Gabriele Guarino è uno dei tanti giovani talenti su cui l’Empoli ha deciso di puntare la scorsa estate dopo la retrocessione in B. Classe 2004 è un punto fermo della retroguardia azzurra e nelle ultime settimane con l’arrivo di Dionisi le sue prestazioni sono in crescendo tanto da aver attirato le attenzioni di un club della massima serie, il Bologna.

La società rossoblù secondo alcune indiscrezioni avrebbe seguito il difensore per diverse partite tanto da aver inviato al Castellani alcuni emissari nell’ultima gara giocata con il Frosinone. Il Bologna è alle prese con alcuni infortuni nel reparto arretrato e starebbe monitorando anche altri nomi.

Difficilmente l’Empoli tratterà una sua partenza in questa sessione di mercato, soltanto la classica offerta irrinunciabile potrebbe far vacillare la dirigenza azzurra mentre se ne potrebbe riparlare in ottica del prossimi giugno. Finora Guarino ha collezionato 17 presenze con due reti realizzate contro Monza e Bari saltando le due gare in cui era squalificato.