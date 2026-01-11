Campionato Primavera 2

Risultati 14a giornata

Avellino – EMPOLI 0 – 2

Gol: 45′ Baralla – 90’+5 Lauricella

Ascoli – Perugia 0 0 Bari – Catanzaro 0 1 63’ Ardizzone Benevento – Ternana 1 1 38’Longoni (T) – 84’ Scalici (B) Crotone – Spezia 0 0 Monopoli – Pescara 0 2 42’ Cardilli – 80’ Di Zio Palermo – Salernitana 0 2 61’ Lombardi – 66’ Belfiore Pisa – Cosenza 0 1 68’ Barbagallo

Classifica dopo la 14a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n n gf gs Empoli 14 30 9 3 2 34 10 Pescara 14 26 8 2 4 26 16 Benevento 14 25 8 1 5 20 21 Pisa 14 22 6 4 4 26 16 Spezia 14 22 7 1 6 24 24 Ternana 14 22 6 4 4 24 20 Bari 14 21 5 6 3 22 14 Perugia 14 21 5 6 3 17 11 Avellino 14 19 4 7 3 21 21 Catanzaro 14 19 5 4 5 15 15 Monopoli 14 18 5 3 6 16 21 Cosenza 14 18 5 3 6 14 26 Ascoli 14 15 3 6 5 17 17 Salernitana 14 11 3 2 9 12 29 Palermo 14 9 1 6 7 10 21 Crotone 14 6 0 6 8 8 25

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 14a Giornata (1° del Girone di Ritorno)

Napoli – EMPOLI 1 – 4

Gol: 6’ Perillo (E) – 30’ Mane (N) – 34’ Perillo (E) – 45’ Orlandi (E) – 65’ Covelli (E)

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 14a Giornata (1° del Girone di Ritorno)

EMPOLI – Napoli 2 – 1

Gol: 11’ e 32’ Capitoni (E) – 65’ Somma (N)

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 14a Giornata (1° del Girone di Ritorno)

EMPOLI – Napoli 5 – 4

Gol: 3’ e 4’ Princeton (E) – 12’ Imperiale (N)- 33’ Dalla Bona (E) – 49’ Mencagli (E) – 54’ Diana (N) – 64’ Rocco (N) – 70’ Fanucchi (E) – 82’ Imperiale (N)