Campionato Primavera 2

Risultati 14a giornata

 

Avellino – EMPOLI    0 – 2                         

Gol: 45′ Baralla – 90’+5 Lauricella

 

Ascoli Perugia 0 0
 
Bari Catanzaro 0 1
63’ Ardizzone
Benevento Ternana 1 1
38’Longoni (T) – 84’ Scalici (B)
Crotone Spezia 0 0
 
Monopoli Pescara 0 2
42’ Cardilli – 80’ Di Zio
Palermo Salernitana 0 2
61’ Lombardi – 66’ Belfiore
Pisa Cosenza 0 1
68’ Barbagallo

 

 Classifica dopo la 14a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 14 30 9 3 2 34 10
Pescara 14 26 8 2 4 26 16
Benevento 14 25 8 1 5 20 21
Pisa 14 22 6 4 4 26 16
Spezia 14 22 7 1 6 24 24
Ternana 14 22 6 4 4 24 20
Bari 14 21 5 6 3 22 14
Perugia 14 21 5 6 3 17 11
Avellino 14 19 4 7 3 21 21
Catanzaro 14 19 5 4 5 15 15
Monopoli 14 18 5 3 6 16 21
Cosenza 14 18 5 3 6 14 26
Ascoli 14 15 3 6 5 17 17
Salernitana 14 11 3 2 9 12 29
Palermo 14 9 1 6 7 10 21
Crotone 14 6 0 6 8 8 25

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 14a Giornata     (1° del Girone di Ritorno)

Napoli – EMPOLI      1 – 4

Gol:  6’ Perillo (E) – 30’ Mane (N) – 34’ Perillo (E) – 45’ Orlandi (E) – 65’ Covelli (E)

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 14a Giornata     (1° del Girone di Ritorno)

EMPOLI – Napoli      2 – 1

Gol: 11’ e 32’ Capitoni (E) – 65’ Somma (N)

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 14a Giornata     (1° del Girone di Ritorno)

EMPOLI – Napoli      5 – 4

Gol: 3’ e 4’ Princeton (E) – 12’ Imperiale (N)- 33’ Dalla Bona (E) – 49’ Mencagli (E) – 54’ Diana (N) – 64’ Rocco (N) – 70’ Fanucchi (E) – 82’ Imperiale (N)

 

Fabrizio Fioravanti

