Dopo la sosta invernale, è ripreso il campionato di Serie B con le gare della 19a giornata, ultima del girone di andata. Il Frosinone si conferma la capolista solitaria battendo con un netto 2-0 il Catanzaro mentre viene sconfitto a sorpresa il Monza che cade a Chiavari con l’Entella. Ne approfitta il Venezia che vince a Reggio Emilia e si porta al secondo posto in classifica. Grande vittoria anche dell’Empoli che espugna Cesena grazie a una rete di Ilie e torna in zona playoff. Nella corsa alla salvezza fondamentale vittoria del Sudtirol che batte lo Spezia e della Carrarese sul Bari sempre più in crisi. Si ferma la Sampdoria che viene sconfitta a Avellino. Nelle gare giocate oggi grandi sorprese con il Palermo che va subito in vantaggio a Mantova per poi subire al 95′ il pari dei padroni di casa mentre il Padova batte 2-0 il Modena e si porta a ridosso della zona playoff.

I risultati e la classifica:

V.ENTELLA- MONZA 1-0

SUDTIROL- SPEZIA 2-1

REGGIANA- VENEZIA 1-3

FROSINONE- CATANZARO 2-0

CARRARESE- BARI 1-0

AVELLINO- SAMPDORIA 2-1

JUVE STABIA- PESCARA 2-2

CESENA- EMPOLI 0-1

MANTOVA- PALERMO 1-1

PADOVA- MODENA 2-0