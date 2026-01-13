C’è solo un precedente che lega gli azzurri al Sud Tirol in gare giocate al Castellani, e non è di campionato. Si deve tornare indietro di diversi anni, precisamente all’agosto del 2013, quando l’Empoli di Sarri – che a fine stagione sarebbe stato promosso in serie A – incontrò la squadra di Bolzano per il secondo turno di quella Coppa Italia. L’Empoli si impose per 5-1. Empoli in vantaggio con Maccarone allo scadere del primo tempo. Poi il pari biancorosso di Campo al 47′. Da li dominio azzurro; prima l’autogol di Cappelletti, poi Levan, Verdi ed ancora Levan.

Vediamo le immagini di quella gara, immagini purtroppo di bassa qualità ma comunque storiche.

