Campionato Primavera 2
Risultati 14a giornata
Avellino – EMPOLI 0 – 2
Gol: 45′ Baralla – 90’+5 Lauricella
|Ascoli
|–
|Perugia
|0
|0
|Bari
|–
|Catanzaro
|0
|1
|63’ Ardizzone
|Benevento
|–
|Ternana
|1
|1
|38’Longoni (T) – 84’ Scalici (B)
|Crotone
|–
|Spezia
|0
|0
|Monopoli
|–
|Pescara
|0
|2
|42’ Cardilli – 80’ Di Zio
|Palermo
|–
|Salernitana
|0
|2
|61’ Lombardi – 66’ Belfiore
|Pisa
|–
|Cosenza
|0
|1
|68’ Barbagallo
Classifica dopo la 14a giornata
|club
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|14
|30
|9
|3
|2
|34
|10
|Pescara
|14
|26
|8
|2
|4
|26
|16
|Benevento
|14
|25
|8
|1
|5
|20
|21
|Pisa
|14
|22
|6
|4
|4
|26
|16
|Spezia
|14
|22
|7
|1
|6
|24
|24
|Ternana
|14
|22
|6
|4
|4
|24
|20
|Bari
|14
|21
|5
|6
|3
|22
|14
|Perugia
|14
|21
|5
|6
|3
|17
|11
|Avellino
|14
|19
|4
|7
|3
|21
|21
|Catanzaro
|14
|19
|5
|4
|5
|15
|15
|Monopoli
|14
|18
|5
|3
|6
|16
|21
|Cosenza
|14
|18
|5
|3
|6
|14
|26
|Ascoli
|14
|15
|3
|6
|5
|17
|17
|Salernitana
|14
|11
|3
|2
|9
|12
|29
|Palermo
|14
|9
|1
|6
|7
|10
|21
|Crotone
|14
|6
|0
|6
|8
|8
|25
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 14a Giornata (1° del Girone di Ritorno)
Napoli – EMPOLI 1 – 4
Gol: 6’ Perillo (E) – 30’ Mane (N) – 34’ Perillo (E) – 45’ Orlandi (E) – 65’ Covelli (E)
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 14a Giornata (1° del Girone di Ritorno)
EMPOLI – Napoli 2 – 1
Gol: 11’ e 32’ Capitoni (E) – 65’ Somma (N)
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 14a Giornata (1° del Girone di Ritorno)
EMPOLI – Napoli 5 – 4
Gol: 3’ e 4’ Princeton (E) – 12’ Imperiale (N)- 33’ Dalla Bona (E) – 49’ Mencagli (E) – 54’ Diana (N) – 64’ Rocco (N) – 70’ Fanucchi (E) – 82’ Imperiale (N)
Contro il Napoli abbiamo fatto filotto.