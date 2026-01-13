Spunta un’idea di mercato che potrebbe coinvolgere lo Spezia e il difensore azzurro Marco Curto. Il centrale napoletano classe 1999 era già finito nei radar del mercato qualche tempo fa, anche a seguito di alcune dichiarazioni del suo procuratore, che aveva evidenziato il poco spazio trovato dal giocatore in maglia azzurra. Effettivamente l’ex difensore del Como non ha avuto un impiego continuativo, anche per il rendimento e la continuità di chi gli è stato spesso preferito nelle gerarchie difensive. Va però ricordato come Curto fosse sceso in campo nelle prime cinque giornate di campionato, per poi uscire dalle rotazioni fino alla gara contro la Sampdoria, match dal quale è tornato titolare per quattro partite consecutive prima di fermarsi a causa di un lieve infortunio.

Le prestazioni offerte da Curto sono state nel complesso positive, sempre ordinate e affidabili. Un profilo che rappresenta senza dubbio un’alternativa importante per Alessio Dionisi, soprattutto considerando come le squadre che puntano a obiettivi ambiziosi abbiano bisogno di profondità e soluzioni valide in ogni reparto. È chiaro però che entra in gioco anche la volontà del calciatore, che potrebbe legittimamente ambire a un minutaggio maggiore e che ad Empoli rischia di non trovare con continuità. La notizia dell’interesse dello Spezia trova alcuni riscontri, anche se dalla Liguria filtra come il club bianconero stia valutando pure altri profili per rinforzare il proprio pacchetto difensivo.

Vedremo quindi nelle prossime giornate se attorno a Marco Curto nasceranno discorsi più concreti o se il difensore concluderà la stagione proseguendo il suo percorso in maglia azzurra. Ricordiamo che Curto è di totale proprietà degli azzurri.