Lento

Dopo la pesante debacle di Pescara, il derby interno con la Carrarese non offre particolari sensazioni di ottimismo in casa azzurra. Nonostante il pareggio marmifero sia arrivato agli sgoccioli del match, per quanto visto sul terreno di gioco, il segno X va onestamente più stretto agli ospiti di Antonio Calabro, capaci di rendersi maggiormente pericolosi in fase offensiva e apparsi più organizzati sul piano tattico. Spetta a Andrea Fulignati il compito di togliere numerose castagne dal fuoco, scacciando una sconfitta casalinga che avrebbe generato pesanti strascichi con malumori e scetticismi annessi. L’Empoli si dimostra poco incisivo in attacco, fragile a centrocampo e tremendamente sbadato in difesa. A dire la verità nella squadra azzurra non mancherebbero alcuni solisti in grado di elevare il tasso tecnico ma l’impressione è che l’impasto non sia stato ancora amalgamato. Le prodezze di Fulignati e l’exploit iniziale di Popov sono riuscite in parte a mascherare le fragilità di una squadra ancora all’affannosa ricerca della propria identità.

Adagio

Mentre dal vicino parco di Serravalle, si spargevano nell’aria le fragranze dolciastre del locale luna park, la difesa dell’Empoli si scioglieva come tenero zucchero filato davanti alle sortite offensive della Carrarese. È andata così in scena una piccola, pirotecnica fiera degli orrori – e degli errori – che non può certamente aver deliziato il palato dei tifosi azzurri. Nonostante la presenza di elementi di categoria come Fulignati e Lovato, gli azzurri hanno dato una costante sensazione di vulnerabilità, anche quando a pochi minuti dal termine si sono ritrovati, forse sin troppo generosamente, in vantaggio. Due lampi nel buio: il tiro di Elia respinto dal palo, che ha trovato il felice tap-in di Shpendi, e la conclusione dalla distanza di Ceesay che ha beffato il portiere della Carrarese Bleve. Nel mezzo tanto disordine, una serie di scellerate disattenzioni difensive e una sorta di caos che ha finito per disorientare anche gli avversari. Ne è uscito un 2-2 per certi versi divertente ma sul piano tecnico non esattamente impeccabile.

Andante

Quando si attua un completo restyling come quello che ha attraversato l’universo azzurro la scorsa estate, inevitabile che occorra tempo per assimilare nuove idee tattiche e plasmare un gruppo totalmente inedito. Nessuno è in possesso della bacchetta magica. Mister Pagliuca deve andare alla ricerca di un assetto tattico che garantisca maggiore equilibrio e copertura. Undici gol subiti in cinque gare sono oggettivamente troppi per una squadra che, peraltro, non riesce a dare la sensazione di una costante pericolosità offensiva. La coperta è ancora troppo corta lì davanti. Più del 50% delle reti messe a referto dall’Empoli portano la firma del 18enne Popov. Rinunciare in avvio di match alla freschezza e all’entusiasmo del baby ucraino, in stato di grazia in questo avvio di torneo, è sembrata una scelta quantomeno azzardata. Vero è che, a poco più di 48 ore dal derby toscano, si torna a giocare e occorre centellinare al meglio le forze. Al Castellani sarà di scena il Monza, altra nobile decaduta che non sta particolarmente brillando in un torneo dalla lettura al solito sfuggente e enigmatica.