Dopo la sosta invernale, è ripreso il campionato di Serie B con le gare della 19a giornata, ultima del girone di andata. Il Frosinone si conferma la capolista solitaria battendo con un netto 2-0 il Catanzaro mentre viene sconfitto a sorpresa il Monza che cade a Chiavari con l’Entella. Ne approfitta il Venezia che vince a Reggio Emilia e si porta al secondo posto in classifica. Grande vittoria anche dell’Empoli che espugna Cesena grazie a una rete di Ilie e torna in zona playoff. Nella corsa alla salvezza fondamentale vittoria del Sudtirol che batte lo Spezia e della Carrarese sul Bari sempre più in crisi. Si ferma la Sampdoria che viene sconfitta a Avellino. Nelle gare giocate oggi grandi sorprese con il Palermo che va subito in vantaggio a Mantova per poi subire al 95′ il pari dei padroni di casa mentre il Padova batte 2-0 il Modena e si porta a ridosso della zona playoff.
I risultati e la classifica:
V.ENTELLA- MONZA 1-0
SUDTIROL- SPEZIA 2-1
REGGIANA- VENEZIA 1-3
FROSINONE- CATANZARO 2-0
CARRARESE- BARI 1-0
AVELLINO- SAMPDORIA 2-1
JUVE STABIA- PESCARA 2-2
CESENA- EMPOLI 0-1
MANTOVA- PALERMO 1-1
PADOVA- MODENA 2-0
Noi si sfoltisce, gli altri si rinforzano, anche chi be avrebbe meno bisogno come il Monza che ha preso Hernani dal Parma.
Giocatore decisivo, in effetti, vecchio e fuori rosa.Gli entra in forma a giugno..Se si prendeva noi, sai quante critiche..
Infatti io avrei criticato…servono giocatori con già partite nelle gambe.
…e ha perso con l’entella
Possiamo saltare addosso al Modena!
Non voglio mettere le mani avanti dicendo che domenica son 3 punti sicuri … incontreremo una squadra che fuori casa ha giocato 10 partite e ne ha perse solo 2 … Non ha mai vinto (e mi tocco) e quindi chiaramente ha raccolto 8 pareggi. Ci ritroveremo davanti una squadra garibaldina come all’andata (quasi quasi forse è meglio che se la giochino in maniera aperta) o verranno ad Empoli chiudendosi per portare via almeno un punto? Quello che è certo è che con una vittoria la nostra classifica potrebbe diventare davvero interessante ……………
Vediamo se saremo capaci a fine gennaio di prenderci il 5’ posto ,
vediamo la società in cosa crede , sopratutto se galleggiare a filo play off o se vuole consolidare con 3 acquisti L entrata definitiva per arrivare ad i play off e giocarseli