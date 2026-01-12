Andiamo a ricapitolare quelli che sono i numeri azzurri alla fine del girone di andata. Ricordiamo che dalla prima alla settimana giornata il tecnico è stato Guido Pagliuca, dall’ottava è subentrato Alessio Dionisi:

POSIZIONE : 8° posto pari alla Juve Stabia con scontro diretto perso

PUNTI : 27

MEDIA PUNTI : 1,42

VITTORIE : 7

PAREGGI : 6

SCONFITTE : 6

GOL FATTI : 26

GOL SUBITI : 24

CLEAN SHEET : 5

PUNTI FATTI IN CASA : 15 (decimi)

PUNTI FATTI IN TRASFERTA : 12 (noni)

PUNTI FATTI NEL SOLO PRIMO TEMPO : 21 (dodicesimi)

PUNTI FATTI NEL SOLO SECONDO TEMPO : 30 (quinti)

TIRI TOTALI : 207 (quindicesimi)

POSSESSO PALLA MEDIO : 46% (diciottesimi)

CARTELLINI GIALLI : 44

CARTELLINI ROSSI : 4

FUORIGIOCO : 17 (penultimi)

CAPOCANNONIERE : Shpendi (6)

ASSISTMAN : Elia / Ilie (4)

GIOCATORE DI MOVIMENTO PIU’ UTILIZZATO : Guarino (1531′)