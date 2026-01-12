Forse grandi dubbi su questo non c’erano. Andrea Fulignati è risultato essere il migliore degli azzurri per quanto riguarda le prestazioni offerte nel girone di andata. Ovviamente per stabile questo ci siamo affidati alle nostre pagelle, strumento assolutamente soggettivo. Abbiamo fatto la media dei voti che la nostra redazione ha dato, partita per partita, prendendo in esame tutti i calciatori che avessero giocato almeno 400 minuti. In questi ci sono venti elementi utilizzati tra Pagliuca e Dionisi.

Fulignati, che oltre tutto è l’unico ad aver giocato tutte e diciannove le partite, chiude il girone di andata con una media voto di 6,60. Da dire, per onore di cronaca, che ci sono una paio di gare dove gli è stato attribuito un 6 non perchè abbia fatto il “compitino” ma perchè poco operoso. Il portiere è anche l’unico a non aver mai preso un voto insufficiente fin qui. Tra i giocatori di movimento, e quindi al secondo posto di questa particolare classifica, si piazza Matteo Lovato: per lui, che è sceso in campo in quindici partite, la media voto è di 6,43. L’unica insufficienza presa dal difensore è relativa alla gara di Pescara. Il podio lo chiude Salvatore Elia con una media voto di 6,11 in diciassette partecipazioni al gioco.

Con una media voto sufficiente chiudono il girone di andata anche Ceesay, Shpendi, Curto, Saporiti, Popov e Degli Innocenti. Chiaro che c’è, per quasi tutti, una significativa distinzione tra la prima e la seconda parte di stagione. Da segnalare che il giocatore che ha effettuato la maggior crescita è stato indubbiamente Moruzzi. L’ex Pescara non è mai stato sufficiente nelle prime sei gare in cui ha preso il voto, poi da li – ad eccezione di Castellammare – sempre sufficiente con anche un paio di sette. Discorso inverso invece per Popov che, dopo le prime tre partite dove è andato sempre oltre il sette, è stato sufficiente soltanto in quei diciassette minuti giocati contro la Samp, dove ha segnato.