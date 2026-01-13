Gabriele Guarino è uno dei tanti giovani talenti su cui l’Empoli ha deciso di puntare la scorsa estate dopo la retrocessione in B. Classe 2004 è un punto fermo della retroguardia azzurra e nelle ultime settimane con l’arrivo di Dionisi le sue prestazioni sono in crescendo tanto da aver attirato le attenzioni di un club della massima serie, il Bologna.
La società rossoblù secondo alcune indiscrezioni avrebbe seguito il difensore per diverse partite tanto da aver inviato al Castellani alcuni emissari nell’ultima gara giocata con il Frosinone. Il Bologna è alle prese con alcuni infortuni nel reparto arretrato e starebbe monitorando anche altri nomi.
Difficilmente l’Empoli tratterà una sua partenza in questa sessione di mercato, soltanto la classica offerta irrinunciabile potrebbe far vacillare la dirigenza azzurra mentre se ne potrebbe riparlare in ottica del prossimi giugno. Finora Guarino ha collezionato 17 presenze con due reti realizzate contro Monza e Bari saltando le due gare in cui era squalificato.
Da questo articolo deduco che i nostri giocatori piacciano e la socetà crede più in una risalita magari per il prossimo anno, dalla foto sono ancora più convinto che la maglia azzurra con il pantalone blu è troppo bello.
Troppe notizie di mercato in entrata.Ma qualche uscita?
A parte gli scherzi, come vedete se lo cerca una società di A, vuol dire che il ragazzo “accio” non è.Ovvio, commette ancora delle ingenuità, ma certe volte gli vedo fare delle chiusure ed interventi che solo un veterano sa fare.
Questo ragazzo, se la società avrà la forza di tenerlo non solo adesso ma anche per un’altra stagione, secondo me lo venderà a peso d’oro.
Lo dico adesso a rischio di smentita, visto che per molti il giocatore non vale le attenzioni e le speranze che su di esso la società ripone..
Contento di vedere che a Empoli siamo pieni di talent scouts.
Ma sarà mai possibile che al Bologna interessi uno come Guarino…..dai, siamo seri!
Voci create ad hoc per far aumentare il valore del giocatore e farci essere contenti noi tifosi se alla fine restiamo con quelli che abbiamo.
Pagare moneta vedere cammello: il Bologna deve sganciare 7 milioni sull’unghia se li vuole adesso.
Se vuole Guarino adesso