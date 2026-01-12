Andiamo a ricapitolare quelli che sono i numeri azzurri alla fine del girone di andata. Ricordiamo che dalla prima alla settimana giornata il tecnico è stato Guido Pagliuca, dall’ottava è subentrato Alessio Dionisi:
POSIZIONE : 8° posto pari alla Juve Stabia con scontro diretto perso
PUNTI : 27
MEDIA PUNTI : 1,42
VITTORIE : 7
PAREGGI : 6
SCONFITTE : 6
GOL FATTI : 26
GOL SUBITI : 24
CLEAN SHEET : 5
PUNTI FATTI IN CASA : 15 (decimi)
PUNTI FATTI IN TRASFERTA : 12 (noni)
PUNTI FATTI NEL SOLO PRIMO TEMPO : 21 (dodicesimi)
PUNTI FATTI NEL SOLO SECONDO TEMPO : 30 (quinti)
TIRI TOTALI : 207 (quindicesimi)
POSSESSO PALLA MEDIO : 46% (diciottesimi)
CARTELLINI GIALLI : 44
CARTELLINI ROSSI : 4
FUORIGIOCO : 17 (penultimi)
CAPOCANNONIERE : Shpendi (6)
ASSISTMAN : Elia / Ilie (4)
GIOCATORE DI MOVIMENTO PIU’ UTILIZZATO : Guarino (1531′)
Possiamo solo migliorare
Certo che vuoi peggiore , alla fine se nei secondi tempi avevi fatto 30 punti la condizione era l’unica cosa fatta bene dal precedente … il problema sono i giocatori stop , senza stare a fare i difensori della giustizia!
prima c’era la scusa che non si conoscevano ora niente scuse …
Enrico non c’è bisogno di fare i difensori della giustizia. Sicuramente come valori questa non è una squadra da primi 4 posti. Non è per lottare per la A diretta. Nemmeno fosse partita meglio all’inizio. Però non puoi stare sempre a fare i bastian contrario. I miglioramenti in fase difensiva con Dionisi sono evidenti, 5 clean sheet sono abbastanza eloquenti. Riguardati le partite in casa con Carrarese e Monza con 5 palle gol davanti a Fulignati e vedi la differenza nel modo di stare in campo. Poi per me massimo arrivi settimo, per cui alla base non hai uno squadrone però il miglioramento è evidente. Poi a te ti garba andare contro tutti.
i giocatori sono stati eccezionali a fare punti anche con Pagliuca , era difficile ma in qualche modo ci sono riusciti e vanno ringraziati per questo , perche’ nel periodo Pagliuca potevamo avere 5/6 punti che erano in Ns meritati
Non sono neanche i giocatori ,visto che il trend è migliorato.
Lo sono nella misura in cui c’è discrepanza tra quello che noi tifosi percepiamo come aspettative per questa stagione ed il rendimento effettivo rapportato a ciò che è stato pianificato dalla società ad inizio stagione.
Ma si torna lì, è il solito discorso sul colore del cavallo bianco di Napoleone.
Sicuramente le prospettive per fare meglio ci sono,dato che pare che abbiamo pagato lo scotto di inizio stagione, ma resta il discorso di cui sopra ed il fatto che hai perso terreno nei confronti di chi ti precede mentre i play off “sembrano” a portata.
Paragonare 2 periodi di campionato era grave peggiorare cosa vi dice che si aveva li stessi punti con Pagliuca ? o un eravate a dire che sono giovani gli andava dato il tempo 19 partite , sei ottavo hai guadagnato 1 punto dal precedente dai giù io mi aspettavo qualcosa in più …
Abbiamo il Sud Tirol nulla di scontato , invece e la gara che deve dare una svolta da queste gare si vede un cambiamento vincere sarà determinante, io non accetto né un pareggio e tantomeno una sconfitta , lo dico perché fa la differenza …
E’ sotto gli occhi di tutti che con Pagliuca, non so se SOLO per colpa sua, la squadra stava sottoperformando e riprova ne è che la società lo ha sollevato.
Forse per dei ragazzi giovani e con la giusta esperienza un allenatore dall’impronta aggressiva come l’ormai ex tecnico non era la scelta migliore.
In più considera il tempo che ha dovuto pagare Dionisi per far assorbire i suoi precetti e renderli proficui durante la partita.
Come si fa a dire che ci si aspettava di più?
Vero per carità,anche con Dionisi abbiamo avuto partite giocate macroscopicamente male,vedi Entella, ma è anche vero che si è innescato un processo di miglioramento con la squadra che adesso risulta più solida,anche domenica zero goals subiti,giocatori rigenerati ed il bello è che secondo me siamo ancora in cantiere e ci sono margini ulteriori di miglioramento, cosa che alcune squadre anche davanti a noi non hanno(tipo il Frosinone,signora squadra con giocatori giovani e di prospettiva ma che ho visto molto monocorde a livello di gioco mentre noi siamo in grado di adeguarci e rapportarci all’avversario, colpendo quando è il momento di colpire e coprendoci e soffrendo quando la partita lo richiede).Mio modo di pensarla, ovviamente..
Mi ricordo male io o l’obiettivo dichiarato era il mantenimento della categoria quest’anno? Perché se é così allora siamo perfettamente in linea con l’obiettivo. La quota salvezza in serie B di solito è tra i 43 e i 45 punti, quindi siamo più che in media
Certo e penso sia vero che quest’anno l’obiettivo è quello.
Ma ogni volta che siamo saliti dalla B l’obiettivo era mantenere la categoria, non hanno mai fatto proclami.
Incredibile che il giocatore di movimento con più minuti è lo stesso ritenuto da tutti l’anello debole della squadra.
Qui c’è lo zampino del Pres che vuole valorizzarlo a costo della classifica finale
E un imprenditore ecco perché lo chiamo Beatoamato …
può rimediare solo con uno Stadio a misura città 13.000,14.000,15.000
Stop oltre…
Oppure farti gestire la società , la squadra e lo stadio a te , sicuramente faresti meglio ….
Guarda se gestisco io ti prendo come DS poi se fai male la colpa e tua…,,, 🤣😂👍
Se a questa squadra, già buona, aggiungi 3 elementi (uno per reparto) altro che settimo posto…
Massimo obiettivo raggiungibile sarebbe il 5 posto, ma solo se mettono dentro un paio di ragazzi allineati che aggiungono un qualcosa senza toglierlo agli altri (in pratica quello che ha detto anche Dionisi alla vigilia).
Non c’è la riprova che con Pagliuca le cose potessero andare uguale a livello di punti, la squadra doveva giocare insieme, prendere confidenza e fiducia, ma il fatto e non i discorsi è che da quando Dionisi è arrivato (eccezione per le partite di Chiavari e Castellamare) è salita di livello in tutto, piano piano e la condizione fisica mi è sempre sembrato l’ultimo dei problemi in questo girone anche con Pagliuca.
Non di punti e posizioni 1 punto in più mi sembra misera cosa …
contano i punti anche , se bastava la salvezza allora si era in linea anche prima cosa e che vi resta difficile capire?
E al momento un flop colossale !
poi ha un girone intere !
ma ora si contano i fatti .
Terzultimi per possesso palla.
Dobbiamo migliorare lì, ma senza un centrocampista tecnico non lo possiamo fare.
Facciamogliela comunque un’offerta a Mazzitelli: poi se dice no, pace.
Non è solo lui che ti deve dire si. E’ il Cagliari che con gente rotta ha il diritto del prestito fino a giugno e potrebbe dirti di no anche se dai tanti soldi al giocatore, poi devi convincere anche il Como che è il proprietario. Ma se al Cagliari serve (e lui non ci guadagna niente a lascarlo andare) puoi dare anche 2 milioni al ragazzo e 10 al Como, non avrai il si.
Strano che nessuno si ricorda più … delle praterie che venivano lasciate a centrocampo con Pagliuca in panchina … si va a guardare sempre la sconfitta con l’Entella (squadra che in casa ne ha persa solo una e all’ottavo posto per i punti conquistati sul suo campo) o quella di Castellammare (mai perso in casa la Juve Stabia e al quinto posto per i punti ottenuti in casa) … e ci si dimentica della batosta subita a Pescara con dei raccattati (mi si perdoni l’espressione) per ben 4-0. Una squadra che già da diverso tempo sembrerebbe destinata a tornare in lega pro … E ci si dimentica spesso anche che la squadra è nuova di zecca in confronto a quella dell’anno scorso e hai voglia di dire che dopo diversi mesi l’amalgama tra i giocatori dovrebbe essere già arrivata al massimo … perchè non può essere e non è così!
Vasquez, Marianucci, Ismajli, Viti, Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella, Fazzini, Colombo, Esposito, Anjorin, Goglichidze, De Sciglio etc. etc.
Quest’anno ne vedete uno di questi in maglia azzurra?
Per cui per me ad oggi … con una squadra tutta nuova e con in rosa più di una scommessa … il tifoso azzurro deve esser più che contento del campionato disputato dagli azzurri fino ad ora ……………..
Io per niente dal fenomeno pretendo di più , se avere 1 punto in più del precedente tanto vale si poteva rimanere così , lo ridico facile ha preso qualche gol meno ma contano i punti 2 vittorie a cu, lo ora si vuole continuità non perdono un passo falso contro il Sud Tirol niente scuse il tempo delle scuse e finito …
Mi ricredo solo se fa 6 punti nelle prossime 2 partite si vuole il cambio passo!
Attenzione! Stefanelli sta sondando una grossa punta. Di più, al momento, non posso dire.
Si dice sia quasi 2 mt, e sui 95 kg di peso..
Damiano servono subito ti spiego il perché a Cesena andava bene anche aspettare , ma non sottovalutiamo il Sud Tirol , lasciare punti sabato significa non poter ottenere il massimo nel girone di ritorno va dato una sterzata e avere 1 meglio 2 giocatori in modo che siano subito decisivi!
e il momento giusto ora non dopo , mi ricordo l’anno di Andreazzoli furono subito presi …
Ho sbagliato si presero da ultimo però si aveva un altra classifica,
le prossime 2 per me sono fondamentali ,la forbice sul 5 posto va subito
colmato…
Sta’ sondando una punta perche’ Pellegri se’ rifatto male ammodo (Ginocchio sx).
Stagione finita purtroppo.
