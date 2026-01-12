Dopo il bel successo riportato a Cesena, ha ripreso quest’oggi la preparazione degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato. Con l’inizio del girone di ritorno, il primo avversario sarà il Südtirol, atteso sabato pomeriggio alle ore 15 al Carlo Castellani. Una gara che riporta inevitabilmente alla memoria la sfida dell’andata, quella che – pur vinta – portò all’esonero di Guido Pagliuca, segnando di fatto uno spartiacque nella stagione azzurra. Oggi però il contesto è profondamente diverso e l’Empoli arriva a questo appuntamento con certezze decisamente maggiori.

L’allenamento odierno è stato il classico lavoro di inizio settimana: esercitazioni tecnico-tattiche senza carichi particolarmente intensi, utili soprattutto a smaltire le fatiche della gara di Cesena e a riattivare il gruppo. È ovviamente ancora presto per entrare nel dettaglio delle scelte di formazione, ma una prima indicazione arriva dal possibile rientro tra i titolari di Yepes, che torna ad essere una freccia importante nell’arco di Alessio Dionisi dopo la squalfica. Da segnalare che, al momento, nessuno dei calciatori indisponibili a Cesena è rientrato in gruppo. Le loro condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, con la speranza che qualcuno possa tornare a disposizione in vista della sfida contro il Südtirol. Tornando sulla possibile formazione, il sentore è che non ci saranno stravolgimenti particolari. L’Empoli targato Dionisi sembra infatti aver trovato una sua fisionomia piuttosto chiara. Il tecnico sta dando continuità all’assetto tattico andando adesso verso le due punte ed un trequarti, anche se lo stesso allenatore ha voluto precisare come Ilie (lui ad oggi il trequartista) debba iniziare a sentirsi più una mezzala offensiva che un classico numero dieci “vecchio stampo”.

La squadra si allenerà regolarmente nei prossimi giorni, con la rifinitura in programma venerdì. Come sempre, vi racconteremo passo dopo passo la marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato.