Match interessante che riguarda la zona medio-alta della classifica, quello che si gioca oggi, sabato 10 gennaio 2026, alle 19,30, al “Dino Manuzzi-Orogel Stadium”, per la diciannovesima e ultima giornata di andata del campionato italiano di calcio di Serie B 2025/2026. La gara si svolge davanti a spalti non certo gremiti, causa meteo avverso: temperatura bassissima, da gelata, con gli spettatori ufficiali che sono 10.009, di cui 2.352 paganti e 7.657 abbonati. La nevicata abbondante poi di alcuni giorni fa non ha certo favorito la prevendita.
Vittoria meritata e convincente dell’Empoli, che porta a casa tre punti importantissimi, per la terza vittoria nelle ultime quattro trasferte. La partita nel secondo tempo è stata bella davvero. Mentre nel primo l’Empoli gioca a viso aperto, nella ripresa segna dopo due minuti con un contropiede da manuale, rifinito da Ilie. Una volta in vantaggio l’Empoli sa soffrire e difendersi con ordine e precisione, dimostrando una buona applicazione mentale, contro un buon Cesena, una delle squadre meglio attrezzate del campionato. Vittoria da grande squadra quella di oggi, dove si vede tangibile la mano del mister, Alessio Dionisi. Monumentale Lovato, sugli scudi anche Nasti, Obaretin e Ghion.
E’ esattamente di 301 il numero di tifosi empolesi che hanno seguito la loro squadra in quel di Romagna. Non proprio tantissimi ma neanche pochi. Ovviamente ci sono delle considerazioni da fare: Cesena non è lontanissima per la verità, ma le condizioni meteo hanno scoraggiato tanta gente, e poi la classifica non è da facili entusiasmi. Il grosso dei tifosi empolesi arriva al “Manuzzi” in consistente ritardo, a causa delle code formatisi per un incidente mortale accaduto sulla A14 nei pressi di Bologna, con un auto che finisce sotto un camion. E’ normale che il tifo della Maratona formato trasferta inizi un po’ in ritardo. Si comincia con un bel “Empoli! Empoli!” e con “Alé alé ohoh, alé alé ohoh, e forza azzurro alé gli ultrà son qui con te lotta per vincere…”. Gli striscioni dei
gruppi principali sono esposti al contrario per la nota vicenda delle 18 diffide comminate ai danni degli ultras azzurri a seguito dei tafferugli verificatisi nel postpartita di Empoli-Roma del 9 marzo 2025. Presenti varie pezze, vi è a sorpresa anche quella del “Gruppo Zuffa 2013”. Il settore ospiti a Cesena non è particolarmente colorato come in altre occasioni, infatti i bandieroni empolesi sono quattro-cinque. Il settore esplode dopo il gol di Ilie, peraltro fin lì piuttosto in ombra, al 47°. Poi il contingente azzurro soffre insieme alla squadra e la voce dalla sofferenza rimane strozzata in gola, anche se occorre dire, che molti cori empolesi sono “coperti” dal bel tifo dei cesenati. Verso la fine si sentiranno, visto l’avvicinarsi del traguardo, alcuni cori di marca azzurra. Poi è festa grande dopo il triplice fischio dell’arbitro, l’incerto signor Tremolada della sezione di Monza, con almeno due lamperogeni accesi e il coro che sa di liberazione “Alé alé alé l’Empoli alé…alé alé alé l’Empoli alé, alé alé alé alé alé alé, alé alé alé l’Empoli alé…”. I ragazzi di Dionisi vanno sotto il settore ospiti per un’ideale caloroso abbraccio coi tifosi. Il tifo azzurro si può giudicare anche oggi piuttosto buono.
La Curva “Mare” di Cesena non la si scopre certo oggi, vanta una bella tradizione e alza subito il volume nei primi minuti con dei bei cori. Fin dall’inizio espone lo striscione “Volate in alto giovani angeli”, dedicato alle numerose giovanissime vittime accorse in Svizzera, a Crans-Montana a Capodanno. Molto bello e prolungato il coro “Vogliamo vincere lalalalalallallalà…forza Cesena alé siam sempre insieme a te…”. Arriva il grosso del tifo azzurro e la “Mare” gli canta il classico “Delle toscane, puttane, puttane, puttane, e i loro figli, conigli, conigli, conigli…”. Prosegue il tifo con “Dai Cesena dai noi non ti lasceremo mai, dai Cesena dai, dai lotta e vinci insieme a noi!” e altri cori come “E facci un gol e dai Cesena facci un gol…e dai Cesena facci un gol…”. Il tifo è ad alto volume, incisivo, continua con “Dai Cesena non mollare…sei la squadra del mio cuor…”, “Alé alé alé alé Cesena…alé alé alé alé Cesena…alé alé alé, alé alé alé, alé alé alé alé Cesena…”. I cesenati, nonostante lo svantaggio, eseguono davvero un bel tifo, per cercare di portare i colori bianconeri almeno al pareggio. Tra gli ultimi canti che si alzano ci sono “E facci un gol eheh, e facci un gol eheh, e dai Cesena facci un gol” e “Alé dai Cesena alé per sempre accanto a te…”. La Curva “Mare”, davvero molto colorata con tantissimi bandieroni, espone il permanente striscioncino “Glauco per sempre” e gli striscioni “Ciao Pranda” e “Benvenuta Nina piccola Mameless”, oltreché “Trasferte libere!”, anch’esso sempre presente in casa. Dopo la fine della partita gli ultras romagnoli capiscono che i giocatori di mister Mignani hanno interpretato bene la partita, non mollando mai e lottando su ogni pallone, per cui si badano bene dal contestare, anzi cercano di incitare i propri beniamini. La prova del tifo cesenate è da considerarsi molto buona.
piuttosto buono il tifo azzurro, molto buono quello bianconero: mavvaffan…..
Via bisogna essere onesti, a livello tifo ci fanno il mazzo in tanti… meno male non si vince grazie a quello
Il tifo cesenate è da 10 c’è poco da dire , da parte azzurra bellissimi e immancabili i cori per gli eroi diffidati.
Finchè la gente insiste nel venire allo stadio per poi stare fissa al cellulare e non alzare le mani o partecipare ad un coro neppure mezza volta, è chiaro che succede questo…io mi chiedo come sia possibile assistere alla partita dalla Maratona Inferiore, soprattutto dal cuore più “caldo”, e rimanere perfettamente immobili
Sì ma il telefono lo hanno anche altrove.
Comunque è vero che a Carrara forse vietano la trasferta ?
Onore ai Desperados, agli Ultras Empoli e ad ogni altro gruppo organizzato che regge in piedi il tifo
Comunque per me lo Stadio di Cesena fa cacare , ma cacare di sciolta hanno la maratona in curva da vomito….
in trasferta si dice sempre la nostra … alcune considerazioni : 1) lo stadio di cesena ha circa 23.000 posti e con 10.000 spettatori aveva comunque un buonissimo colpo d’occhio. 2) gli stadi a due piani hanno una dispersione di tifo e coinvolgimento notevole quindi fondamentale che il nostro nuovo stadio (almeno le curve) venga fatto a un piano. 3) stiamo risalendo in classifica mi aspetto che a carrara di venerdì sera si riesca ad esaurire il settore ospiti (620 posti). AVANTI AZZURRO.
Ecco perché noi bisogna averlo sotto i 15.000 siamo la metà 5.000
10.000 non si fanno in serie A da parte nostra …
e su una cosa sono d’accordo almeno quello fatto a 1 piano e fondamentale vitale …
a Carrara andrò anche per vedere la curva loro e fare un confronto …
sia di tifo e di appartenenza !…
Io a confronto non voglio compromessi a sfavore del tifo voglio solo il meglio deve essere per noi c’è lo meritiamo dopo tutto…
Dimentico 35 anni senza curva! non so e come se mi fosse stato tolto un organo del corpo ..
La Serie A non ci basta più..vogliam la champions league ..e fare il xulo al Real Madrid.. Questo coro non l’hai sentito Freccia? Per me è stato il più bello della curva di casa
Aspetta e spera….
Questo Freccia un risponde mai.
Ero a Cesena, bellissimo tifo da entrambe le curve ma come sempre per lui non contiamo più di tanto.
Io non capisco perchè ve la volete prendere col Freccia? Considerate la rubrica per quello che è. E i voti sono sempre uguali (quanti voti ci sono a scuola 200?), e se ne parla bene è perchè è fazioso, e se ne parla male non capisce, e il mezzo voto in più, io gli avrei dato, quell’altro che aspetta l’articolo x ridire sempre dello stadio. Possiamo prendere la rubrica per quello che è e non considerare il tutto come una trincea di guerra? E santo cielo.
Spesso è interessante perchè spiega alcune dinamiche ultras che noi non conosciamo o lo sappiamo solo in parte. Poi a chi non interessa passa oltre, ma rendere tremendamente seria una rubrica che dovrebbe servire da svago anche no.
Ha parlato il difensore d’ufficio di tutti.
MA TE CHE PROBLEMI HAI? Anche il pericoloso arbitro Tremolada non ci ha dato nulla contro. Complimenti. E’ la 53° partita che non ci azzecchi una mazza. Io non difendo nessuno. Siete voi, che qui uno x il Freccia, uno per il mercato a Empoli, uno per le nane nello stagno è tutta una critica giorno dopo giorno. Ieri a Barletta in una giornata di campionato di serie D c’erano 8 mila persone. Hanno una fame che metterebbero la famosa braciola al termosifone pur di…
infilare qualcosa. E noi siamo qui a criticare ogni cosa che succede nel mondo Empoli, tutto dallo spillo al cannone. Ma ti ripeto, basta dire che non sei d’accordo nemmeno sul Freccia invece di rompere le scatole a me