultimo, la capacità di saper soffrire senza perdere sostanza ed equilibri. Il merito principale: non scomporsi davanti al generoso forcing di una discreta avversaria. Quella dell’Orogel Stadium è stata una delle gare più vibranti e intense dall’inizio del torneo. Mister Dionisi si gode la crescita di una squadra che, in tempi neppure particolarmente remoti, avrebbe traballato paurosamente fino a capitolare. Adesso, con l’arrivo del nuovo anno, potrebbe inaugurarsi un capitolo altrettanto inedito e interessante.

Andante

Dopo il convincente successo di Cesena, l’Empoli è chiamato a inseguire l’unica caratteristica in grado di fare davvero la differenza in B: la continuità. Il raggiungimento dell’emblematico ottavo posto deve assicurare ottimismo e consapevolezza ma, allo stesso tempo, preservare umiltà e concretezza, unite alla voglia di intraprendere un nuovo percorso. Quello tracciato da mister Dionisi, capace di risollevare moralmente una squadra fragile e impaurita e di favorire la crescita individuale di numerosi elementi in seno alla rosa azzurra. Obaretin sembra un altro giocatore rispetto alle prime timide e impacciate esibizioni. Ghion pare maggiormente calato nel telaio tattico azzurro, come dimostra il virtuoso assist per il gol vittoria di Ilie. Lo stesso trequartista rumeno, forte del primo squillo in campionato, può scrollarsi di dosso la patina di oggetto misterioso per rendersi maggiormente funzionale al gioco di mister Dionisi. Nasti si sta mettendo a disposizione della manovra offensiva con efficacia e lucidità.

Allegro

Tutti questi segnali di crescita hanno un nome e cognome ben precisi: Alessio Dionisi. Il tecnico amiatino sta riuscendo nell’impresa di rigenerare entusiasmo in un ambiente che si era un po’ perso nei meandri pigri e sonnolenti della mera sopravvivenza in serie B. Nessuna rivoluzione o stravolgimento tattico. Solo la presa di coscienza della necessità di instillare fiducia e consapevolezza in un gruppo tecnicamente interessante ma non ancora ben amalgamato. Presto per poter dire se questa squadra potrà avere concrete velleità in chiave playoff. Sono ancora molte le incognite che gravitano intorno alla rosa azzurra. Le prime della classe (Frosinone, Monza, Venezia e Palermo su tutte) sembrano decisamente più strutturate e probabilmente irraggiungibili. Tuttavia, questo Empoli può rappresentare una variabile impazzita in un torneo che sta a poco a poco stabilendo le proprie gerarchie in maniera più netta. Se, da una parte, le ambizioni del team azzurro sembrano ancora sfumate e indefinite, dall’altra potrebbero assumere contorni più nitidi con il passare del tempo. Il segreto sarà fare leva sulla coesione del gruppo in attesa che la finestra di mercato invernale, possa consentire al neo diesse Stefanelli alcune rifiniture che potrebbero dispensare un’ulteriore salto di qualità.